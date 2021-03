Muistio paljastaa: Suomen karanteenikäytännöt ulkomailta tuleville Euroopan löyhimpien joukossa, Husin Järvinen skeptisenä

Suomen käytännöt eroavat selvästi muista Pohjoismaista.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen on skeptinen sen suhteen, kuinka hyvin rajaliikennettä käytännössä pystytään valvomaan, vaikka tiukkojakin rajoituksia olisikin.­

Toisin kuin moni Euroopan maa, Suomi ei tällä hetkellä vaadi negatiivista koronatestiä rajalla eikä maahan tullessa.

Suomi ei myöskään aseta maahan tulijaa karanteeniin, toisin kuin esimerkiksi Tanska, Norja, Islanti ja Viro. Tiedot ilmenevät eduskunnan hallintovaliokunnan muistiosta.

Suomen koronatilanne on mennyt viime aikoina selvästi huonompaan suuntaan. Sunnuntaina perhe- peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti, että STM valmistelee mallin ennakkotestitodistuksia.

Tartuntoja on todettu yhä enemmän ja koronakuolemia on tällä hetkellä 800. Leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla on alkanut tänään kolmen viikon mittaisen sulun toinen viikko.

Muistio on päivätty 25. helmikuuta, joten useissa maissa ovat saattaneet käytännöt muuttua. Vertailussa Suomen testaaminen ja karanteenien valvonta oli Euroopan löyhintä ulkomailta tuleville henkilöille.

– Kun miettii jotain Keski-Eurooppaa ja sitä, kuinka toisiinsa kietoutuneita väestötiheät alueet ovat, tuntuu, että kyllä se virus rajan yli menee. Eri asia sitten jotkut kaukaiset saarivaltiot kuten Australia ja Uusi-Seelanti.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomessa rajalta tulevien testattujen ihmisten osuus koronatartunnoista on vain muutaman prosentin luokkaa. Samaan aikaan herkästi tarttuvaa brittivariantia on todettu paljon juuri rakennustyömailla.

– Käsitykseni mukaan brittivarianttia on tullut kuitenkin joulun jälkeen paljon rajan takaa ja ryppäät ovat usein lähtöisin rakennustyömailta vierasperäisiltä työntekijöiltä.

Jos Suomi alkaisi vaatia negatiivista koronatodistusta rajalla maahan tulevilta, ei sekään vielä ratkaisisi kaikkea.

– Pelkkä todistus sulkisi osan pois, mutta sen lisäksi pitäisi ottaa vielä uusi testi rajalla.