Voisiko Suomi saada lisää AstraZenecaa, jos se ei kelpaa muille? Fimean Kaukonen: ”Soisin, että tämä nähtäisiin mahdollisuutena”

Veritulppien tai hyytymishäiriöiden ja AstraZenecan koronavirusrokotteen välillä ei ole löydetty syy-seurausyhteyttä.

Jo yli 15 Euroopan maata on päättänyt keskeyttää AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön toistaiseksi.

Tuoreimpana AstraZenecan rokotteen väliaikaisesta keskeytyksestä kertoi Ruotsi tiistaina aamulla.

Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä AstraZenecan käyttöä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean lääketurvallisuusyksikön jaostopäällikkö, ylilääkäri Maija Kaukonen sanoi, että Suomi voisi jopa tavoitella muista EU-maista AstraZenecan rokoteannoksia, jos muut maat eivät aio niitä käyttää.

– Soisin, että tämä nähtäisiin mahdollisuutena. Jos rokoteannokset eivät muille maille kelpaa, ne voitaisiin ottaa Suomeen, Kaukonen sanoo.

Perusteluksi Kaukonen sanoo sen, että hän työskenteli aikaisemmin tehohoitolääkärinä ja on käynyt tekemässä yksittäisiä työvuoroja myös korona-aikaan Meilahden sairaalan teho-osastolla.

– Olen nähnyt vakavan tautimuodon ison kirjon. En olisi lainkaan pahoillani, että rokotetta olisi tarjolla kaikille halukkaille, Kaukonen sanoi.

Fimea ei päätöstä lisäannosten tavoittelusta kuitenkaan tee, se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan.

Eurooppalaiset maat ovat keskeyttäneet AstraZenecalla rokottamisen, koska rokotetuilla on havaittu jonkin verran vakavia veritulppia pian rokotteen saamisen jälkeen. Myös ainakin kolme kuolintapausta on raportoitu. Rokotusten ja kuolin- sekä veritulppatapausten välillä on ajallinen yhteys, mutta syy-seuraussuhdetta ei ole todettu, että rokotus olisi aiheuttanut tai ollut myötävaikuttamassa ikäviin tapauksiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on pariinkin otteeseen vedonnut eri maita jatkamaan AstraZenecan rokotteen käyttöä normaalisti. Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee AstraZenecan käyttöä uudelleen tällä viikolla ja on luvannut kertoa kantansa torstaina.

Espanjan terveysministeri Carolina Darias kertoi Espanjan päätöksestä keskeyttää AstraZenecan rokotteen käyttö Madridissa maanantaina.­

Britanniassa ja EU-alueella on annettu yhteensä noin 17 miljoonaa AstraZenecan rokoteannosta, ja noin 40 rokotetulla on havaittu veritulppa pian rokottamisen jälkeen.

Määrä ei poikkea millään tavoin esimerkiksi laskimoveritulppien tavanomaisesta ilmaantuvuudesta.

– Minun on vaikea nähdä, että AstraZenecan rokote kiellettäisiin, Kaukonen kuvaa.

Suomessa Fimea on saanut yhdeksän haittavaikutusilmoitusta rokotuksen jälkeisistä veritulppaepäilyistä. Niitä ei ole pystytty vielä todentamaan, sillä mm. tutkimustietoa tai lääkärin lausuntoa ei ole.

Kaikkiaan Fimea oli saanut maanantaihin mennessä 1 011 haittavaikutusilmoitusta. Niistä 867 koski Pfizeria, 129 AstraZenecaa ja 15 Modernaa. Vakaviksi haittavaikutuksiksi luokiteltiin 324 ilmoitusta (Pfizer 278, AstraZeneca 43 ja Moderna 3).

Lääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat tekevät suurimman osan koronavirusrokotteiden haittavaikutusilmoituksista. Kansalaisilta tulee ilmoituksista noin viidennes.­

Noin 80 prosenttia haittavaikutusilmoituksista tulee lääkäreiltä ja terveyden- sekä sairaanhoitajilta. Noin viidenneksen ilmoituksista tekee yksityinen kansalainen.

Haittavaikutusilmoituksen voi periaatteessa tehdä kuka tahansa. Fimean sivuilta voi tulostaa haittavaikutuskaavakkeen, täyttää sen ja lähettää postitse Fimeaan.

Esimerkiksi ilmoituksia veritulpista ei Fimeaan ollut tullut viime torstaihin mennessä ainuttakaan, mutta kun aihe nousi kansainvälisessä mediassa näkyvästi esiin, ilmoituksia tuli muutamassa päivässä yhdeksän.

Miten Fimea pystyy yksityisten kansalaisten tekemistä haittavaikutusilmoituksista todentamaan, mikä on oikea haittavaikutus ja mikä on tehty luulo- tai jopa ”trollausmielessä”?

– Ilmoituksen tekijän pitää olla tunnistettavissa. Tarvittaessa pyydämme ilmoittajalta lisätietoja, eli yleensä paikkansapitämätön ilmoitus paljastuu jo tätä kautta, Kaukonen sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, ettei Fimean ole mahdollista tarkastaa jokaista ilmoitettua kuumeilua, päänsärkyä tai lihaskipua.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on saanut toistaiseksi vähän yli 1 000 haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteista. Niistä 324 on luokiteltu vakaviksi.­

– On teknisesti mahdollista ilmoittaa vääriä tietoja. Kaavakkeen täyttäminen on kuitenkin sen verran työlästä, että käsityksemme mukaan trollausta on ollut erittäin vähän. Olemme tästä keskustelleet ja todenneet, että kyse on hyvin pienestä ja harvinaisesta ilmiöstä. Emme näe sitä isoksi ongelmaksi. Suomalaiset ovat kuitenkin järkeviä ihmisiä, Kaukonen sanoo.

Kaukonen sanoo, että sama lieveilmiö on ollut esillä muuallakin. Kaukonen sanoo kuulleensa EU-alueella tapauksesta, jossa kansalainen oli tehnyt haittavaikutusilmoituksen rokotteesta jo ennen kuin rokotukset oli edes aloitettu.