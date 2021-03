Mitä tapahtui Kemiönsaaren kolmijalkaiselle sudelle? Poliisi tutkii rikosta

Susi oli oleskellut Kemiönsaaressa, josta se oli päätynyt Punkalaitumelle.

Lounais-Suomen poliisi tutkii kolmijalkaisen suden tapausta törkeänä metsästysrikoksena.

Punkalaitumella lopetettiin poliisin määräyksestä 7. helmikuuta kolmijalkainen susi.

Lopettamislupa myönnettiin eläinsuojelulain 14. pykälän ja poliisilain 2:6 pykälän perusteella. Laissa sanotaan, että eläimen saa lopettaa, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Kyseinen susi on Luonnonvarakeskuksen DNA-tutkimuksen mukaan oleillut talvella 2019–2020 Kemiönsaarella. Samoihin aikoihin alueella on tehty havaintoja vasenta etujalkaa ontuvasta sudesta. Kemiönsaaresta Punkalaitumelle on noin 150 km matka.

Susi toimitettiin tutkittavaksi Ruokavirastoon Ouluun. Ruokaviraston tekemän tutkimuksen mukaan suden katkenneesta jalasta löytyi viitteitä aiemmasta ampumisesta, josta on kulunut jo jonkin aikaa.

Varsinais-Suomessa lopetettiin eläinsuojelulain 14. pykälän ja poliisilain 2:6 pykälän perusteella hiljattain toinen susi.

Paikalliset SRVA-toimijat lopettivat Koski TL:ssä kapia sairastavan suden.

Poliisi sai sunnuntaiaamuna 14.3. ilmoituksen sudesta Koski TL:ssä. Sairastunut susi saatiin lopetettua samana iltana. Susi oli pahoin kapin vaivaama.

Eläin toimitetaan tutkittavaksi Oulun Ruokavirastoon.