Kommentti: Moni nuori kaupunkilais­nainen on kokenut Sarahin, 33, kohtalon painajaisissaan – tai paennut siltä

Britannialaisen Sarah Everardin kohtalo on järkyttänyt nuoria naisia ympäri maailman. Valitettavasti Suomessakaan ei voida ylpeillä naisten turvallisuudella, kirjoittaa Ilta-Sanomien digin julkaisuvastaava Nelli Lapintie.

Valvontakamerakuvassa näkyvä nuori nainen on pukeutunut kuten kuka tahansa kolmekymppinen lontoolainen. Pipo näyttää itsetehdyltä. Onkohan hänkin innostunut korona-aikana neulomaan? Illanviettokin on ollut tyypillinen. Ilta ystävällä, kotimatkalla puhelu kumppanille.

”Kotona ollaan”, ”matkalla kotiin”, ”laita viesti kun olet kotona”. Näitä viestejä olemme myös lähettäneet ystävieni kanssa toisillemme lukemattomia kertoja, kuten kaikki ikäiseni naiset suurissa kaupungeissa ympäri maailman.

Mutta toisin kuin me, Sarah Everard, 33, ei ikinä päässyt kotiin. Hänet murhattiin 3. maaliskuuta, kun hän käveli ystävänsä luota kotiin Lontoon Claphamissa. Murhasta epäilty mies on otettu kiinni.

Sarahin murha on herättänyt valtavasti keskustelua naisten turvallisuudesta. Sarah ei toki ole ensimmäinen, joka on joutunut henkirikoksen uhriksi kotimatkallaan. Mutta jokin tarinan samaistuttavuudessa on saanut naiset ympäri maailman jakamaan arkisia pelkojaan, jotka ovat lähes identtisiä keskenään.

Vaikka nuorista naisista suurin osa on välttynyt Sarahin kohtalolta, on moni elänyt sen painajaisissaan. Siksi Sarahin kasvoja on niin vaikeaa unohtaa.

Kuten eräs Twitter-käyttäjä hyvin tiivisti, niin monet meistä nuorista naisista ovat ajatelleet yöllisellä kotimatkalla: nytkö se sitten tapahtuu minullekin?

Joka toinen suomalaisnainen kokenut häirintää

Valitettavasti Suomessakaan ei voi naisten turvallisuudella ylpeillä. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen yksi suurimmista ihmisoikeusongelmista.

Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan alle 35-vuotiaista suomalaisnaisista yli puolet oli kohdannut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana.

”Seksuaalista häirintää ja vihapuhetta koskevat tulokset ovat suorastaan häpeäksi Suomelle”, totesi tasa-arvoasioista vastannut ministeri Annika Saarikko tasa-arvobarometrin julkistamistilaisuuden avauspuheenvuorossaan lokakuussa 2018.

”Katsommeko läpi sormien, kun nuorta tyttöä häiritään bussissa tai hymähtelemmekö vihapuheelle – muutos lähtee myös itsestämme ja lähipiiristämme”, Saarikko sanoi.

Suomi on myös yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan osalta (Euroopan unionin perusoikeusviraston, 2014). Raportin mukaan suomalaisista naisista 53 prosenttia oli kokenut jonkinlaista nykyisen tai entisen kumppanin tekemää henkistä väkivaltaa ja keskimäärin noin 30 prosenttia oli joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Vainokokemuksista kertoi noin 20 prosenttia vastaajista.

Henkirikoskatsauksen (2020) mukaan uhrina vuosittain kuolleiden naisten määrä on vaihdellut 16–30 hengen välillä vuosina 2013‒2019. Naisuhreista 60 prosenttia oli joutunut puolison, seurustelukumppanin tai entisen kumppanin surmaamaksi.

Naiset myös pelkäävät miehiä useammin joutuvansa väkivallan kohteeksi. Vuoden 2019 rikosuhritutkimuksessa 37 prosenttia naisista ilmoitti pelänneensä katuväkivallan uhriksi joutumista ainakin kerran kuluneen vuoden aikana, kun miehistä näin ilmoitti 19 prosenttia.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa. Väkivallan tekijät eivät ole aina alkoholin vaikutuksen alaisena eikä heitä aina voi tunnistaa muun elämäntapansa perusteella, ulkonäöstä puhumattakaan.

Sarahin murhasta epäillään kansalaisen näkökulmasta kenties luotettavimman oloista tahoa, poliisia. Mutta silti, siellä missä on tulta on usein myös savua. BBC:n mukaan Sarahin epäilty murhaaja jäi kiinni itsensäpaljastelusta vain kolme päivää ennen murhaa. Suur-Lontoon poliisissa on käynnistetty tapauksesta sisäinen tutkinta.

Naisia pitää suojella tunnistamalla ja ennaltaehkäisemällä häirintää ja väkivallan uhkaa nykyistä tehokkaammin. Myös Suomessa on kuntatasolla yhä puutteita perusasioissa kuten ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa sekä kohdennetussa avussa.

Päättäjien lisäksi myös jokaisen meistä tulisi katsoa peiliin ja pohtia, onko todella tehnyt tarpeeksi naisten suojelemiseksi: puuttunut tilanteisiin, ilmoittanut uhkaavista henkilöistä eteenpäin, oikaissut ystäviä, opettanut lapsiamme.

Ennaltaehkäisyyn on panostettava

Monessa viime päivinä jaetuissa somepostauksissa huomautettiin, että Sarah teki kaiken ”oikein”: brittimedian mukaan Sarah jutteli poikaystävälleen puhelimessa kotimatkalla, pukeutui värikkäisiin vaatteisiin. Nämä ovat nuorille naisille tuttuja ohjenuoria.

On kuitenkin vain rajallinen määrä ”oikeita” tekoja, joilla nainen voi suojata itseään uhriksi joutumiselta.

Valitettavan monella nuorella naisella on muisto omasta pimeästä kadustaan, jossa pelko Sarahin kohtalosta hiipi pysyvästi ihon alle.

Kun katson kuvaa Sarahista, mieleeni nousee lukuisia kysymyksiä. Jos minulla olisi ollut korkokengät, jos olisin ollut humalassa, jos en olisi ollut puiston hämärästä ilmestynyttä miestä nopeampi, jos en olisi nähnyt puukkoa ajoissa – olisiko kohtaloni ollut kuin Sarahin?

Tämän jossittelun sijaan on aika kysyä, mitkä asiat ovat johtaneet siihen, miksi minä tai niin moni muu eivät ole saaneet kävellä kotiin ilman jatkuvaa pelkoa – tai jopa suoranaisen väkivallan uhkaa.

Sarah Everard voisi olla ystäväni, hän voisi olla minä.