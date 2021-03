Lauantaina raportoitiin 691 uutta koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 691 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina.

Kahden viikon jakson tartuntamäärät jatkavat yhä kasvuaan. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 1 909 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 66 006.

Myös koronatartuntojen ilmaantuvuus on nousussa. Ilmaantuvuudella kuvataan tartuntojen määrää kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on koko Suomessa nyt lähes 158 viimeisen kahden viikon ajalta.

Suurin ilmaantuvuus on yhä Ahvenanmaalla, missä on todettu reilut 351 tapausta sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Perässä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), jossa ilmaantuvuusluku on 326. Myös Varsinais-Suomessa ollaan yli valtakunnallisen keskiarvon ilmaantuvuusluvulla 223,5.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on maan helpoin koronatilanne, sillä siellä ilmaantuvuusluku on vain seitsemän.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n torstaina päivittämän tilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Ruotsissa ilmaantuvuusluku on liki 528, Norjassa noin 119 ja Tanskassa noin 124. Virossa puolestaan tartuntojen ilmaantuvuus on jopa 1 397 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Rokotteen saaneita jo lähemmäs 600 000

THL:n rokotusrekisterin mukaan koronavirusrokotteen on Suomessa saanut yli 586 000 ihmistä. Luku on noussut perjantaista yli 25 000:lla.

Valtaosa rokotteen saaneista on yli 80-vuotiaita, joista lähes 234 000 on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen. Kaksiosaisen rokotteen toisen annoksen saaneita on reilut 86 000.

Rokotekattavuus Suomessa on ensimmäisen annoksen osalta nyt 10,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,5 prosenttia.

Suomen luku on kärkipäässä, kun verrataan esimerkiksi Pohjoismaihin ja Viroon.

Kaikkien vertailumaiden rokotekattavuus lähentelee kuitenkin jo kymmentä prosenttia. Maiden terveysviranomaisten mukaan kattavuus on tuoreimpien tietojen mukaan Tanskassa 9,9, Virossa 9,6, Ruotsissa 9,3 ja Oxfordin yliopiston tietokannan mukaan Islannissa noin 10 ja Norjassa reilut 8 prosenttia. Kaikkien maiden terveysviranomaiset eivät suoraan ilmoita kattavuutta nettisivuillaan, ja Oxfordin tietokannassa voi olla maakohtaisia viiveitä.