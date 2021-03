Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Noudattavatko ihmiset maski­pakkoa Helsingin liikenne­välineissä? Yksi asia hyppää silmille metrossa

Helsingin seudun liikenteen (HSL) asettama maskipakko on ollut voimassa viime lauantaista lähtien. Käytännössä kyseessä on vahva maskisuositus. Ylivoimaisesti suurin osa matkustajista käyttää tarkastuskierroksen perusteella maskia, mutta pieni osa kansasta kulkee vielä kasvot paljaina. Laskimme vastaantulijoita metroissa, raitiovaunuissa, busseissa ja lähijunissa Helsingin keskusta-alueella. Video on kuvattu ennen veturinkuljettajien lakon alkamista.

