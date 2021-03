HU: Vanerilevy rojahti suojatielle Kalasataman tornityömaalla – ”Selvitämme parhaillaan tilannetta”

Vanerilevy putosi tornitalo Lumo Onen työmaalta, vahvisti SRV Rakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Helsingin Uutisille.

Kalasatamaan rakentuvan tornitalon työmaalta on tippunut tavaraa kadulle.­

Kalasatamassa sijaitsevalla tornitalotyömaalla putosi vanerilevy korkeuksista maahan maanantaiaamuna, kertoo Helsingin Uutiset.

HU:n mukaan vanerilevyn kuvannut henkilö kertoi sosiaalisessa mediassa, että levy putosi suojatielle melko lähelle häntä.

SRV Rakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer vahvisti HU:lle, että Kalasatamaan rakenteilla olevan tornitalon Lumo Onen työmaalta putosi vanerinpala noin kello 7.40 Työpajankadun ja Kalasatamankadun risteykseen.

– Selvitämme parhaillaan tilannetta. Tapahtuneen johdosta ulkona tehtävät työt on keskeytetty tutkinnan ajaksi sekä Lumo Onen että Loiston työmaalla. Lumo Onen holvilla on ollut muotin purku käynnissä. Työtä on tehty tuulensuojaseinien sisällä, Auer kertoi Helsingin Uutisille.

Viime tiistaina SRV:n Kalasataman työmaalla sattui lähes vastaavanlainen vahinko. Tuolloin rakenteilla olevasta tornitalo Loistosta putosi vanerinen ovi noin 100 metrin korkeudelta.

Ovi tuli kuuluvalla rysähdyksellä maahan Kalasataman terveysaseman eteen Työpajankadulle ja särki kävelytien metallikaiteen. Kukaan ei jäänyt alle.

Marraskuussa Ilta-Sanomat uutisoi, kuinka myrskypuuska heitteli alas 12. kerroksen vanerilevyjä samaiselta SRV Rakennuksen tornitalotyömaalta.

Kohteet ovat Suomen korkeimpia asuinkerrostaloja.