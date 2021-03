Jo yli 10 maata on keskeyttänyt AstraZenecan käytön – THL: Jos syy-yhteys kuolemiin ja veritulppiin olisi, Britannian 11 miljoonaa annosta olisi sen jo paljastanut

Kuohunta AstraZenecan koronavirusrokotteen ympärillä sai taas lisäkierroksia sunnuntaina.

AstraZenecan koronavirusrokote on aiheuttanut kosolti ristiriitaisia tunnelmia eri puolilla Eurooppaa viime päivinä.­

Alankomaista tuli varhain maanantaina uusin maa, jonka terveysviranomaiset suosittelivat AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön keskeyttämistä toistaiseksi.

Suosituksen taustalla olivat muissa maissa rokotetuilla havaitut kuolin- ja veritulppatapaukset.

Tuoreimpana Norja ilmoitti lauantaina kolmen alle 50-vuotiaan terveydenhoitoalan työntekijän joutuneen Oslon yliopistolliseen sairaalaan vakavien veritulppa- tai aivoverenvuoto-oireiden takia pian sen jälkeen, kun he olivat saaneet AstraZenecan rokotteen.

Norja kertoi myös yhdestä aivoverenvuotoon menehtyneestä alle 30-vuotiaasta henkilöstä, joka oli saanut AstraZenecan rokotteen kymmenen vuorokautta aiemmin. Maassa on myös raportoitu useille nuorille rokotetuille tulleista sinelmistä iholla, mikä kielii sisäisistä verenvuodoista.

Myös Tanskassa ja Itävallassa selvityksessä on, onko AstraZenecan rokotteella yhteyttä pian rokotuksen jälkeen tapahtuneeseen veritulppakuolemaan. Tanskassa menehtyi 60-vuotias nainen, Itävallassa 49-vuotias nainen vajaat kaksi viikkoa rokotuksen jälkeen.

Tilanne on hyvin ristiriitainen. Rokotusten ja kuolemien tai veritulppatapausten välillä on kyllä ajallinen yhteys, mutta ei ole löytynyt syy-seuraussuhdetta, joka osoittaisi, että rokotus olisi ollut myötävaikuttamassa ikäviin tapauksiin.

Euroopan lääkevirasto EMA ja maailman terveysjärjestö WHO puoltavat edelleen rokotteen käytön jatkoa, mutta maa toisensa perään on silti ilmoittanut keskeyttävänsä rokotukset. Jo 10 maata Euroopassa (Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Itävalta, Irlanti ja Bulgaria) ovat keskeyttäneet tai keskeyttämässä AstraZenecan käytön joko kokonaan tai osittain. Euroopan ulkopuolelta samanlaisen päätöksen on tehnyt Thaimaa.

AstraZenecan käyttöä jatketaan Suomen ohella normaalisti useissa muissakin EU-maissa.­

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ymmärtää sinällään eri maiden huolen ja halun selvittää, onko AstraZenecan rokotteella ja kuolemantapauksilla tai vakavilla oireilla yhteyttä.

– Mutta pelkästään se, että on signaali, ei vielä tarkoita mitään syy-seuraussuhteen näkökulmasta ennen kuin signaali on vahvistettu, Nohynek muistuttaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on suositellut, että Suomessa AstraZenecan käyttöä jatketaan toistaiseksi normaalisti. Jopa laajennetusti, sillä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar linjasi viikolla, että AstraZenecan rokotetta voidaan antaa myös yli 70 vuotta täyttäneille.

Euroopassa on toistaiseksi annettu noin viisi miljoonaa AstraZenecan rokoteannosta, rokotetuilla on havaittu noin 30 veritulppatapausta.

Hanna Nohynek uskoo, että mikäli AstraZenecan rokotteella ja veritulppa-alttiudella olisi syy-yhteys, yhteys olisi jo tullut ilmi Britanniassa annettujen 11 miljoonan rokotuksen perusteella.­

– Tässä unohdetaan helposti se, että Euroopassa, Suomi mukaan lukien, ilmaantuu noin 1–2 syvää laskimoveritulppaa tuhatta ihmistä kohti vuodessa. Puhutaan niin sanotusta taustailmaantuvuudesta. Kun satojatuhansia ihmisiä rokotetaan lyhyessä ajassa, on odotettavaa, että heidän joukossaan on myös niitä, jotka sairastuvat veritulppaan rokottamisen jälkeen ilman että suoraan voidaan sanoa sen johtuneen rokottamisesta. THL:n alustavissa selvityksissä rokottaminen ei lisännyt veritulppien riskiä rokotetuilla, Nohynek sanoo.

– Täytyy myös muistaa, mitä on nähty Britanniassa. Siellä on annettu AstraZenecan rokotetta yli 11 miljoonaa annosta, sekä terveydenhoitohenkilöstölle että hyvin monen ikäisille. Jos syy-yhteys olisi olemassa, se todennäköisesti olisi tullut 11 miljoonan annoksen jälkeen jo esiin, Nohynek miettii.

Nohynek painottaa, että sataprosenttisen varmaksi ei voi sanoa, etteikö AstraZenecan rokotteella voisi olla jotakin yhteyttä kuolemiin tai vakaviin veritulppa-/aivoverenvuoto-oireisiin. Sen takia mm. EMA ja moni EU-maa Suomen lisäksi tutkivat asiaa yhä.

Norjassa tutkitaan sitäkin, onko rokotus veritulppariskiä lisäävä tekijä, jos käyttää samaan aikaan e-pillereitä. E-pillerien on todettu hienokseltaan kasvattavan veritulppariskiä.

Nohynek kehottaa vielä pitämään mielessä rokotteen hyöty-haittasuhteen.

Kansainvälinen veritulppa- ja hemostaasiyhteisö ISTH painotti, että AstraZenecan rokotteen hyödyt ylittävät selvästi mahdolliset haitat, ja suositteli rokotteen ottamista kaikille. Kuvassa ihmiset jonottivat AstraZenecan rokotuspisteeseen Marseillen kaupungissa Ranskassa 6. maaliskuuta.­

– Euroopassa kuolee koronaan noin 4 000 ihmistä päivässä. Jos lukua saadaan rokotuksin alas ja verrataan mahdolliseen riskiin saada veritulppa – yhtään havaittuja tapauksia vähättelemättä – niin on AstraZenecan rokotteen kokonaishyöty edelleen paljon suurempi kuin mahdollinen, epävarma haitta, Nohynek vertaa.

Myös kansainvälinen veritulppa- ja hemostaasiyhteisö ISTH julkaisi perjantaina kannanoton, jossa se suosittelee ihmisten ottavan AstraZenecan rokotteen. ISTH muistuttaa, että tuhansille ihmisille tehdyissä kliinisissä testeissä ei tullut näyttöä lisääntyneestä veritulppariskistä.

Nohynek muistuttaa myös, että AstraZeneca on monen Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maan päärokote.

– Jos rokotukset keskeytetään näissä maissa, niin mitä se tarkoittaa koronan ehkäisyn edistämiselle ja rokotusluottamukselle näissä maissa ja myös globaalisti? Varsinkin, jos syy-seuraussuhdetta ei voida perusteellisista tutkimuksista huolimatta osoittaa... Nohynek sanoi.