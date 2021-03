Koko epidemia-aikana tartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 67 334.

Suomessa on todettu maanantaina 465 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eniten tartuntatapauksia kirjattiin Helsingissä, 168 uutta kappaletta.

Yhteensä koronatartuntoja on Suomessa todettu koko epidemian aikana 67 334. Eilen uusia tartuntoja raportoitiin valtakunnallisesti 863.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 9 270 kappaletta, mikä on 1 868 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa runsaat 163 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Suurinta ilmaantuvuus on alueellisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa ilmaantuvuusluku on yli 337.

Vähäisintä ilmaantuvuus on puolestaan Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joissa molemmissa ilmaantuvuusluku on runsaat 8.

Paikkakunnista eniten tartuntoja on raportoitu koko epidemian ajalta Helsingissä. Pääkaupungin tartuntamäärä hipoo 20 000:ta, mistä puuttuu enää noin 50 tartuntaa. Luvussa ovat mukana sekä todetut oireettomat tartunnat, tällä erää sairastavat, parantuneet että koronaan liittyvistä syistä kuolleet. Vantaalla on nyt todettu kaikkiaan 7 800 ja Espoossa runsaat 6 500 koronatartuntaa.

Koronatestejä on tehty Suomessa nyt yhteensä noin 3,6 miljoonaa.

Uusia tartuntoja on todettu ainakin seuraavissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä (shp):

Etelä-Karjalan shp

Lappeenranta +11

Taipalsaari +1

Etelä-Savon shp

Mikkeli +3

Helsingin ja Uudenmaan shp

Espoo +65

Hanko +1

Helsinki +168

Hyvinkää +4

Kauniainen +2

Kerava +2

Kirkkonummi +1

Mäntsälä +1

Nurmijärvi +5

Porvoo +6

Sipoo +2

Vantaa +43

Vihti +1

Kanta-Hämeen shp

Forssa +2

Hausjärvi +1

Hämeenlinna +14

Janakkala +3

Loppi +1

Riihimäki +2

Keski-Suomen shp

Hankasalmi +2

Jyväskylä +8

Keuruu +1

Uurainen +1

Kymenlaakson shp

Hamina +1

Kotka +1

Kouvola +7

Virolahti -2

Länsi-Pohjan shp

Kemi +1

Tornio +1

Pirkanmaan shp

Akaa +1

Jämsä +2

Kangasala +1

Nokia +2

Tampere +13

Virrat +1

Ylöjärvi +6

Pohjois-Pohjanmaan shp

Kuusamo +1

Oulu +3

Pohjois-Savon shp

Kuopio +1

Päijät-Hämeen shp

Heinola +3

Hollola +1

Iitti +2

Kärkölä +2

Lahti +8

Pukkila +1

Satakunnan shp

Eura +1

Eurajoki +1

Pori +1

Rauma +2

Vaasan shp

Laihia +1

Mustasaari +1

Vaasa +1

Varsinais-Suomen shp

Kaarina +6

Parainen +1

Punkalaidun +1

Rusko +1

Sauvo +1

Turku +37

Ahvenanmaa

Lemland +2

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 12.05.