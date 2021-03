Näin Tanskassa asuva suomalaisprofessori vertaa maiden suhtautumista koronaan – ”Luoja kuinka paljon he rakastavatkaan maataan”

Alf Rehn näkee tanskalaisten toiminnan suomalaisia selkeämpänä ja kuuliaisempana.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa asuva Alf Rehn kummastelee omalla Facebook-sivuillaan tanskalaisten ja suomalaisten erilaista suhtautumista maskien pitämiseen.

Innovaation, designin ja johtamisen professorina Etelä-Tanskan yliopistossa toimiva Rehn kirjoitti muun muassa, että ”tanskalaiset rakastavat Tanskaa” ja haluavat tehdä kaikkensa, jotta maalla ja kaikilla sen asukkailla on hyvä olla.

– Suomessa, joka on ylpeä toiminnastaan ja kansalaisten huolenpidostaan ei ole maskipakkoa. Suosituksia on, mutta selvästi monet sivuuttavat nämä, koska ne eivät ole ”lakeja” ja näiden ihmisten joukko on suuri, Rehn kirjoittaa.

Hän repii myös eroa maiden kansalaisten toiminnassa.

– Tanskalaiset eivät aina ole helpoimpia ihmisiä, mutta luoja kuinka paljon he rakastavatkaan maataan. Suomessa sen sijaan kaikki tuntuu olevan epäselvää, myös ihmisten suhtautuminen toisiinsa, hän jatkaa terävällä sanansäilällään.

Ilta-Sanomat tavoitti Alf Rehnin, joka totesi heti alkuun, että kyseessä on hänen oma henkilökohtainen kommentti ja huomio, eikä se perustu mihinkään tutkittuun tietoon.

Vuodesta 2017 Tanskassa asunut Rehn sanoo kuitenkin olevansa hieman yllättynyt, kuinka helposti tanskalaiset ovat ottaneet maskin pitämisen arkeensa.

Samalla hän hieman kummeksuu Suomen tilannetta, josta tuntuu puuttuvan selkeä johdonmukaisuus ja punainen lanka.

– Suomessa sen sijaan koko keskustelu on sellaista: ”että pitäisikö mennä näin, voitaisiinko tehdä noin, ei se ole mikään pakko, koska se on vain suositus” eli todella epäselvää julkista keskustelua kaikkinensa, Rehn lataa.

Useampaan otteeseen Tanskassa asunut Rehn kertoo, että tanskalaisia ei yleisesti pidetä aina helppoina ihmisinä. Korona-aikana ihmiset ovat kuitenkin olleet kuuliaisia ja yhteisöllisiä sääntöjen noudattamisen suhteen.

– Harvoin olen nähnyt ketään julkisessa paikassa ilman maskia. Kerran yksi kaveri metrossa humalassa, mutta siinäpä se.

– Jotenkin sellainen maan suojeluvaisto on Tanskassa on vahva. Suomessa taas on ollut vähän yllättäviäkin tahoja, jotka ovat puhuneet siitä, että vanhusten sietääkin kuolla, niin se on kyllä hieman erikoista, hän jatkaa ruotimistaan.

Rehn kertoo kuulleensa Suomessa asuvilta kavereiltaan, että he ovat törmänneet yllättäviinkin maskeista kieltäytyjiin.

Myös Tanskassa on aika ajoin protestoitu rajoituksia vastaan. Maaliskuun alussa närää joissain ihmisissä aiheutti maan suunnitelmat ottaa käyttöön digitaalinen ”rokotuspassi”, jota voisi käyttää matkustamista varten.

– Toki mielenosoituksia on ollut, mutta kyllä se ryhmä on yleensä aika pieni, vaikkakin äänekäs. Muut tanskalaiset katsovat sitten vieressä ja miettivät, että ”antaa noiden mekastaa.”

Tanskassa on tällä hetkellä maskipakko, ravintolat ja kuntosalit ovat kiinni. Kaupat on sen sijaan juuri avattu uudestaan pitkän kiinniolon jälkeen.

Samalla tavalla kuin Suomessa tilannetta verrataan usein suhteessa Ruotsiin, niin Tanskassa tilannetta verrataan Norjaan.

– Täällä katsotaan, että Norja on ollut koronan hoidossa mallimaa. Suomesta ei juuri puhuta missään yhteydessä.

Tanskassa on todettu tähän mennessä kaikkiaan yli 220 000 tartuntaa. Koronakuolemia maassa on lähes 2 400.

Suomessa Rehn on käynyt muutaman kerran viimeisen vuoden aikana, joista viimeisin kerta oli jouluna. Yksinhuoltajaisä kertoo olevansa hieman ällistynyt katsoessa Suomen tilannetta.

Suomesta Tanskaan muuttanut Rehn kertoi aikanaan muuttamisen syyksi ”Suomen huonontuneen ilmapiirin.”

– Se oli silloin heitetty tarkoituksenmukainen piikki, mutta kyllä siinä piili totuus erityisesti suomalaisen yliopiston suhteen.

– Oikeasti halusin olla lähempänä poikaani.