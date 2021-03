Oletko tehnyt korona-aikana asioita, joista et haluaisi kenenkään tietävän?

Korona-aikana on riittänyt erilaisia kieltoja, vahvoja suosituksia ja yleisesti toivottavia asioita.

Yli vuoden Suomessa kestäneen korona-ajan kestäessä on kansalaisten kestävyyttä koeteltu. Esimerkiksi helmikuussa, kun IS seurasi hiihtoloman viettoa Levillä, eräät haastateltavat sanoivat, etteivät he halunneet laittaa matkastaan tietoja sosiaaliseen mediaan. Syynä oli jo ennakkoon pelätty paheksunnan määrä: esimerkiksi THL:n asiantuntijat ovat suositelleet matkustelun sijaan pysymään kotiseudulla ja välttämään varsinkin ylimääräisiä kontakteja.

Oletko käynyt korona-aikana matkoilla, mutta et ole kertonut siitä kavereille? Kävitkö hillumassa ravintolassa, mutta et halunnut kertoa siitä kenellekään muulle? Oletko tehnyt jotain muuta, josta et ole halunnut korona-aikana kertoa kenellekään?

