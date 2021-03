Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö kuvailee öljyvahinkoa tällä tietoa ”suurehkoksi”.

Porvoossa Kilpilahden satamassa on sattunut öljyvahinko, ja öljyä on päässyt mereen. Vuotokohta on edelleen arvoitus. Pelastuslaitos ja rajavartiolaitos ympäröivät parhaillaan puomeilla satamassa olevaa öljytankkeria.

– Siellä pyritään puomittamaan öljypuomeilla laiva ja sitä kautta rajoittamaan, että öljy ei pääsisi leviämään laajemmalle alueelle, päivystävä päällikkö Toni Nurmivaara kertoo Ilta-Sanomille.

Vuotokohdasta ei vielä ole tietoa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että veteen päässyt öljy on keskittynyt tankkerin ympärille, joten vuotoa etsitään aluksesta.

Myöskään vahingon suuruus ei ole vielä täysin tiedossa.

– En uskalla alkaa määriä vielä arvioimaan, mutta kuvailisin sitä tässä kohtaa suurehkoksi vuodoksi, Nurmivaara sanoo.

Kilpilahden alueelle on keskittynyt paljon öljynjalostusta ja kemianteollisuutta. Kilpilahden satama on rahtimäärissä mitattuna Suomen suurin tavaraliikenteen satama.