Britannia järkyttyi 33-vuotiaan Sarah Everardin murha- ja sieppausepäilyistä. Suomessakin moni nainen pelkää kävelemistä kotinsa liepeillä, erityisesti ilta-aikaan.

Sarah Everardin kuolema herätti kuuman keskustelun naisten turvallisuudesta Britanniassa.

Nainen katosi, kun hän lähti kävelemään ystävänsä luota kotiinsa Etelä-Lontoossa maaliskuun alussa. Naisen ruumis löytyi myöhemmin Kentissä sijaitsevalta metsäiseltä alueelta. Tapauksen tekee poikkeukselliseksi se, että Sarahin murhasta ja sieppauksesta syytetään brittiläistä poliisia Wayne Couzensia.

Sarah Everardin kohtalo on puhuttanut Britanniassa.­

Naisiin kohdistuvat sieppaus- ja murhatapaukset ovat harvinaisia Suomessa.

Esimerkiksi 17-vuotias lenkkeilijätyttö siepattiin kesken juoksun Ulvilassa tammikuussa 2015. Sieppaaja raiskasi tytön ja sitten poltti tämän elävältä Kokemäellä. Murhaaja oli ex-poikaystävä, joka yritti saada tytön useasti jatkamaan seurustelusuhdetta, mutta tyttö ei halunnut jatkaa sitä.

Suomessa tapahtuu nykyään vuosittain alle sata henkirikosta, joista suurin osa on miesten välisiä keskinäisiä, alkoholista johtuvia kahnauksia. Kuitenkin noin 30 prosenttia henkirikosten uhreista on naisia. Suurin osa näistä tapauksista on parisuhdeväkivaltatilanteita. Vain muutamissa tapauksissa vuosittain rikoksentekijä on naisuhrille entuudestaan tuntematon.

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin väitöskirjatutkija Karoliina Suonpää sanookin, että yleensä henkirikoksen uhri ja tekijä tuntevat toisensa.

– Että osapuolet olisivat toisilleen täysin tuntemattomia ja että teko tapahtuisi julkisella paikalla, niin se on tosi harvinaista, Suonpää sanoo.

Koska tällaiset tapaukset ovat harvinaisia, ne saavat Suomen mediassa tyypillisesti paljon julkisuutta. Suonpää ymmärtääkin tutkijana, että yksittäiset, julkisuutta saaneet rikostapaukset voivat herättää ihmisissä pelon tunteita.

– Se on ymmärrettävää, että ne herättävät ihmisissä pelkoa, koska niistä tulee olo, että ne voi sattua kenelle tahansa, Suonpää sanoo.

Suonpää huomauttaa kuitenkin, että henkirikokset ovat vain jäävuoren huippuna kaikesta väkivaltarikollisuudesta. Esimerkiksi moni lähisuhdeväkivaltatapaus ei tule poliisin tietoon.

Vuonna 2019 viranomaisten tietoon tulleista raiskausrikoksista 73 prosentissa tekopaikkana oli yksityinen asunto ja 14 prosentissa muu yksityinen tila. Kaikkiaan siis 87 prosenttia raiskausrikoksista tapahtui yksityisissä tiloissa. Loput raiskaukset ovat tapahtuneet pääosin ”muussa yleisessä paikassa”.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausrikosten uhreista lähes kaikki on naisia, syyllisiksi epäillyistä valtaosa puolestaan on miehiä. Uhrit ovat pääsääntöisesti nuoria. Oikeusministeriön selvityksen mukaan reilussa kuudesosassa osapuolet olivat tuntemattomia toisilleen.

– Se, että ihminen siepattaisiin kadulta, ja vietäisiin yksityisasuntoon, niin se on harvinaista, Suonpää sanoo.

Viimeisimmän, viime vuonna julkaistun kyselytutkimuksen mukaan koko väestöstä 28 prosenttia ilmoitti vuoden aikana pelänneensä väkivaltaa liikkuessaan kodin ulkopuolella iltaisin.

– Naisilla luku on 37 prosenttia ja miehillä 19 prosenttia, Suonpää sanoo.

Vuoden 2020 kyselyssä joka viides pääkaupunkiseudulla asuvista kertoi välttelevänsä jotakin aluetta väkivallan pelon vuoksi.­

Pelko oli vielä yleisempää nuorten naisten keskuudessa: alle 35-vuotiaista naisista lähes puolet oli pelännyt katuväkivaltaa.

Naiset myös välttelevät paikkoja pelon takia enemmän kuin miehet: 16 prosenttia naisista ja 8 prosenttia miehistä ilmoitti välttelevänsä jotakin kotinsa lähellä olevaa aluetta väkivallan uhan vuoksi. Mitä kaupunkimaisemassa ympäristössä ihminen asuu, sitä turvattomimmiksi ihmiset olonsa tunsivat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista joka viides vastaaja ilmoitti välttelevänsä jotakin aluetta väkivallan pelon vuoksi. Vastauksissa korostuu erityisesti ilta-aika.