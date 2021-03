Malmin lentokentän kohtaloa on puitu pitkään.

Koillis-Helsingissä sijaitsevan Malmin lentoaseman kiitoradan valot sammuvat tänään sunnuntaina kello 22 Traficomin määräyksellä.

Ulosottoviranomaisen määräämä häätö astuu voimaan huomenna 15. maaliskuuta, jolloin alueen pitäisi olla tyhjänä, kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Sen myötä lentotoiminta Malmilla tällä tietoa loppuu.

Ilta-Sanomien paikan päällä oleva kuvaaja kertoo, että kentällä on yhdeksän aikaan illalla rauhallinen tunnelma. Ihmisiä on liikkeellä muutama kymmenen. Terminaalin ovien edustalle on tuotu kynttilöitä, joista osa on hautakynttilöitä. Kynttilöitä on aseteltu sydämen muotoon.

Lentokentän terminaalin oville oli tuotu kymmeniä kynttilöitä sunnuntaina.­

Kynttilöitä oli aseteltu sydämen muotoon.­

Malmin lentokentän terminaali sunnuntai-iltana.­

Malmin lentokentän kohtaloa on puitu pitkään. Joulukuussa Helsingin kaupunki voitti Malmin lentokenttäyhdistyksen käräjäoikeudessa riita-asiassa Malmin lentokentän vuokrasopimuksesta.

Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että yhdistyksen ja Helsingin kaupungin vuokrasopimus lentokenttäalueesta päättyi vuoden 2019 loppuun ja sen jälkeen yhdistys on pitänyt aluetta hallinnassaan luvattomasti.

Oikeus määräsi, että yhdistyksen pitää luovuttaa alue välittömästi kaupungin hallintaan häädön uhalla. Lisäksi oikeus tuomitsi yhdistyksen maksamaan kaupungille 92 000 euron suuruisen sopimussakon. Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Helsingin kaupunki kertoi tiedotteessa joulukuussa, että se ryhtyy käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteisiin saadakseen alueen hallintaansa. Malmin lentokenttäyhdistys puolestaan kirjoitti kotisivuillaan, että se aikoo jättää toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen.

Malmin lentoaseman ystävät ry puolestaan aikoo valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön muutaman päivän takaisesta päätöksestä.