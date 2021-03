Naista syytetään törkeästä eläinsuojelurikoksesta – asunnosta nälkiintyneinä ja sairaina löydetyt koirat jouduttiin lopettamaan

Poliisi ja järjestöt vetoavat: älä osta koiraa epämääräisistä olosuhteista.

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä törkeää eläinsuojelurikosta, jossa on kyse Virosta Suomeen tuotujen koirien kaltoinkohtelusta. Poliisi ja valvontaeläinlääkäri menivät alkuvuonna 2019 itähelsinkiläisen naisen asuntoon saamiensa vihjeiden takia, ja asunnosta löytyi 26 erittäin huonokuntoista koiraa.

Poliisin mukaan koirat olivat ahtaissa ja pimeissä tiloissa, ja ne olivat laihoja, ulosteen likaamia ja sairaita. Neljä koirista lopetettiin kiireellisesti. Loput 22 lopetettiin myöhemmin niiden huonokuntoisuuden ja rokotuksista ja lääkityksestä puuttuvien tietojen takia.

Poliisin mukaan koirat olivat peräisin EU:n ulkopuolisista maista, ja ne tuotiin laittomasti Suomeen Viron kautta. Koirien alkuperämaissa esiintyy eläinlääkärin mukaan ihmiseenkin tarttuvia myyräekinokokkia ja rabiesta. Rabies johtaa kuolemaan, ja myyräekinokokki on ihmisellä erittäin vaikeasti hoidettava.

Nainen oli poliisin mukaan myynyt koiria nettipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa ainakin kahdella nimimerkillä. Poliisi pyysi asiasta tiedottaessaan naisen kanssa asioineita ihmisiä ottamaan yhteyttä. Asunnosta löytyneiden 26:n lisäksi koiria on siis saattanut olla enemmänkin.

SEY: Myös Suomessa on pentutehtailijoita

Poliisi, Suomen eläinsuojeluyhdistys (SEY) ja Kennelliitto ovat vedonneet ihmisiin, ettei koiria hankittaisi pentutehtaista tai epämääräisistä olosuhteista.

Kennelliitto kertoo, että pentutehtaissa narttukoirat elävät usein häkeissä ja toimivat pennuntekokoneina. Ne saatetaan astuttaa jokaisesta juoksusta, mikä on eläimelle suuri rasitus. Pentutehtailijaa kiinnostaa vain raha, joten myöskään pennuista ei pidetä huolta. Ne ovat Kennelliiton mukaan usein heikkokuntoisia hoidon, ravinnon, rokotusten ja madotuksen puutteen takia.

SEY:n mukaan tehtaiden pennut ovat usein sisäsiittoisia, ja niillä voi olla erilaisia käytösongelmia ja sairauksia. Sairaudet voivat olla vakavia paitsi koiralle myös ihmiselle.

Koiria tehtaillaan SEY:n mukaan erityisesti monissa itäisen Keski-Euroopan maissa, mistä niitä tuodaan Suomeen Viron tai Venäjän kautta. Myös Suomessa on pentutehtailijoita, SEY kertoo.

Pentutehtailun tukeminen mahdollistaa koirien kärsimyksen jatkumisen

Kennelliitto toteaa sivuillaan, ettei pentutehtaasta pitäisi ostaa koiraa, vaikka tuntisi sääliä sitä kohtaan. Näin tulee mahdollistaneeksi sen, että pentutehtaiden toiminta ja koirien kärsimys jatkuu.

Poliisi totesi tiedotteessaan, että epämääräisen koiran hankkiva edistää rikollista toimintaa.

– Rikolliset jatkavat tätä toimintaa niin kauan kuin suomalaiset ostavat autojen peräkonteista ja epämääräisistä paikoista laittomasti maahantuotuja eläimiä. Tästä asiasta on tiedotettu jo vuosikausia ja kansalaisilta odotettaisiin jo asiassa valveutuneisuutta. Pelkästään viranomaistoimin ei tätä ongelmaa saada ratkaistuksi. Niin kauan kuin on kysyntää, on myös tarjontaa, sanoi rikoskomisario Anne Hietala tiedotteessa.

Miten tunnistaa pentutehtailu

Kennelliiton mukaan pentutehtailijan tunnistaa paitsi koiran halvasta hinnasta, myös siitä, että tällä on kiire myydä koira. Myyjä ei esimerkiksi kysele, millaiseen kotiin koira on tulossa, tarjoaa sitä mukaan ensinäkemältä eikä emoa tai muita pentuja ole nähtävillä. Kaupat halutaan tehdä parkkipaikalla tai matkan varrella. Kaupoista ei tehdä kirjallista sopimusta, eikä pennulla ole terveystodistusta tai tunnistusmerkintää.

SEY listaa pentutehtailuista kertovalla halpakoira.fi-sivustollaan lisäksi, että hyvä kasvattaja on valmis vastaamaan avoimesti kaikkiin koiraa koskeviin kysymyksiin, varmistaa, että koira saa sopivan perheen ja tarjoaa uudelle omistajalle tukea ja neuvoja.