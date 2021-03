Tero Karjalaisen kolumni: Näin pikkukaupunki on muuttunut vain 25 vuodessa – vääjäämätön muutos näkyy talo talolta

Kavereiden kotitaloissa asuvat nykyisin enää vanhemmat, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Muistan lapsuuden ja nuoruuden kotitien asukkaat käytännössä talo talolta Kuusamossa. Sukulaisia, kavereita ja naamatuttuja. 1980- ja 1990-luvulla taloissa asui keskimäärin neljästä viiteen henkeä. Kaksi aikuista ja lapsia.

Nyt useimmissa taloissa asuvat enää aikuiset, kolme vuosikymmentä vanhempina. Kävellessä huomaa kolaamattomia tontteja, eikä pihalla juokse enää kuin kunnan kiinteistövero. Seuraava sukupolvi asuu pitkälti Oulussa tai etelässä.

Suomi menee hiljaa kiinni. Esimerkiksi Kuhmoisissa lähes joka toinen asukas (44 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus 2019) on yli 65-vuotiaita. Pitäjässä käymättä voi päätellä, että vilinää piisaa vanhainkodin edustalla, ei muualla. Kuusamossakin useampi kuin joka neljäs nauttii vanhuuseläkettä. Naapuripitäjä Posio on harmaantunut. Viime vuosina on syntynyt kymmenkunta vauvaa vuodessa. 0-14-vuotiaita asui Posiolla toissa vuonna 276. Posiolainen lapsi on nykyisin harvinaisempi kuin saimaannorppa. Norppia on sentään aktiivisen suojelun ansiosta yli 400.

Juttelin Helsingissä asuvan kaverini kanssa. Hän on asunut ikänsä samalla asuinalueella, millä oma lapsi varttuu nyt myös. Tilanne ei ole tietenkään minulta pois, mutta vetää haikeaksi.

Sukuni on asunut Kuusamossa käytännössä 1600-luvulta saakka, kun ensimmäinen lantalainen karkasi verottajaa koilliseen. Ketju katkesi. Olen uushelsinkiläinen perheenisä, jonka lapsi kasvaa nyt ensimmäisen polven helsinkiläisenä. Tuleeko hänestä juureton?

Monille meistä poismuuttaneista tekopitäjä on rakas paikka. Kuusamo ei ole luontoa lukuun ottamatta läheskään samanlainen kuin ennen ennen. Osa vanhoista sukulaisista on nukkunut pois. Entisenä aikana kylän läpi sai ajaa käsi pystyssä kun morjestettavia oli niin paljon.

Nyt tuttuja saa etsiä täikammalla ja kotipaikkakunnallaan liikkuu kuin välitilassa.

Sitä on yhtä aikaa lämpimästi pukeutunut turisti ja muka vielä vähän paikallinen. Tunnelma on kuin aikoinaan Ruotsiin muuttaneilla: Kotonaan ei ole kuin ruotsinlaivalla. Työt ja koti ovat etelässä, sydän ja juuret pohjoisessa.

Kuusamon tilanne ei ole onneksi toivoton. Väkiluku oli viime vuonna noussut 75 hengellä. Viimeksi käppyrä oli sojottanut ylöspäin vuonna 1994. Vauvojakin oli syntynyt aiempaa enemmän (Koillissanomat 25.1.2021). Kaikki paikkakunnalle muuttaneet eivät suinkaan ole tv:stä tuttuja matkailuyrittäjiä, vaan heissä on tavallisten ammattien edustajia, opettajia, parturi-kampaajia ja fysioterapeutteja. Monia houkuttaa paikkakunnan maankuulu luonto.

Muitakin motiiveja on. Yhdestä paluumuuttaneesta puhutaan, että sillä meni täällä etelässä kapakan portsarina rahoja välillä omaan taskuun, joten oli aika palata juurille.

Onkohan maaseudun piristyminen pysyvämpi ilmiö vai korona-ajan välivaihe?

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien uutispäällikkö.