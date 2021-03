Noin puolet koronavirustartunnoista tulee oireettomilta tai lieväoireisilta.

Suomessa on maaliskuun aikana todettu useana päivänä yli 700 uutta koronavirustartuntaa.

Miten se on mahdollista, miksi aina vain tiukemmat rajoitukset eivät pure? Tartuttavatko ihmiset toisiaan tietämättään vai liikutaanko yleisillä paikoilla välinpitämättömästi ”pienessä nuhassa”?

Molempia tapahtuu. Tarkkaa suhdelukua on mahdoton sanoa, on vain arvioita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön torstaisessa koronavirusinfossa kerrottiin, että tällä hetkellä vain 59 prosenttia kotimaisten tartuntojen lähteistä saadaan selvitettyä. Eikä niistäkään pystytä varmaksi sanomaan, onko tartunta tullut oireelliselta vai oireettomalta.

– Aikaisemmin on ajateltu, että oireettomien ja lieväoireisten kautta tartunnoista tulee noin puolet, virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta sanoo.

Virusopin professori Ilkka Julkunen muistuttaa, että nyt jos koskaan tulisi noudattaa viruksen välttämistoimia. Se on paras keino vähentää päivittäisiä tartuntalukuja.­

Koronavirus on siinä mielessä pirullinen, että sairastunut voi tartuttaa virusta eteenpäin tahattomasti tietämättään. Viruksen kantaja voi alkaa erittää virusta jo päivää kahta ennen oireiden ilmaantumista. Kaikille ei tule oireita ollenkaan.

– Juuri se tekee tästä koronaviruksesta pandeemisen. Jos kaikki saisivat havaittavia kliinisiä oireita eikä virus tarttuisi ennen oireiden alkua, tästä ei olisi tullut pandemiaa. Silloin infektion leviäminen pystyttäisiin tehokkaasti estämään, Julkunen näkee.

On kuitenkin väärin ajatella, että korkeat päiväkohtaiset tartuntaluvut johtuisivat pelkästään oireettomista tartuttajista.

– Oireettomilla ja lieväoireisilla on havaittu virusta vähemmän. He eivät myöskään yski ja pärski niin paljon, eli tartuttavien pisaroiden määrä ja tätä kautta tartuttavuus ovat pienempiä. Kun tartunnanjäljityksessä on seurattu altistuneita ja sitä, kuinka moni heistä on saanut taudin, niin puhutaan vain muutamista prosenteista, Julkunen sanoo.

Oireellisia tartuntoja tapahtuu eniten kotona, joka on muutenkin selvästi yleisin tartunnan lähde. Jos perheestä joku sairastuu, muidenkin perheenjäsenten on vaikea välttyä tartunnalta.

Etenkin ruuhka-aikoina kaupunkien keskustoissa ja julkisessa liikenteessä on vaikea pitää etäisyyksiä. Kuvassa ihmisvilinää Helsingin Rautatientorin metroaseman sisäänkäynnillä.­

Myös töihin tai kauppaan saatetaan mennä ”pienessä nuhassa”. Julkisessa liikenteessä näkee päivittäin yskiviä, niiskuttavia ja aivastelevia matkustajia.

– Kun tartuntamäärät lisääntyvät, tartuntamahdollisuuskin lisääntyy. Tällöin ihmisten eri kohtaamiset poikivat enemmän tautitapauksia. Se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Kun tartuttavuusluku on yli yhden, tautitapauksia tulee aina enemmän kuin oli edellisellä viikolla, Julkunen kuvaa.

Vaikka erot tartuttavuusluvussa olisivat pienet, vaikutukset ovat hurjat. Julkunen on laskenut, että tartuttavuusluvulla 2 (Suomessa nyt 1,0–1,2) tartuntojen määrä nousisi 14 viikossa 14 000 tautitapaukseen päivässä ja luvulla 3 peräti viiteen miljoonaan.

– Jos tartuttavuusluku olisi ilmatartuntaa kuvaava 15, koko maapallon väestö sairastuisi 14 viikossa, Julkunen huomauttaa.

Paljon vaikuttaa myös tilanne. Jos olot pisara- tai mikropisaratartunnalle ovat otolliset eli ollaan pitkä aika pienin turvavälein suljetussa ja huonosti ilmastoidussa tilassa, ehkä suojautumattakin, tartuntariski kasvaa selvästi.

Rakennustyömailla työskennellään pitkiä aikoja lähekkäin, mikä luo viruksen leviämiselle otolliset olot.­

Esimerkkeinä ovat useat ravintoloista ja rakennustyömailta lähteneet tautiryppäät sekä yhdestä sairastuneesta bussimatkustajasta alkanut tartuntaketju, joka johti 64 tartuntaan.

– Jos ravintolassa vielä halaillaan ja suukotellaan, se lisää riskiä edelleen merkittävästi, Julkunen sanoi.

Julkunen korostaa erityisesti tässä tilanteessa henkilökohtaisia taudinvälttämistoimia: hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, riittävää, vähintään kahden metrin etäisyyttä muihin, kasvomaskin käyttöä ja erityisesti sitä, että pienetkin oireet sairastetaan kotona. Silloin oireita tuntevien ja myös oireettomien taudin levitys eteenpäin pitäisi loppua.