Bussien ruuhkautumisen estämiseksi HSL kehottaa ihmisiä välttämään joukkoliikennettä torstaina ja perjantaina, mikäli se on mahdollista.

Pääkaupunkiseudun ja eteläisen Suomen lähijunaliikenne on lähes kokonaan poikki torstaina ja perjantaina veturinkuljettajien lakon vuoksi. Kaksi päivää kestävä lakko vaikuttaa monen eteläsuomalaisen työ- ja koulumatkoihin. HSL kertoi aiemmin lisäävänsä tämän vuoksi vaihtoehtoisia bussiyhteyksiä.

Bussien ruuhkautumisen välttämiseksi HSL kehottaa pääkaupunkiseudulla liikkuvia välttämään lakon aikana joukkoliikennettä, jos se on mahdollista. Niille, joille julkisten käyttäminen on välttämätöntä, on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ohjeet.

Koska lähijunat ovat torstaina ja perjantaina poissa käytöstä, suosittelee HSL Reittioppaan mobiilisovelluksen tai verkkosivun käyttäjiä poistamaan lähijunat matkustusmuotona. Tämä helpottaa vaihtoehtoisten matkustustapojen etsimistä.

Näin lähijunat saa matkustusmuotoina piiloon Reittioppaan verkkosivuilla:

Hae Reittioppaasta reittiä ja avaa Asetukset-valikko reittihaussa.

Viereen avautuu uusi Asetukset-kenttä, josta voit poistaa tietyn liikennevälineen liukuvalikolla hauista pois. Jätä päälle ne liikennemuodot, joita haluat haun näyttävän.

Sulje valikko. Uudet asetukset tallentuvat hakuun automaattisesti. Reittiopas näyttää nyt haetulle reitille vaihtoehtoisia yhteyksiä.

Näin sama asia järjestyy HSL:n mobiilisovelluksella:

Hae haluamaasi reittiä HSL-sovelluksen Reittioppaassa ja avaa Asetukset-valikko reittihaussa.

Asetukset-sivulta voit poistaa tietyn liikennevälineen liukuvalikolla hauista pois. Jätä päälle ne liikennemuodot, joita haluat haun näyttävän.

Sulje valikko Valmis-näppäimestä. Reittiopas näyttää nyt haetulle reitille vaihtoehtoisia yhteyksiä.

Alla olevassa listassa on vaihtoehtoisia bussiyhteyksiä Helsingin suuntaan:

Päärata (Jokela - Helsinki)

Jokela

965 (Hyrylään)

Kerava

738 (Kalasatamaan). Linjalla 738 myös lisävuoroja torstaina.

972, 973 (Korsoon)

Savio

973 (Korsoon)

Korso

731, 739

633 (Hakaniemeen)

Rekola

739 (Laurintieltä)

587 (Asolanväylältä, Mellunmäen metroasemalle)

Koivukylä

623 (Hakaniemeen)

722 (Kytötieltä)

724 (Havukoskelta). Linjalla 724 myös lisävuoroja torstaina.

Tikkurila

611. Linjalla 611 myös lisävuoroja torstaina ja osa 611B-vuoroista ajetaan 611 normaalireittiä.

562 (Mellunmäen metroasemalle)

724 (Jokiniemestä). Linjalla 724 myös lisävuoroja torstaina.

Puistola

73, 74, 75

Tapanila

74

Malmi

69, 70, 71, 73, 74

560 (Kontulan metroasemalle)

554, 561 (Itäkeskuksen metroasemalle)

Pukinmäki

61(T), 69

54 (Itäkeskuksen metroasemalle)

Oulunkylä

64, 69

550 (Itäkeskuksen metroasemalle)

Käpylä

69 ja bussit Tuusulanväylältä

56 (Kalasataman metroasemalle)

Pasila

ratikat 2, 7 ja 9

bussit 23, 69, U848

bussit 500, 510, 50, 59 (Kalasataman metroasemalle)

Kehärata (Leinelä - Pohjois-Haaga)Leinelä

623 (Hakaniemeen)

Lentoasema

615, 617, 415

561 (Malmille ja Itäkeskuksen metroasemalle)

Aviapolis

615, 617, 415

562 (Tikkurilaan ja Mellunmäen metroasemalle)

561 (Malmille ja Itäkeskuksen metroasemalle)

Kivistö

431, 616. Linjalla 431 myös lisävuoroja torstaina.

U455-U465 (Hämeenlinnanväylän pysäkiltä)

576 (Aviapolikseen, Aviapoliksesta yhteys Lentoasemalle sekä Helsingin suuntaan 615, 617)

Vehkala

433 (Martinlaaksoon)

431 (Vantaankoskentieltä). Linjalla 431 myös lisävuoroja torstaina.

Vantaankoski

322, 435, 436. Linjalla 436 myös lisävuoroja torstaina (lisävuorot alkavat/päättyvät Vantaankoskelle).

Martinlaakso

421, 435, 436. Linjalla 436 myös lisävuoroja torstaina (lisävuorot alkavat/päättyvät Vantaankoskelle).

Louhela

411, 435, 436. Linjalla 436 myös lisävuoroja torstaina (lisävuorot alkavat/päättyvät Vantaankoskelle).

Myyrmäki

39, 411

Malminkartano

37

39 (Malminkartanontien pysäkiltä)

Kannelmäki

42, 43

Pohjois-Haaga

40

Rantarata (Siuntio-Helsinki)Siuntio

181, 182 (Kirkkonummelle)

U192 (Rannikkotietä, kantatie 51)

Kirkkonummi, Tolsa, Jorvas

171, 172, 173, 174 (Matinkylän metroasemalle)

U192 (Länsiväylää, kantatie 51)

Masala

171, 172, 173 (Matinkylän metroasemalle)

Kauklahti

213

165 (Matinkylän metroasemalle)

118 (Niittykummun metroasemalle)

Espoo

200, 213

134, 136, 531 (Matinkylän metroasemalle)

118 (Niittykummun metroasemalle)

Tuomarila

213

118 (Niittykummun metroasemalle)

Kauniainen

212

548, 549 (Tapiolan metroasemalle)

533 (Matinkylän metroasemalle)

Kera

212, 213, U280 (Nihtisillasta)

200 (Turuntieltä)

Kilo

114 (Urheilupuiston metroasemalle)

200 (Turuntieltä)

Leppävaara

200

550, 555 (Kehä I:n pysäkeiltä, Aalto-yliopiston metroasemalle)

502 (Munkkiniemeen, Meilahteen ja Hakaniemen metroasemalle)

Mäkkylä

200

550 (Aalto-yliopiston metroasemalle)

Pitäjänmäki

38, 39, 200

Valimo

37, 321, 322, 332, 345 (Vihdintien sillan pysäkiltä)

Huopalahti

40, 41 (Palokaivon aukiolta)

Ilmala

23

Lakon aikana Rautatiealan Unionin Helsingin veturinkuljettajien osaston ja Riihimäen veturinkuljettajien jäsenet eivät saavu työvuoroihinsa. Ammattiliiton mukaan työtaistelutoimi on vastalause VR:n tekemälle sopimusrikkomukselle sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuoliselle muuttamiselle.