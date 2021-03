Parikymppinen mies suuteli väkisin lapsia ja naisia Jyväskylässä – jäi kiinni lähestyttyään poliisin vaimoa

Mies seurasi yhtä uhria kotiin ja oli tähän yhdynnässä, mutta oikeus ei pitänyt tekoa raiskauksena.

Julkisilla paikoilla Jyväskylässä lapsia ja naisia aggressiivisesti lähestynyt ja ahdistellut parikymppinen mies on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista seksuaalirikoksista. Tuomion perusteella miehellä oli toimintamalli, jossa hän lähestyi tyttöjä tai naisia ensin jonkin verukkeen varjolla, ryhtyi sitten seuraamaan näitä ja melko pian kävi näiden päälle.

Rikokset tapahtuivat vuosien 2019–2020 aikana. 24-vuotias mies tuomittiin kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta, kahdesta seksuaaliseen tekoon pakottamisesta, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkamiehen vastustamisesta vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen. Oikeus katsoi, ettei rangaistusta voida määrätä ehdollisena.

– Moitittavuutta korostavana tekijänä arviossa on otettu huomioon, että kyse on ollut useisiin eri asianomistajiin useilla eri osateoilla kohdistetuista seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukanneista rikoksista. Osa asianomistajista on (tuomitun) tieten ollut alaikäisiä, tuomiossa sanotaan.

Lähti seuraamaan 14-vuotiasta kirjastosta

Mies muun muassa lähestyi kirjastossa läksyjä tehnyttä 14-vuotiasta tyttöä. Hän pyysi tytöltä apua tietokoneen kanssa. Tyttö suostui auttamaan miestä, mutta koki pian tämän käytöksen ahdistavaksi. Mies seurasi tyttöä bussipysäkille ja nousi samaan bussin. Tytön mukaan mies piti häntä kädestä bussimatkan aikana ja jäi samalla pysäkillä pois. Ulkona mies tarttui tytöstä kiinni ja suuteli tätä väkisin. Toisella kerralla miehen uhriksi joutui 12-vuotias tyttö. Tuomion mukaan mies meni kadulla juttelemaan tytön kanssa, halasi ja yritti suudella tätä.

Yksi rikoksista tapahtui yleisötapahtumassa, missä mies kohtasi unisex-vessaan meikkaamaan tulleen naisen. Mies toivotti naiselle hyvää naistenpäivää, minkä jälkeen tarttui tähän kiinni ja suuteli väkisin.

Yhtä uhriaan mies lähestyi avainten hukkumisen varjolla. Hän pyysi päästä naisen luokse, ja naisen kieltäydyttyä lähti seuraamaan tätä. Nainen meni lähellä asuvan kaverinsa rapun oven eteen ja alkoi soittaa summeria. Mies tarttui naiseen kiinni ja alkoi suudella tämän kaulaa.

– Väkivalta ei ole ollut laadultaan erityisen voimakasta, mutta se on ollut tilanteessa riittävää asianomistajan tahdon murtamiseksi, oikeus katsoi.

Työnsi käden naisen housuihin ja tuppautui asuntoon

Yhdessä tapauksessa mies kävi kiinni kaupungilla tapaamaansa nuoreen naiseen. Mies muun muassa puristeli naista rinnoista ja laittoi kätensä tämän housuihin. Nainen riuhtoi miehen pois ja lähti kävelemään, mutta mies seurasi tätä.

Mies sanoi naiselle, ettei hänellä ole rahaa bussiin ja että hänellä on hirveä jano. Naisen mukaan mies jatkoi seuraamista ja ruinaamista, ja hän päästi tämän asuntoonsa juomaan vettä.

Asunnossa naisen mukaan mies kaatoi hänet sänkyyn, riisui housut ja pakotti yhdyntään. Naisen mukaan hän ei ollut uskaltanut vastustaa miestä. Syyttäjä katsoi miehen käyttäneen hyväkseen naisen pelkoa tai muuta avutonta tilaa ja vaati tälle rangaistusta raiskauksesta.

Mies kiisti syytteen ja sanoi yhdynnän tapahtuneen yhteisestä tahdosta. Oikeuden mukaan miehen syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily, ja se päätyi hylkäämään raiskaussyytteen.

– (Tuomitun) kertoma vaihtoehtoinen tapahtumainkulku on jäänyt mahdolliseksi ja siinä määrin todennäköiseksi, ettei sen olemassaoloa ole voitu syytteen tueksi esitetyllä näytöllä riittävällä varmuudella poissulkea.

Ulkona olleista tapahtumista miehen syyksi luettiin seksuaalinen ahdistelu.

Mies lähestyi lenkkeilijää, jonka poliisipuoliso otti hänet kiinni

Tuomittu jäi lopulta kiinni sen jälkeen, kun hän lähestyi lenkillä ollutta naista joulukuussa 2020. Nainen pääsi karkuun ja kertoi tapahtumista poliisina työskentelevälle puolisolleen. Poliisi lähti tarkastamaan lenkkipolkua, ja kohtasi tuomitun. Poliisin mukaan tuomittu oli nuoren tytön seurassa.

Poliisi otti miehen kiinni ja hälytti paikalle partion, jota odotettaessa mies yritti riuhtoa irti. Tästä syystä mies tuomittiin virkamiehen vastustamisesta.

Tuomio on annettu aiemmin maaliskuussa, mutta käräjäoikeus toimitti sen vasta keskiviikkona.