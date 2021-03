Kahden koronarokoteannoksen saanut sote-työntekijä on velvoitettu tulemaan töihin, vaikka samassa taloudessa asuvalla olisi todettu koronavirus.

”Jonkin verran on ilmennyt epätietoisuutta siitä, miten menetellään tilanteessa, jossa rokotuksen saanut sote-työntekijä altistuu koronavirukselle.”

Näin alkaa muun muassa Helsingin Malmin sairaalan työntekijöille viime viikolla sähköpostilla jaettu koronarokotettujen karanteenimääräyksiä koskeva Husin ohjeistus. Ja näin se jatkuu:

”Jos sote-työntekijä, joka on saanut kaksi rokoteannosta, altistuu koronavirukselle, karanteenimääräystä ei tehdä eikä suositella omaehtoista karanteenia. Rokotuksesta huolimatta tulee edelleen käyttää suu-nenäsuojusta, noudattaa turvavälejä ja huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.”

Käytännössä ohjeistus tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi päivystyksessä töitä tekevän, kahden rokoteannoksen saaneen työntekijän samassa taloudessa asuvalla henkilöllä todettaisiin koronavirus, rokoteannokset saanut työntekijä olisi silti velvoitettu tulemaan töihin päivystykseen. Rokotteen ei kuitenkaan ole todistettu estävän taudin leviämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek vahvistavat, että näin voidaan toimia.

– Työntekijän pitää myös olla oireeton. On ajateltu niin, että työntekijällä tulee olla kaksi rokotusta ja normaalit, ohjeistuksen mukaiset suojavarusteet. Silloin tavallaan se riski olla tartuttaja on arvioitu sangen pieneksi. Karanteeni on aina toissijainen toimenpide muihin vaikuttavampiin suojaustoimiin nähden, Mäkijärvi sanoo.

Eikö ohjeessa kuitenkin ole ristiriita, sillä rokotteen ei ole todistettu estävän taudin leviämistä?

THL:n Nohynekin mukaan ohjeistuksessa on ristiriita, mutta ohje on perusteltu. Mäkijärvi ei ota tähän suoraan kantaa.

– Onhan tässä ristiriita ja riski sen verran, että 100-prosenttista viruksen erityksen estoa ei ole voitu rokotetuilla osoittaa. Viruksen eritys kuitenkin vähenee kahden rokoteannoksen saaneilla jopa nelinkertaisesti. Siitä näkökulmasta tämä on perusteltua, Nohynek sanoo.

– Jos rokotteen toisen annoksen saamisesta on kaksi viikkoa, niin kyllä voi tulla töihin, vaikka kotona olisi puoliso koronapositiivisena, hän jatkaa.

Esimerkiksi päivystyksessä töitä tekevä on tekemisissä rokottamattomien kanssa, vaikka hänellä on suojavarusteet. Eikö tähän liity isoja riskejä, jos rokotetulla olisi esimerkiksi kotona koronavirusta sairastava talouden jäsen?

– Kyllä se on riski ja sen vuoksi kehotetaan, että asianmukaisia suojavarusteita käyttävät myös rokotetut. Tämä on olennaista varsinkin virusmuunnosten lisääntyessä, kun ei täysin tiedetä sitä, kuinka suuri rokotteen antama suoja niitä vastaan on. Nyt näyttää siltä, että esimerkiksi Etelä-Afrikan varianttien kohdalla rokote estää lievien oireiden kehittymistä huonommin, mutta vakavia tautimuotoja vastaan rokotteilla näyttäisi olevan edelleen hyvä teho. Näidenkin tietojen valossa on tärkeää, että ollaan toistaiseksi varovaisia, Nohynek kertoo.

– Jonkinlaisia ohjeita pitää kuitenkin antaa vaillinaisen tiedon varassa. Jos esimerkiksi sote-työntekijöihin sovelletaan liian tiukkoja ohjeita eikä työntekijöitä riitä sen vuoksi töihin, ei sekään ole hyvä asia. Kaikki altistuneet terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi olla kotona kahta viikkoa, hän sanoo.

Mäkijärvi korostaa, että riski tartunnan levittämiselle on katsottu pieneksi.

– Varmasti on niinkin, että tässä punnitaan riskejä. Kaksi kertaa rokotetun ja suojavarusteita käyttävän sote-työntekijän riski levittää koronavirusta potilaille ja työtovereille on pieni. Nyt kertyy kuitenkin koko ajan lisätietoa siitä, että rokotukset vähentävät tartuntariskiä. Todennäköisesti rokotettujen tartuttamisvaara on kuitenkin pienempi rokottamattomiin verrattuna, Mäkijärvi sanoo.

Ohjeessa mainitaan myös, että ”yhden kerran rokotettujen osalta karanteeniohjeet ovat samanlaiset kuin heillä, jotka eivät ole saaneet rokotetta”. Tarkoittaako tämä siis sitä, että kahden rokoteannoksen saanut levittää rokotetta vähemmän kuin yhden rokoteannoksen saanut?

– Kyllä se varmaan siihen perustuu, että ensimmäisen annoksen jälkeen sekä suoja että tartuntavaaran vähenemä on pienempi kuin kahden rokoteannoksen antaman suojan jälkeen. Se on riskinarviointia. Kyseessä on muille arvioidun riskin ja itselle arvioidun riskin suuruus, Mäkijärvi toteaa.

Nohynek puolestaan kyseenalaistaa sen, että jo ensimmäisellä annoksella ei olisi riittävää tehoa.

– Yhdenkin annoksen jälkeen on nähty viruksen erityksen vähenemistä, esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin koronarokotteessa kolmen viikon kuluttua ensimmäisen annoksen jälkeen teho on jo todella korkealla. Tässä on varovaisuusperiaatteeseen nojaten ajateltu sitä, että yhden annoksen jälkeen suoja on jonkin verran vähäisempi, Nohynek uskoo.

– THL ei ole toistaiseksi tehnyt muuta suositusta näistä asioista, odotamme ja katsomme, mikä on tilanne mahdollisen sulkutilan jälkeen, sekä mitä uutta tietoa rokotteiden vaikutuksesta virusinfektioon, eritykseen ja tartuttavuuteen silloin on.