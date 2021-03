Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – THL:n Salminen: epidemia­luku on aivan liian korkea

Yhden laboratorion viivästyneet tiedot kasvattavat sunnuntaina raportoitua tartuntalukua merkittävästi.

Suomessa on raportoitu 863 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Kyseessä on yksi korkeimmista tähän mennessä kerrotuista päivälukemista.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi, että korkeaa lukua selittää tautitilanteen lisäksi tekninen ongelma. Viime viikolla yhden laboratorion tuloksia oli jäänyt ilmoittamatta parilta päivältä. Kun kyseessä on iso toimija, joka käsittelee useiden sairaanhoitopiirin näytteitä, on vaikutus sunnuntain lukuihin tuntuva.

– Siinä on neljän päivän lukuja oikeastaan. Niitä on todennäköisesti useampi sata, Salminen sanoi STT:lle.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 1 844 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut 66 869.

– Epidemialuku on korkea, aivan liian korkea tällä hetkellä. Tälle tasolle ei kyllä oikein voitaisi jäädä. Meillä ei ole mitään takeita, että se pysyy tuolla tasolla. Päinvastoin riski on, että se kiihtyy siitä edelleen, Salminen sanoi.

Lähes 600 000 rokotettu

THL:n mukaan koronarokotteen on saanut Suomessa nyt yli 596 600 ihmistä. Luku on noussut lauantaista noin 10 000:lla. Kaksiosaisen rokotteen toisen annoksen saaneita on reilut 86 300. Rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 10,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,5 prosenttia.

Salmisen mukaan rokottaminen ei vielä vaikuta taudin leviämiseen suuremmin, koska leviäminen on kiinni ennen kaikkea työikäisistä aikuisista, joita ei ole vielä juuri rokotettu.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus jatkoi tartuntalukujen tapaan nousuaan. Suomessa on kirjattu yli 162 tapausta sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon ajalta.

Ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, missä tartuntoja on todettu lähes 333 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Seuraavaksi suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Ahvenanmaan yli 318 ja Varsinais-Suomen reilut 227.

Kiuru: STM valmistelee ennakollisiin koronatodistuksiin perustuvan maahantulomallin

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta. Asiasta kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Twitterissä. Kiurun mukaan malli perustuu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaan.

Suomi ei ole toistaiseksi vaatinut todistusta negatiivisesta koronatestistä maahan saapuvilta ihmisiltä, mikä on herättänyt paljon keskustelua.

Lue lisää.