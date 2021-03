Kiuru: STM valmistelee mallin ennakko­testi­todistuksesta: ”Rajojen terveys­turvallisuudessa on vieläkin parannettavaa”

Asiasta kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Twitterissä.

Krista Kiurun mukaan rajojen terveysturvallisuudessa on vieläkin parannettavaa.­

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta. Asiasta kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Twitterissä. Kiurun mukaan malli perustuu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaan.

Suomi ei ole toistaiseksi vaatinut todistusta negatiivisesta koronatestistä maahan saapuvilta ihmisiltä, mikä on herättänyt paljon keskustelua.

– Suomella on ollut tiukka rajakontrolli pandemian ajan ja maahantuloa on rajoitettu huomattavasti. Sen voidaan katsoa olevan yksi syy sille, että tautitilanteemme on pysynyt hallinnassa moniin muihin maihin verrattuna, Kiuru kirjoittaa.

– Rajojen terveysturvallisuudessa on vieläkin parannettavaa, sillä vaikka aluehallintoviranomaisilla ja kunnilla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti jo mahdollisuus laajasti testata ihmisiä rajoilla, silti näitä työvälineitä ei ole käytetty riittävästi. Hallituksen tahto on, että jokainen maahantulija testataan.