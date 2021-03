Suomalaiset asiantuntijat suhtautuvat epäilevästi Yhdysvalloista kantautuneisiin uutisiin.

Yhdysvalloissa on kerrottu pitkittyneistä koronaoireista kärsivien saaneen helpotusta vaivoihinsa koronarokotuksista. Ylilääkäri Asko Järvinen (vas.) ja professori Seppo Meri suhtautuvat uutisiin epäilevästi ja pitävät ihmisten kokemuksia yksittäistapauksina, sillä tieteellinen näyttö puuttuu.­

Voiko koronavirusrokote viedä pitkittyneet koronainfektio-oireet eli niin sanotun long covidin mennessään? Yhdysvaltalaismedia, muun muassa Washington Post ja New York Times ovat kertoneet useista ihmisistä, joiden pitkittyneet koronaoireet ovat kokonaan hävinneet tai ainakin merkittävästi helpottaneet rokotuksen jälkeen.

Ihmiset ovat kertoneet samansisältöisiä kokemuksia myös sosiaalisessa mediassa.

Ilmiölle ei ole löytynyt tieteellistä selitystä, sitä on vasta alettu tutkia.

Aiheesta kertoi Suomessa ensin Mediuutiset.

Lehtien haastattelemat ihmiset kertoivat kärsineensä kuukausien ajan hengenahdistuksesta, pää- ja lihaskivuista, uupumuksesta, unettomuudesta ja ”aivosumusta”.

Uutiset Yhdysvalloista ovat vielä sen verran tuoreita, että suomalaiset asiantuntijat suhtautuvat niihin varsin epäilevästi.

– Biologista mekanismia ei ole helppo löytää. Sitä ei tunneta, immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta sanoo.

– Jos oireet ovat olleet psykosomaattisia kuten väsymystä ja aivosumua, psykologinen mekanismi on voinut saada rokotteesta sellaisen vahvistuksen, että oireet ovat hävinneet. Tällöin on koettu, että piikki parantaa, vaikka olisi pistetty keittosuolaliuosta. Vaikutus on sellainen terästetty plasebo, Meri kuvaa.

Meri pitää toisenkinlaista vaikutusta mahdollisena.

– Kun rokotetaan ja immuunivaste alkaa herätä, välittäjäaineiden synty voi vaikuttaa keskushermostoon siten, että aivojen sumutila hälvenee. Sillä tavalla se voi liittyä immuunijärjestelmään.

Immunologian professori Seppo Meri pohtii, voiko rokotuksella olla enempi psykologinen kuin biologis-kemiallinen vaikutus.­

Jos kyse on plasebovaikutuksesta, miten kauan se voi kestää?

– Se on hyvä kysymys. Toivoa sopii, että oireet pysyisivät poissa. Long covidissa on muutenkin taipumuksena, että oireet lievenevät aikaa myöten ja niistä paranee pikkuhiljaa. Jos niistä pääsee eroon, ne eivät ehkä tule takaisin, Meri miettii.

Meren mukaan kyse on kuitenkin oletettavasti yksittäistapauksista, sillä lehdet kertoivat myös ihmisistä, joiden long covid -oireet olivat rokotuksista pahentuneet.

Ilmiötä aprikoi myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Tilanne on vähän sama kuin bensasta syttynyttä tulipaloa sammutettaisiin bensalla.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen ei suosittele pitkittyneistä koronaoireista kärsiville rokotusta eikä ottaisi vastaavassa tilanteessa sellaista itse.­

– Jos puhutaan antigeenistä, joka on elimistössä laukaissut tuollaiset long covid -oireet, niin että sitä antigeeniä lisäämällä ja vahvistamalla saataisiin oireet poistumaan... Teoreettisesti se kuulostaa aika oudolta ja erikoiselta, Järvinen pohtii.

– Yleensä jos jokin asia on laukaissut elimistössä reaktion, sitä pitäisi pyrkiä välttämään. Sen takia on pohdittu, uskalletaanko long covid -potilaita rokottaa ollenkaan. Eikä ”tavallisen” koronan sairastaneitakaan rokoteta ainakaan kuuteen kuukauteen sairastamisen jälkeen, Järvinen sanoi.

– Tuo on tietysti hyvä tulos heille! Mutta miksi on rokotettu tällaisia ihmisiä, jotka ovat sairastaneet koronan? ihmettelee myös Meri.

Järvinen jäi miettimään sitäkin, ovatko yhdysvaltalaisten kertomat oireet ollenkaan pitkittyneitä koronaoireita.

– Korona-aika on ollut hyvin kuormittava ilmiö. Se pelottaa ja siihen liittyy myös paljon psykologisia tekijöitä.

– Suoria johtopäätöksiä on hankala vetää, mutta en ensisijaisesti suosittele long covid -oireista kärsiville rokotusta. Itse en lähtisi yrittämään... Järvinen painottaa.