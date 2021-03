Vuosi sitten hyllyt tyhjenivät hetkessä, nyt on toisin – Tero kertoo wc- ja talouspaperi­vuoren takaa, mitä mieltä on hamstraajista

Hyvästi jopa pullantuoksu – Marja ja Heli olivat vuosi sitten hamstrauksen uhreja, samoin Jussi ja Liisa.

Pyöreä vuosi on kulunut niistä harmaista päivistä, jolloin monet merkit kertoivat Suomea lähestyvän pandeeminen vatsatauti.

Kauppojen hyllyt tyhjenivät hetkessä vessapaperista. Ja sitten talouspapereista, sillä hätä ei lue käyttötarkoitusta.

Vieläkään ei tiedetä, kuka oli asiakas numero nolla, se levoton sielu ja pelokas hätähousu, joka hamstraamisen käynnisti.

Ei kai sillä ole enää niin väliäkään, sillä sellaista ei voi tapahtua enää.

Eihän?

Usko kansalliseen huoltovarmuuteen on luja, ja vaikka vessapaperi tilapäisesti loppuisikin, maskit ainakaan eivät lopu.

Olemme vasta saapuneet Malmin Citymarketin kassojen taakse, kun kohti huojahtelee kaksi miestä, joiden mustat nahkatakit erottuvat vain vaivoin valtavien talouspaperipinojen takaa.

Saattaa siellä olla vessapaperiakin. Emboa ja Lotusta syleilevät miehet kiistävät olevansa hamstraamassa.

– Käymme kaupassa kerran kuukaudessa, nyt oli lopussa, korvarengasmies selittää.

Kuvaan ei ehditä pysähtyä, eikä korkean paperiseinän takaa parivaljakkoa olisi liiemmin näkynytkään, hyvä kun ääni kuului.

Tero ei ollut havainnut hamstraamista keskiviikkona Malmilla.­

Ei voi olla totta, nyt lähestyy toinen talouspaperiseinä, jolla on jalat.

Hän on Tero.

– En ole huomannut täällä minkäänlaista hamstraamista, Tero kertoo.

Tero ei ylipäätään ymmärrä hamstraajia.

– Eihän tavara lopu.

Pieneen tarkentavaan kysymykseen omasta talous- ja vessapaperivuorestaan Tero antaa pätevän ja suorastaan hyllyjä tyhjentävän selityksen.

– Täällä on Mammuttipäivät, alennetut hinnat.

Toden totta. Citymarketin kassojen yläpuolella roikkuu kylttejä, joissa kerrotaan mammuteista ja ”tallotuista hinnoista”.

Eli kun vuosi sitten päivittäistavarakauppojen sisäänheittäjä oli koronakauhu, nyt pönkitetään tarvetavaran ulosmyyntiä mammutin polkaisemilla hinnoilla.

Hyvin tuntuu tekevän kauppansa myös eräs pyykinpesuaine.

Vaikka tunnelma on levollinen, ei pintaa tarvitse paljon raaputtaa, kun vanhat arvet aukeavat ja mieliin nousee karvaita muistoja.

Hamstraajia emme kohtaa, heidän viattomia uhrejaan sen sijaan useita, kuten Jussin ja Liisan, jotka pakkaavat kassejaan hihnan päässä.

– Ei hamstrattu, mutta jäätiin silloin itse ilman vessapaperia, Liisa muistelee.

– Eikä saatu talouspaperiakaan, sitä omaa merkkiämme.

Liisa suostuisi kuvattavaksi, Jussille se ei käy. Hän menee jo kohti rullaportaita.

– Tollanen se aina on, laittakaa lehteen, Liisa huokaa.

Lupaamme.

Jussi kääntyy ja vilkuttaa herttaisesti. Tämän pariskunnan keskinäistä kemiaa ei korona ole laimentanut.

Marja menetti vuosi sitten mahdollisuuden leipoa pullaa, kun muut olivat hamstranneet kuivahiivat hyllyistä.­

Viereisellä kassalla täyttävät ostoskärryä äiti ja tytär, Marja ja Heli. Maskienkin takia on vaikea sanoa, kumpi on äiti, kumpi tytär.

Hekin joutuivat vuosi sitten pettymään kanssaihmisiinsä.

– Kaupoista loppui kuivahiiva ja korppujauhot, Heli muistaa.

Tapaus jäi mieleen, sillä Marja-äidin pullasormia alkoi syyhyttää, mutta leipomisesta ei tullut yhtään mitään, kun ei ollut tarpeita.

– Korvapuustit, Heli mainitsee äitinsä bravuurin.

– Ja pullaa, vaniljapullaa, Marja lisää.

Tuomas Tallqvist astelee reippaasti, sillä kaksi isoimman koon pussia ruispaloja ei paljon paina. Nyt täytyy saada vastaus kysymykseen, miksi peräti kaksi?

– Laitan pakkaseen, Tallqvist selittää.

– Hamstraaminen on tyhmää, siihen ei ole mitään syytä, mutta varautuminen on eri asia. Se on järkevää, ettei tarvitse joka päivä käydä kaupassa.

– Nämä unohtuivat eilen.

Tuomas Tallqvist tekee eron tyhmän hamstraamisen ja fiksun varautumisen välillä. Hän varasi ruisleipiä pakkaseen.­

Myös Pekka Happonen kertoo pyrkivänsä korona-aikaan käymään hiukan harvemmin ruokaostoksilla.

Hamstraajia Happonen ei ymmärrä.

– Ei tavara lopu maailmasta.

Oma ”päivän ostos” olivat Kuusamosta Malmille matkustaneet tuoreet muikut, jotka kieltämättä eivät ole mikään hamstraajan unelmakohde.

– Heti vaan paistinpannulle.

Pekka Happosen periaate on, ettei tavara lopu, ja tuoreet muikut kannattaa paistaa heti.­

Ainoa ilman maskia ostoksiaan maksava saattaisi oluttölkkien määrän perusteella olla potentiaalinen hamstraaja, mutta yhtä hyvin suurkuluttaja.

Asia jää aidosti auki, sillä emme lähesty maskitonta miestä.

Elnalla on isossa ostoskärryssä vihreä Havin kynttilä.

Ei mitään muuta.

– On minulla kotona toinenkin, Elna selittää.

Kevättä kohti mennään, eikä valoa tarvitse enää hamstraamalla kotiin kantaa.

Elna kertoo, että olisi tehnyt isommatkin ostokset, jos olisi solisluun murtumalta pystynyt. Hän yskähtää ja kertoo auliisti sen johtuvan allergiasta.

Viimeiset vuodet ovat olleet raskaita, kuten se veritulppa. Niinpä uutiset rokotuksista ja veritulpista eivät ole säikäyttäneet.

– Ihan huuhaata, otan heti jos vaan saan.

Myös kuvaan Elna suostuu oitis.

– Mistä arvasitte, että olen etsintäkuulutettu, Elna vitsailee.

Elna ei edes pystyisi hamstraamaan solisluun murtumisen vuoksi. Hän osti vain vähän valoa elämäänsä.­

Ilta-Sanomat noudatti tätä reportaasia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.