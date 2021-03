Sadealue kuivahtaa Suomen ylle – lämmöt plussalla Etelä-Lappia myöten

Maanantain ja tiistain aikana maan etelä- ja keskiosan sadealue alkaa vähitellen kuivahtaa Suomen ylle, ja etenkin tiistaina aurinkokin alkaa paikoin näyttäytyä.

Maan etelä- ja keskiosassa tulee silti yhä kuurosateita kaikissa olomuodoissa.

Pohjoisessakin pilvisyys vaihtelee. Maanantaina sateita tulee vain Pohjois-Lapissa, tiistaina lumisateita leviää myös Keski- ja Etelä-Lappiin ja illaksi Pohjois-Pohjanmaalle.

Maanantaina lämpötilat ovat Etelä-Lappia myöten plussan puolella, lämpöä on 0 – 3 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 1 – 4 astetta pakkasta.

Tiistain vastaisena yönä koko maassa on 1 – 8 pakkasastetta.

Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa on yhä 0 – 3 astetta, mutta Etelä-Lapissa on edellispäivää kylmempää: koko Lapissa ollaan pakkasella, ja pakkasta on 1 – 6 astetta.