Säähän luvassa ”kevään tuntua” – meteorologi kertoo, miksi lumien sulamista saa silti odotella

Ensi viikon keskivaiheilla pohjoisesta vyöryy kylmää ilmaa ja koko Suomessa painutaan taas pakkasen puolelle.

Porista Hankoon ulottuvalla alueella lumipeite sulaa nyt siihen malliin, että viimeiset hiihdot alkavat olla hiihdelty. Uudellamaalla sen sijaan hiihtokelejä vielä piisaa, kunhan voitelut ovat kunnossa, lupaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustonen.

– Uudellamaalla muualla paitsi Hangon suunnalla, ja siitä itään ja pohjoiseen, on vielä kymmeniä senttejä lunta, ja kun ne ovat pakkautuneet monesta lumisateesta, niin ne eivät sula kuin jossain aurinkoisimmilla paikoilla.

Mustonen kertoo, että keväisin lumet sulavat paljon hitaammin kuin alkutalvesta juurikin siksi, että lunta on pakkautunut monta kerrosta päällekkäin. Lumensyvyys on yleensä suurimmillaan maaliskuussa muutenkin, mutta se ei siis ole ainoa syy hitaalle sulamiselle.

– Lumi on pakkautunut talven kuluessa, kun monet lumisateet ovat tulleet, lumi on välillä vähän sulanut ja jäätynyt. Se on aika paljon tiiviimmässä muodossa nyt kuin alkutalvella.

– Vaatii pitkän ajan ennen kuin ne kunnolla lähtevät, Mustonen sanoo ja arvelee, että hiihtokelit loppuvat Uudellamaalla vasta huhtikuun puolella.

Huomenna sunnuntaina Suomen eteläosaan leviää sadealue, joka töräyttää maahan räntää tai lunta. Se liikkuu kohti koillista. Maan keski- ja pohjoisosassa sunnuntai on enimmäkseen poutainen.

Sunnuntaina laajalti koko eteläisessä Suomessa lämpöä on 0–2 plusastetta ja Kemin korkeudelta ylöspäin 1–5 miinusastetta.

Maanantaina on puolipilvistä tai pilvistä, ja vettä tai lunta voi sadella koko maassa. Lämpimintä on lounaassa, jossa päästään lähelle +5 astetta.

Tiistaina on aurinkoisempaa ja lämpötilat suurin piirtein samaa luokkaa kuin maanantaina.

– Vähän tuollaista kevään tuntua on siinä sitten, Mustonen luonnehtii.

Kevään tuntua jatkuu eteläisessä Suomessa aina viikon puoliväliin asti, mutta keskiviikon jälkeen kylmenee taas. Matalapaine siirtyy itään ja pohjoisesta leviää kylmää ilmaa. Sitten on taas pakkasta koko maassa.