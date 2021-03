Poliisi on tutkinut viranomaisten toimintaa ennen Helsingissä toissa vuonna tapahtunutta puukotusta. Epäillyt kiistävät syyllistyneensä asiassa virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tutkineensa viranomaisten toimintaa ajalta ennen Helsingin Haagassa vuonna 2019 tapahtunutta epäiltyä henkirikoksen yritystä.

Maaliskuussa 2019 mies puukotti entistä puolisoaan ja ex-puolison ystävää perhetapaamisen jälkeen. Myös ex-pariskunnan kolme lasta saivat vammoja.

Poliisi on selvittänyt viranomaisten toimintaa ennen tapahtumia epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena. Poliisi kertoo tiedotteessa keränneensä laajasti tietoa perhetapaamista ja sitä seurannutta henkirikoksen yritystä edeltäneistä tapahtumista sekä tiedonkulusta eri viranomaisten välillä.

– Tutkinnassa on selvitetty sitä, onko tapaamiseen liittyvissä prosesseissa toimittu ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Poliisi on saanut kannanoton muun muassa Valviralta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio avaa tiedotteessa.

Esitutkinta virkavelvollisuuden rikkomisen osalta on valmistumassa ja siirtymässä syyteharkintaan. Asiassa on rikoksesta epäiltyinä kaksi Helsingin kaupungin työntekijää. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Poliisi epäilee, että järjestettyyn perhetapaamiseen liittyvissä prosesseissa ei olisi mahdollisesti toimittu täysin ohjeiden ja säännösten mukaisesti, ja tämä olisi osaltaan myötävaikuttanut siihen, että henkilöt joutuivat vaaratilanteeseen.

Tutkinnanjohtaja Kallio ei avaa tarkemmin epäiltyjen virka-asemaa tai sitä, millä tavoin heidän epäillään rikkoneen asiassa virkavelvollisuutta.

Helsingin poliisilaitos tutkii asiaan liittyvää henkirikoksen yritystä, josta epäillään vuonna 1985 syntynyttä irakilaistaustaista miestä.

Väkivaltarikoksen esitutkinta on yhä kesken, ja tapahtunutta tutkitaan murhan yrityksenä ja törkeinä pahoinpitelyinä. Lisäksi miestä epäillään laittomasta uhkauksesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta.

Poliisi ei ole tavoittanut puukotuksista epäiltyä isää, joka pakeni tapahtuneen jälkeen ilmeisesti Irakiin. Hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2019, että puukotuksen uhriksi joutunut miehen entinen puoliso oli hakenut jo vuonna 2018 miehelle lähestymiskieltoa väkivallan takia.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus myönsi tuolloin lähestymiskiellon, ja vain noin kuukautta ennen Haagan väkivallantekoa miehen lähestymiskieltoa oli jatkettu. Oikeuden asiakirjojen mukaan puukotuksen uhriksi joutunut nainen oli kärsinyt miehen uhkailusta ja väkivallasta jo vuosia ennen Haagan tapahtumia.

Helmikuussa 2019 annetun lähestymiskieltopäätöksen perusteella miehen toiminta viittasi kunniaväkivaltaan.