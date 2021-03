Yhteensä Porin prikaatissa on todettu viikon aikana 15 tartuntaa.

Yhdeksällä Porin prikaatin varusmiehellä on todettu koronavirustartunta Säkylässä lauantaina, Maavoimat tiedottaa.

Tartunnat liittyvät Säkylässä torstaina varmistuneeseen tartuntaan. Lauantaina löytyneet positiiviset tulokset todettiin varusmiehiltä, jotka olivat jo valmiiksi karanteenissa torstaisen altistuksen vuoksi.

Porin prikaatissa on todettu kuluneen viikon aikana ainakin 15 koronatartuntaa. 14 niistä on todettu Säkylässä ja yksi Niinisalossa. Yli 140 henkilöä on laitettu karanteeniin altistumisten vuoksi.

Lauantaina illalla Maavoimat tiedotti, ettei tiedossa ole uusia altistumisia.