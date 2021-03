Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso maanantain tuoreimmat tiedot

Koronakuolemia on raportoitu maassa nyt yhteensä 800.

Suomessa raportoitiin maanantaina poikkeuksellisen iso määrä koronavirukseen liittyviä kuolemia. Koronakuolemia todettiin tapahtuneen 14, ilmoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n mukaan luvussa on mahdollisesti mukana eri päivinä viikonloppuna tapahtuneita viruskuolemia. Määrää ei ole THL:n mukaan syytä luonnehtia ennätykselliseksi, mutta se on korkeampi kuin maanantaisin yleensä. Viime aikoina on kerrottu maanantaisin 7–10 koronakuolemasta.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa nyt yhteensä tasan 800. Sairaalahoidossa on tällä erää 274 ihmistä. Heistä 50 on tehohoidossa.

THL niin ikään kertoi maanantaina, että uusia koronatartuntoja on todettu 465. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 270 tartuntaa, mikä on 1 868 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 67 334.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen oli saanut Suomessa maanantaihin mennessä lähes 597 500 ihmistä. Rokotettujen määrä kasvoi sunnuntain luvusta noin tuhannella. Rokotteen toisen annoksen saaneita on noin 86 300 ihmistä.

Hus-alueella paljon tartuntoja

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa tällä erää runsaat 163 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurinta ilmaantuvuus on alueellisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä ilmaantuvuusluku on yli 337. Vähäisintä ilmaantuvuus on puolestaan Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joissa molemmissa ilmaantuvuusluku on runsaat 8.

Paikkakunnista eniten tartuntoja on raportoitu koko epidemian ajalta Helsingissä. Pääkaupungin tartuntamäärä hipoo 20 000:ta, mistä puuttui maanantaina enää noin 50 tartuntaa. Luvussa ovat mukana sekä todetut oireettomat tartunnat, tällä erää sairastavat, parantuneet että koronaan liittyvistä syistä kuolleet. Vantaalla on todettu kaikkiaan 7 800 ja Espoossa runsaat 6 500 koronatartuntaa.

Koronatestejä on tehty Suomessa yhteensä noin 3,6 miljoonaa.

Lähipäivien koronaluvut voivat ratkaista liikkumisrajoitusten tarpeen

Lähipäivien koronatartuntaluvut ovat olennaisia sen suhteen, turvaudutaanko Suomessa vielä liikkumisrajoituksiin vai näyttääkö koronatilanteen paheneminen taittuvan jo käyttöön otetuilla rajoitustoimilla. Kokonaisluvun lisäksi tarkassa seurannassa on erityisesti pääkaupunkiseudun ja Turun tilanne.

Toiveena on ollut, että lähipäivät toisivat positiivisia merkkejä aiempien rajoitustoimien vaikuttavuudesta. Niin sanottu sulkutila alkoi viime viikolla, jolloin ravintolat sulkivat ovensa ja yläkoululaiset ja siitä vanhemmat jäivät etäopetukseen lähes koko maassa.

Hallitus voi kokoontua päättämään liikkumisrajoituksista nopeastikin, jos luvuissa nähdään selkeää nousua tai jos tilanne tietyllä alueella uhkaa riistäytyä nykyisillä toimilla käsistä.

Käytännössä pääkaupunkiseutu ja Turku ovat tällä hetkellä hankalia alueita, joita liikkumisrajoitukset voisivat koskea, jos niistä lähiaikoina päätetään. Hallitus seuraakin tarkasti paitsi tartuntojen kokonaislukua, myös näiden alueiden tilannetta.

Ulkoilla saisi yhden kodin ulkopuolisen kanssa

Ulkona liikkumista ei olla kieltämässä. Hallituksen lähtökohtana valmistelussa on, että ulkoilu eli esimerkiksi kävelyllä käyminen olisi mahdollista oman kotitalouden ja yhden ulkopuolisen henkilön kanssa ilman aikarajoituksia. Ajatuksena on, ettei yksin asuviakaan ajeta tilanteeseen, jossa he eivät voisi tavata käytännössä ketään.

Myös pakolliset asioinnit kuten kaupassa käynnit, tapaamiset viranomaisten kanssa sekä lähiomaisten hoivaan liittyvät käynnit sallittaisiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on toistuvasti sanonut, ettei ratkaisua voida tehdä minkään yksittäisen raja-arvon perusteella. STT:n tietojen mukaan hallituksessa pidetään silti ainakin jonkinlaisena henkisenä kynnyksenä 1 000 päivätartunnan rajaa, jonka ylityttyä olisi vaikea ajatella jatkamista nykyisillä rajoituksilla. Toisaalta päiväkohtaiset heitot ovat suuria ja myös kokonaiskuva ratkaisee, joten tuhannen ylityskään ei välttämättä suoraan johda liikkumisrajoituksiin.

