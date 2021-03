Lämpö hyökyy Suomeen – luvassa jopa yli +10 astetta!

Uuden kuukausiennusteen mukaan keväisempi sää tekee tuloaan voimallisesti.

Tällä viikolla viikon keskilämpötilat ovat kuukausiennusteen mukaan Suomessa lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

Luvassa on kuitenkin muutos kohti lämpimämpää säätä. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n uuden kuukausiennusteen perusteella ensi viikosta ja jopa pääsiäisen ympärysviikoista povataan tavanomaista lämpimämpiä.

Meteorologi Joanna Rinne kertoo Forecan verkkosivuilla, että Suomeen saattaa puhaltaa tulevina viikkoina lämmittäviä föhntuulia.

Tällä viikolla keli vielä kylmenee alkuviikon jälkeen hetkeksi, mutta viikonlopun edetessä tulee lauhtuminen.

– Kevät lähestyy – ilmavirtauksen kääntyessä pohjoisesta länteen viikon lopulla lumien sulaminen ja sään lämpeneminen pääsevät kunnolla vauhtiin, Rinne kertoo.

Kuukausiennustekartta 22. maaliskuuta alkavalle ensi viikolle näyttää Rinteen mukaan ”tyypilliseltä föhntuulien kartalta.”

– Lämpötilat ovat Pohjois-Euroopassa selvästi vuodenajan keskiarvon yläpuolella. Suomessa eroa keskiarvoon on 2–3 astetta.

ECMWF:n tuore kuukausiennuste ulottuu aina huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettävän pääsiäisen yli.

Rinteen mukaan pääsiäisen kummallakin puolella olevalle viikolle Suomeen povataan tavanomaista lämpimämpää säätä.

Täällä on lämpimintä

– Näyttää ilmeisestä, että föhn-tuulen vaikutus näkyy lämpenevänä säänä ensi viikolla.

Missä ja milloin olisi lämpimintä ennusteiden mukaan?

– Ennusteen mukaan lämpimin päivä on keskiviikko 24.3. Silloin lämpimintä on Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla. Lämpötila on jopa +8–10 astetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko kertoo Ilta-Sanomille.

Lähes koko Suomessa siirrytään hänen mukaansa plussan puolelle, vain pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

– Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa lämpötila voi olla korkeimmillaan keskiviikkona noin +8 astetta, hän sanoo.

Föhn-tuuli tuo Suomeen lämmintä ja kuivaa ilmaa.­

Voiko +10 astetta jopa ylittyä ja millä paikkakunnilla se voisi tapahtua keskiviikkona?

– Kyllä +10-asteen ylitys on mahdollista keskiviikkona. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Kokemäellä sekä Huittisissa, Kokko kertoo.

Pääsiäiseksi luvassa tavanomaista lämpimämpää

Sama tilanne jatkuu Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen mukaan Pohjois-Euroopassa kuukausiennusteen lämpötilakartoilla kaksi seuraavaakin viikkoa.

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Pääsiäisen molemmin puolin oleville viikoille Suomeen ennustetaan tavanomaista lämpimämpää säätä.