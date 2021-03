Ensimmäiset päätökset annetaan jo kuluvalla viikolla.

Aluehallintovirastot (avit) voivat jatkossa määrätä niin sanottuja massatestejä rajoilla. Avit muuttivat tulkintaansa terveystarkastuksista eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanoton takia. Myös sosiaali- ja terveysministeriöltä viime viikolla saatu uusi ohjaus tukee uutta tulkintaa, avien tiedotteessa kerrotaan.

Ensimmäiset massatestauspäätökset annetaan jo kuluvalla viikolla Etelä-Suomessa.

Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista, joiden osana voi olla esimerkiksi koronavirustesti. Pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia kantoja.

Avit ovat toimineet asiassa tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön helmikuun alussa antaman ohjauskirjeen ja sen oikeudellisen arvioinnin mukaisesti.

– Tämän arvion mukaan lähtökohtana on ollut testausten vapaaehtoisuus. Sen vuoksi tartuntatautilain 16. pykälän perusteella tehtävien terveystarkastusten on pitänyt olla yksilöpäätöksiä ja perustua yksilölliseen lääketieteelliseen arviointiin, avien tiedotteessa kerrotaan.

Hallitus on valmistellut lakimuutosta, jolla selkeytetään tartuntatautilain 16. sekä 22. pykäliä. Perustuslakivaliokunta antoi kuluvan kuun alkupuolella lausunnon esityksestä.

– Osana lausuntoaan perustuslakivaliokunta on arvioinut, että aluehallintoviraston on mahdollista jo nykylainsäädännön perusteella määrätä rajanylityspaikoilla paitsi yksilöllisiä terveystarkastuksia myös niin sanottuja massatestejä, avit kertovat.

Kunnat vastaavat testauksen järjestämisestä

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä. Kuntia on ohjattu varmistamaan, että jokaiselle maahantulijalle tehdään koronatesti, ellei maahantulijalla ole luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Jos maahantulija on kieltäytynyt testistä, on kunta voinut pyytää avilta yksilöllistä määräystä.

– Aluehallintovirastot ovat näitä määräyksiä myös tehneet, tiedotteessa kerrotaan.

Avien mukaan tällä hetkellä maahantulijoiden määrä rajanylityspaikoilla on hyvin maltillinen ja kuntien arvion mukaan testaukset niillä toimivat varsin kattavasti.