Kylmää arktista ilmaa leviää vielä hetkellisesti koko maahan

Kylmästä ilmamassasta huolimatta aurinko lämmittää selvästi.

Aamupäivällä etelässä tulee hieman lumisateita, päivällä sää on suuressa osassa maata selkeää. Kylmästä ilmamassasta huolimatta aurinko lämmittää selvästi ja päivälämpötila vaihtelee lounaisrannikon nollasta pohjoisen viiden pakkasasteen vaiheille.

Torstain ja perjantain välisestä yöstä on tulossa kylmä, perjantaiaamuna pakkasta on etelärannikolla noin 10 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 10 – 20 astetta.

Perjantai on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen poutapäivä. Sää on edelleen koleaa, päivälämpötila jää viitisen astetta pakkaselle. Maan pohjoisosassa voimistuu lounaistuuli, pilvisyys lisääntyy ja Lapin yli itään liikkuu iltapäivällä ja illalla vähäisiä lumisateita.

Perjantain ja lauantain välinen yö on maan etelä ja itäosassa erittäin kylmä, pakkasta on yöllä yleisesti 10 – 20 astetta ja parinkymmenen asteen lukemat ovat mahdollisia myös etelärannikon tuntumassa. Pohjanmaalla sekä Pohjois-Suomessa pakkanen on selvästi heikompaa.

Lauantaiksi lauha lounaistuuli voimistuu koko maassa ja on ajoittain jopa navakkaa. Maan keski- ja pohjoisosan yli itään liikkuu lumisateita, etelässä sää jatkuu poutaisena.

Lämpötila kohoaa päivän mittaan ja illalla etenkin maan länsiosassa ollaan jo viiden asteen vaiheilla Kölivuoriston yli puhaltavan föhntuuleen lämmittäessä. Itärajalla sekä suuressa osassa Lappia on vielä heikkoa pakkasta.