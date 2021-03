Suomessa ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ole toistaiseksi ollut nähtävissä haittavaikutusriskin lisääntymistä Astra Zenecan rokotteesta.

Suomen isoissa kaupungeissa on tullut joitakin rokotusaikojen peruutuksia ja kyselyitä liittyen Astra Zenecan koronavirusrokotteeseen.

Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan rokotteen antamisen veritulppariskin vuoksi. Suomessa ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ole toistaiseksi ollut nähtävissä haittavaikutusriskin lisääntymistä Astra Zenecan rokotteesta.

Oulussa on maanantain jälkeen tullut kymmeniä puheluja, joissa on joko peruttu rokotusaika tai kyselty Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta.

– Astra Zenecaa koskevat uutiset ovat aiheuttaneet tietenkin epätietoisuutta ihmisissä, kertoo Oulun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko STT:lle.

Huuskon mukaan koronarokotusten riskeistä ja esimerkiksi allergiaan liittyvistä kysymyksistä on tullut soittoja aiemmin, mutta nyt puhelut ovat liittyneet erityisesti Astra Zenecaan ja sen turvallisuuteen.

Espoossa uutinen on tuonut joitakin kyselyjä ja muutama kymmenen on peruuttanut rokotusaikansa.

– Vapautuneet ajat kävivät kuitenkin nopeasti kaupaksi, joten suuressa mittakaavassa uutisointi ei näytä toistaiseksi vaikuttaneen, arvioi kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen tekstiviestitse.

Turussa ja Tampereella yksittäisiä peruutuksia

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo STT:lle, että kaupungissa on tullut vain yksittäisiä rokotusajan peruutuksia.

– Peruutukset tapahtuvat useimmiten sähköisissä ajanvarauspalveluissa, joten siellä ei näy, mikä peruutuksen syy on ollut. Peruutuksia on ollut todella vähän ja ne ovat yksittäisiä. Isompaa peruutusaaltoa ei ole havaittavissa, Peltoniemi sanoo.

Myös Tampereella peruutukset ovat olleet yksittäisiä.

– Tiedän, että on tullut yhteydenottoja ja kyselyitä, joissa halutaan vaihtaa rokotusaikoja. Laajemmin en tiedä, kuinka paljon niitä on tullut, mutta yksittäisiä tietoja peruutuksista on, Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo STT:lle.

Kuopiossa rokotukset ovat jatkuneet entiseen tapaan Astra Zeneca -uutisista huolimatta. Terveysjohtaja Pertti Lipponen kertoo, että toistaiseksi on ollut vain yksittäisiä rokotusaikojen perumisia.