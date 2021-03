Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön mukaan paikalla on ollut henkilöitä, joiden henkilöllisyys ei ole selvillä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö tiedottaa, että Kittilän Levillä majoitusliike Villa Gurussa 3.–7. maaliskuuta oleskelleet tai majoittuneet ovat voineet altistua koronatartunnalle.

Sairaanhoitopiirin mukaan paikalla olleilla on tähän mennessä varmistunut 9 koronatapausta. Altistuneista puolestaan on tavoitettu 12.

Perjantaina illalla IS kertoi saamiensa tietojen pohjalta, että juhliin olisi yhdistetty ainakin toistakymmentä koronatartuntaa. Tähän mennessä todettuja tartuntoja on siis vähemmän kuin aiemmin uutisoitiin.

Tartuntaluku voi kuitenkin nousta. Sairaanhoitopiirin arvio on, että altistuneita on luultavasti enemmän. Paikalla on käynyt henkilöitä, joiden henkilöllisyys ei ole sairaanhoitopiirin tiedossa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kehottaa kaikkia, jotka ovat vierailleet majoitusliikkeessä kyseisenä ajanjaksona, hakeutumaan koronatesteihin.

– Olisi tärkeää, että myös oireettomat henkilöt hakeutuisivat koronatesteihin, Broas painottaa.

Paikalla on ollut paikkakuntalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia eri puolilta Suomea.

Broas pitää huolestuttavana, että kokoontumisia on alueella, jossa on voimassa suositus kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta. Lisäksi aluehallintovirasto on kieltänyt yli kuuden hengen julkiset kokoontumiset.

– Epidemia on räjähdysherkässä tilanteessa ja virus voi lähteä hyvin herkästi leviämään. Jokaisen kansalaisen vastuulla on tehdä voitavansa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan vuokramökissä on ollut sairaanhoitopiirin ilmoittamalla ajanjaksolla joka ilta juhlat, joihin on osallistunut kymmeniä henkilöitä. Paikalla olleiden mukaan juhliin on osallistunut hyvin eri-ikäisiä ihmisiä eri puolilta Suomea, ja kosteat juhlat ovat jatkuneet aamuyön tunneille.

Vuokraussivustolla Villa Gurua markkinoidaan 370-neliöisenä luksuskohteena, jossa on majoitustilaa 16 hengelle.