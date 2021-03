EU:ssa pohdittiin maanantaina illalla laajasti AstraZenecan koronavirusrokotteen käyttöä.

Suomen puolelta EU-kokoukseen osallistunut Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi IS:lle kokoukseen päättyneen juuri äsken.

– Kokouksen tuloksena todettiin, että EU jää seuraamaan tilannetta. Euroopan lääkevirasto EMA pitää nyt omaa kokoustaan ja kerää dataa ja sen jälkeen kokoustetaan uudestaan, kertoi Nohynek tilanteesta puoli kuuden aikaan maanantai-iltana.

Nohynek kertoo maanantaina illalla keskustelevansa aiheesta tarkemmin suomalaiskollegoidensa kanssa.

– Meidän analyysimme aiheesta ovat edelleen samat kuin on sanottu, että emme ole nähneet vastaavaa signaalia (AstraZenecan rokotteen yhteydestä veritulppiin).

Saksa ja Italia liittyivät maanantaina yhä kasvavaan joukkoon maita, joissa on päätetty toistaiseksi keskeyttää AstraZenecan rokotteen käyttö.

EMA on hyväksyt AstraZenecan käytön EU-maissa, joista 11 on nyt keskeyttänyt rokotukset. AstraZenecaa käytetään tai on mahdollisuus käyttää vielä 16 EU-maassa. Myös Suomessa jatketaan rokotuksia AstraZenecalla.

Euroopassa myös EU:n ulkopuoliset Norja ja Islanti ovat keskeyttäneet AstraZeneca-rokotukset.