Osa hallituspuolueista on korostanut tarvetta tutkia vielä muita mahdollisia keinoja ennen mahdollisia liikkumisrajoituksia. Varsinaisia vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille ei silti ole, jos katsotaan tarpeelliseksi vähentää ihmisten välisiä kontakteja merkittävästi vielä nykyisestä.

Aluehallintovirastot voivat jatkossa määrätä massakoronatestejä rajoilla

Aluehallintovirastot (avit) voivat jatkossa määrätä niin sanottuja laajoja pakollisia koronatestejä rajoilla. Avit muuttivat tulkintaansa terveystarkastuksista eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanoton takia. Myös sosiaali- ja terveysministeriöltä viime viikolla saatu uusi ohjaus tukee uutta tulkintaa, avien tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista, joiden osana voi olla esimerkiksi koronavirustesti. Pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia kantoja.

Avit katsovat, että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan aluehallintoviraston on mahdollista jo nykylainsäädännön perusteella määrätä rajanylityspaikoilla paitsi yksilöllisiä terveystarkastuksia myös niin sanottuja massatestejä.

Avien mukaan maahantulijoiden määrä rajanylityspaikoilla on kuitenkin tällä hetkellä hyvin maltillinen ja kuntien arvion mukaan testaukset niillä toimivat varsin kattavasti. Muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kerrotaan, että uusi tulkinta ei juurikaan muuta toimintaa rajoilla, sillä testauksesta kieltäytyviä on hyvin vähän.

Fimea: Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä AstraZenecan rokotteen käyttöä

Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä AstraZenecan rokotteen käyttöä, kerrotaan lääkealan turvallisuuskeskus Fimeasta STT:lle. Yksikön päällikön Liisa Näverin mukaan Fimealla ja THL:llä on yhteisymmärrys siitä, että toistaiseksi ei ole noussut tarvetta keskeyttää rokotteen käyttöä tai rajoittaa sitä.

Fimealle on tullut joitakin haittavaikutusilmoituksia, joissa on kerrottu, että AstraZenecan rokotteen saamisen jälkeen on herännyt epäilys jonkinlaisesta veritulpasta.

– Viimeisin tieto on, että ilmoituksia on tullut meille yhdeksän kappaletta. Näissä ei ole kyse kuolemantapauksista. Odotamme vielä varmistuksia, että onko näissä tapauksissa todettu veritulppa, Näveri kertoo.

Hänen mukaansa Fimealle tulleet haittailmoitukset eivät ole olleet sellaisia, jotka herättäisivät huolta tai ajatuksia siitä, että toimenpiteitä pitäisi tehdä.

Näverin tietojen mukaan ilmoitukset ovat tulleet sen jälkeen, kun uutisointi asiasta alkoi.

"Syy-seuraus-yhteyttä vielä ole todettavissa"

Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet AstraZenecan koronarokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia.

– Kaiken sen tiedon pohjalta, mitä nyt on käytettävissä, ei syy-seuraus-yhteyttä vielä ole todettavissa, Näveri sanoo.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on linjannut, että AstraZenecan koronarokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu. Näverin mukaan lääkeviraston alaisella lääketurvallisuuden riskinarviointikomitealla on kokous torstaina, minkä jälkeen EMA:lta odotetaan lisätietoja asiasta.

Myös THL:n ylilääkäri, rokoteasiantuntija Hanna Nohynek sanoo, että THL:n oman selvityksen perusteella Suomessa ei ole toistaiseksi syytä keskeyttää AstraZenecan rokotteen käyttöä. Hänen mukaansa Suomi seuraa nyt tilannetta ja odottaa, että muuttuuko EMA:n arvio rokotteen turvallisuudesta ja hyöty-haitta-suhteesta.

Muiden maiden päätöksiä keskeyttää rokotteen käyttö Nohynek kommentoi sanomalla, että maat tekevät itse omat päätöksensä.

– Näissä maissa päätöksen on tehnyt kansanterveysviranomainen, eikä suinkaan lääkeviranomainen. Siinä mielessä tämä on vähän ristiriitainen tilanne, hän lisää.