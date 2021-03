Kahdesti rokotettu sai tartunnan Etelä-Afrikan variantista ja aiempaa nuorempia joutunut sairaalaan Etelä-Savossa – ”Täytyy olla erityisen varovainen”

Ärhäkkää eteläafrikkalaista koronavarianttia löytyi Etelä-Savosta.

Etelä-Savossa on sairastunut koronaan henkilö, joka oli jo saanut molemmat annokset koronarokotetta. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että sairastuneeseen tarttui koronan eteläafrikkalainen variantti. Asiasta tiedotti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut Essote.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä ei halua kertoa yksilönsuojan vuoksi sairastuneesta rokotetusta tarkempia yksityiskohtia.

Yllä olevalla videolla Husin osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila kertoo, miten koronatartunnan voi välttää kotioloissa.

Suomessa koronarokotteita on tähän mennessä annettu yli 70-vuotiaille, riskiryhmään kuuluville ja terveydenhuollon työntekijöille. Seppälä kertoo, ettei koronaan sairastunut rokotettu joutunut sairaalahoitoon.

Seppälän mielestä tapaus osoittaa variantin tietynlaisen vaarallisuuden. Sillä on luultavasti enemmän vastustuskykyä rokotteelle.

– Onneksi näitä Etelä-Afrikan variantteja on hyvin vähän. Ja meillä on tämä ketju täydellisesti hallinnassa, saimme sen nopeasti rauhoitettua.

Essote tiedotti viikonloppuna, että Etelä-Savossa on havaittu koronaketju, johon liittyy kaikkiaan yhdeksän tartuntaa ja tartuntaketjusta on löytynyt sekvensoinnissa Etelä-Afrikan varianttia.

Tartunnan alkulähde on Seppälän mukaan todennäköisesti Etelä-Suomessa. Virus levisi pääsääntöisesti lähipiirissä. Seppälän mukaan aiemmin valtaosa sairaalassa hoidettavista oli yli 80-vuotiaita, nyt selvästi nuorempia.

– Sairaalahoitoon joutui ketjusta selvästi nuorempia henkilöitä kuin aiemmista tartuntaketjusta. Tämä osoittaa, että virusmuunnosten takia täytyy olla erityisen varovainen. Lähialueilla hyväkin tilanne on saattanut muuttua parissa päivässä erittäin vaikeaksi, muistuttaa Seppälä.

Etelä-Savossa jylläsi suuri alueellinen koronaketju helmikuussa. Tapauksia oli lähes 150. Mikkelin kaupungissa ilmaantuvuus nousi yli 300:n.

Tilanne on Seppälän mukaan rauhoittunut. Ketju on saatu käytännössä sammutettua. Ilmaantuvuus on puolittunut joka viikko.

Nyt maakunnassa on yksittäisiä tapauksia ja ketjuja.

– Uudemmat ketjut ovat liittyneet Uudenmaan työliikenteeseen tai muuhun. Meillä on viikonloppuisin kymmeniä tuhansia uusmaalaisia alueella. Heidän kakkoskotinsa on täälläpäin.

Viimeksi alueelta löytyi neljä uutta koronatartuntaa. Tapauksia oli Mikkelissä ja Joroisissa.