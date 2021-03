Sunnuntaina 14.3. uusia positiivisia näytteitä ei ole tullut.

Kainuun prikaatissa kuudella varusmiehellä on viikonlopun aikana todettu koronavirustartunta. Eilen lauantaina prikaatissa varmistettiin viisi uutta tartuntaa.

Tänään Maavoimien verkkosivuilla kerrottiin, että Kajaanin varuskunnassa on asetettu kaikkiaan 220 altistunutta varusmiestä joko yksikön tai lepo-osaston tiloihin erilleen muista varusmiehistä.

– Kaikki positiivisen koronanäytteen antaneet varusmiehet ovat varuskunnan terveysasemalla, tiedotteessa kerrotaan.

Sunnuntaina 14.3. uusia positiivisia näytteitä ei ole tullut.

Aiemmin tänä viikonloppuna uutisoitiin, että korona on levinnyt myös esimerkiksi Porin prikaatissa.

Porin prikaatissa on todettu kuluneen viikon aikana ainakin 15 koronatartuntaa. 14 niistä on todettu Säkylässä ja yksi Niinisalossa. Yli 140 henkilöä on laitettu karanteeniin altistumisten vuoksi.