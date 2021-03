Pienen päijäthämäläisen kunnan koulumaailmassa on kohissut parin vuoden ajan.

Yläkoulua käyvän 13-vuotiaan pojan hengenlähtö oli lähellä, kun hänen kaulaansa laitettiin hirttosilmukka ja oksan ylitse heitetyssä köydessä roikkui koko painollaan pari vuotta vanhempi poika.

Kahden vuoden takainen väkivallanteko on yksi seitsemästä syytekohdasta, joista äskettäin 17 vuotta täyttänyttä nuorta syytetään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkoi maanantaina.

Pienen päijäthämäläisen kunnan koulumaailmassa on kohissut parin vuoden ajan. Syytetty kohdisti väkivallanteot kolmeen poikaan, jotka tapahtumien aikaan olivat 13-vuotiaita. Syytteistä viisi koskee pahoinpitelyjä ja kaksi törkeitä pahoinpitelyjä.

Syyttäjän mukaan jutussa on selviä yhtäläisyyksiä Helsingin Koskelan tapaukseen. Väkivallanteoista nuoret ottivat videoita ja kuvia.

Yhteen poikaan syytetty purki erityisen rajua väkivaltaa ja hän on viidessä tapauksessa uhrina. Poikaan kohdistuneet teot eivät ole tapahtuneet koulun alueella.

Törkeässä pahoinpitelyssä pojan kädet teipattiin kiinni ja kaulaan laitettiin hirttosilmukka. Uhri ja tekijä kuuluivat samaan kaverijoukkoon, johon kuului myös kolme muuta poikaa. Teko keskeytyi, kun muut paikalla olleet pojat menivät väliin. Hirttosilmukasta jäi punaiset jäljet ja esitutkintakertomuksen mukaan ”huonosti käyminen” oli todella lähellä.

Syytetyn mielestä kaikki oli vain leikkiä, vaikka hän kertoi vetäneensä köydestä koko painollaan. Tapahtumaa on valokuvattu. Kuva on otettu teon jälkeen ja narun jatkona ollut nuori on itkenyt.

Syytetty tuotti uhrilleen useita kertoja kipua muun muassa tumppaamalla tupakan tämän käsivarteen.

Koulun alueella ja koulupäivien aikana syytetty toteutti kaksi useista teoista koostuvaa väkivallantekoa, joiden uhrit olivat tuolloin yläastetta käyviä poikia.

Toisessa tapauksessa 15-vuotiaan epäillään kuristaneen, potkineen ja lyöneen uhriaan.

Toisessa on kyse törkeästä pahoinpitelyepäilystä, jossa syytetyn epäillään kuristaneen uhriaan ja pahoinpidelleen raa´alla ja julmalla tavalla. Teoista käynnistyi poliisitutkinta, kun yksi oppilaista kuvasi mukiloinnin ja lähetti videon uhrin veljelle ja edelleen tämän äidille.

Syyttäjän mukaan jutussa on selviä yhtäläisyyksiä Helsingin Koskelan tapaukseen. Kuvassa uhrin muistoksi tuotuja kynttilöitä tapahtumapaikalla Koskelassa.­

Syytettyä lukuun ottamatta kaikki olivat tekojen aikaan samalla luokalla.

Syytetty on herättänyt tovereissaan pelkoa eikä hänen toimiinsa uskallettu puuttua. Hän oli fyysisesti muita poikia 20-30 senttiä pidempi ja painoi noin 80 kiloa.

Tapahtumien selvittelyä on vaikeuttanut nuorten vaikeneminen. Hiljaisuus murtui vasta, kun uhrin äiti sai videon tapahtumista.

Koulussa tapahtuneessa törkeässä pahoinpitelyssä syytetty veti 13-vuotiaan pipon tämän kasvojen eteen ja laski wc-tiloissa vettä suihkulla kasvoihin. Nuoren hengitys vaikeutui, kun syytetty nosti uhriaan kurkusta seinälle ja kuristi. Hän yritti tunkea uhrin pään vessanpyttyyn, hakkasi ja potki uhriaan.

Syyttäjä pitää tekoa nöyryyttävänä, koska paikalla oli useita 13-vuotiaan koulukavereita. Pahoinpitelijä valitsi tekopaikat sen mukaan, missä ei ollut valvontakameroita.

Esitutkinnassa syytetty kertoo käyttäneensä väkivaltaa syksyn 2019 aikana uhriinsa pari kolme kertaa viikossa. Temppuina ovat olleet muun muassa niskalukko, kuristaminen, tukehduttaminen ja seinälle nostaminen.

Koulussa tapahtuneessa toisessa pahoinpitelyssä on kyse perusmuotoisesta pahoinpitelystä, jossa syytetty kuristi kyynärkoukulla ja potki uhria jalkoihin. Uhri ei uskaltanut kertoa tapahtumista vanhemmilleen kostotoimien vuoksi.

Mitään motiivia väkivaltaiselle käytökselle ei ole toistaiseksi noussut esille. Uhrit ovat nyt yläasteen viimeisellä luokalla samassa koulussa. Syytetty ei käy koulua enää samalla paikkakunnalla.

Haastehakemuksen mukaan syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta. Teot ovat kuitenkin niin ankaria, että jos syytetty todetaan niihin syylliseksi, on ehdollisen rangaistuksen pituus todennäköisesti vähintään yksi vuosi.

Oikeus jatkaa jutun käsittelyä vielä perjantaina ja yhtenä päivänä ensi viikolla.