Korona­matkustaja käynnisti suuren torjunta­operaation, josta koitui sairaanhoito­piirille ainakin 50 000 euron lasku.

Tiistaina 26. tammikuuta kolmelta iltapäivällä nousee Helsingin linja-autoasemalla bussiin keski-ikäinen mies määränpäänään Savonlinna.

Yskivä ja aivasteleva mies ei käytä kasvomaskia. Bussissa on kymmenkunta muuta matkustajaa. Suurin osa heistä on suojautunut maskeilla. Osa matkustajista vaihtaa paikkaa kauemmaksi köhivästä miehestä, sillä 54 hengen bussissa on tilaa yllin kyllin.

Matka jatkuu Lahden, Heinolan ja Mikkelin kautta Savonlinnaan. Osa matkustajista jää pois autosta ennen päätepysäkkiä. Muutama uusi matkustaja nousee bussiin Lahdesta ja Mikkelistä.

Viiden tunnin matkan jälkeen bussi saapuu Savonlinnaan vähän ennen iltakahdeksaa. Miestä ollaan vastassa bussilta. Matka jatkuu Itä-Karjalan kansanopistolle Punkaharjun Vaahersaloon.

Torstaina iltapäivällä Savonlinnasta Mikkeliin lähteneen Kososen liikenteen bussin kuljettaja Mika Huoman oli varustautunut matkaan kasvomaski suojanaan.­

Linja-autoon Helsingissä noussut mies tunsi ehkä olonsa huonoksi, mutta oli tietämättään koronaviruksen ärhäkästi tarttuvan eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen kantaja.

Illalla mies majoittui opistolla omiin oloihinsa, kävi keskiviikkona aamiaisella ja jollain oppitunnilla. Hän liikkui hyvin vähän, mutta se riitti. Koronavirus oli tullut hänen mukanaan kansanopistolle. Tiedon on vahvistanut Ilta-Sanomille opiston rehtori Maija Tenojoki.

Jäljitys vaikeaa: matkustajista ei tietoa

Kohtalokkaasta bussimatkasta käynnistyi Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin tähän asti haastavin koronan torjuntaoperaatio, joka tuli kalliiksi veronmaksajille ja reitillä liikennöineelle bussifirmalle.

Miehen koronatestin tulos oli positiivinen. Perjantaina 5. helmikuuta opistolla tehtiin joukkotestaus, jonka tuloksena oli 14 koronatartuntaa. Koko opisto henkilökuntineen asetettiin välittömästi karanteeniin.

Tuossa vaiheessa ei vielä tiedetty, että kyseessä oli virusmuunnos. Se tieto varmistui vasta lähes kuukausi kohtalokkaan bussimatkan jälkeen.

Sairaanhoitopiirin jäljitystiimille bussimatkustajien ja heidän kanssaan lähikontakteissa olleiden jäljittäminen oli haasteellinen tehtävä, sillä linja-autojen matkustajista ei kerätä henkilötietoja.

Helsinki-Savonlinna bussimatkalle linkittyneen koronatartuntaketjun jäljittämisestä aiheutui Itä-Savon sairaanhoitopiirille ainakin 50 000 euron lasku.­

Neljä lääkäriä, kuusi hoitajaa ja muutama tiimiin talon sisältä otettu ylimääräinen jäljittäjä tekivät lujasti töitä, hektisin vaihe kesti kolme viikkoa.

Tiimiä työllisti samana tiistaina paikallisessa ravintolassa järjestetystä opiskelijaillasta alkanut koronaketju. Lisääntyneiden tautitapausten vuoksi Sosterin alue oli jo helmikuun alussa julistettu kiihtymisvaiheeseen.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri selvitti Ilta-Sanomien pyynnöstä kohtalokkaan bussimatkan sille aiheuttamat välittömät kustannukset.

Altistuneiden jäljittämisestä jälkiseurantoineen aiheutui sairaanhoitopiirille noin 50 000 euron lasku. Koronatestejä tehtiin 15 000 eurolla noin 200. Henkilöstön työpanos ja muut sekalaiset kulut olivat noin 35 000 euroa.

Onnistuneen jäljityksen ja karanteenien ansiosta bussiketju saatiin katkaistuksi 64 tartuntaan. 56 niistä todettiin Sosterin testeissä, loput kahdeksan kirjautuivat muihin sairaanhoitopiireihin. Iso osa Savonlinnan tartunnoista oli kansanopistolla Punkaharjulla.

Bussiyhtiölle isot vahingot

Kyseisellä linja-autovuorolla liikennöineelle bussiyhtiölle koronamatkustaja aiheutti paljon vahinkoa.

Bussin kuljettaja sairastui, ja karanteeniin joutuivat myös kaikki hänen kanssaan tekemisissään olleet kuljettajat sekä yhtiön toimitusjohtaja puolisoineen.

– Meille se oli katastrofi. Vaikka Kela maksaakin karanteeniin joutuneiden palkat, matkustajamäärät kaikilla reiteillämme romahtivat välittömästi tapauksen tultua yleiseen tietoisuuteen, Linja-autoliike S. Kososen toimitusjohtaja Jyrki Kosonen sanoo.

– Pahinta oli yrityksen saama kielteinen julkisuus. Automme leimattiin oitis ”Kososen koronabusseiksi”.

Imagotappio kääntyi Kososen käsityksen mukaan kuitenkin voitoksi, kun hän kertoi tapauksesta avoimesti julkisuuteen. Kertoi, miten bussifirmassa on kiinnitetty huomiota turvalliseen matkustamiseen.

Linja-autoliike S. Kososen toimitusjohtaja Jyrki Kososen mukaan bussilla on turvallista matkustaa, mikäli annettuja ohjeita noudatetaan. Tärkeimmät niistä ovat, ettei bussiin tulla oireisena ja että matkalla käytetään kasvomaskeja.­

Kososen kuskien altistumisen ja karanteenin vuoksi myös yhtiön ajamissa koululaiskuljetuksissa olleet noin 70 oppilasta joutuivat kahden viikon karanteeniin ja etäopetukseen.

Jyrki Kosonen peräänkuuluttaa yksilön vastuuta koronapirun torjuntaan.

– Meillä on yksityiskohtaiset toimintaohjeet turvalliseen matkustamiseen. Tärkein niistä on, että jos on pieniäkään sairauden oireita, silloin ei käytetä julista liikennettä.

– Yksittäisellä tapauksella voi olla laajat ja vakavat seuraukset. Ilman tätä bussitartuntaa ja opiskelijoiden koronaillanviettoa Savonlinnan seutu olisi perusvaiheessa. Koulua käytäisiin normaalisti lähiopetuksessa, eikä ravintoloita olisi suljettu.

Opistolaisten karanteenilöyhyys huolestuttaa

Itä-Karjalan kansanopistoa korona on kurittanut Punkaharjulla Savonlinnassa ennenkin.

Lokakuussa opisto suljettiin kahdeksi viikoksi koronatartuntojen vuoksi, ja sen opiskelijat ja henkilökunta määrättiin karanteeniin.

Karanteeniin opisto asetettiin myös nyt helmikuussa, kun tammikuun lopulla bussimatkustajan Savonlinnaan tuoma tautitartunta linkittyi kansanopistolle.

Punkaharjulla ollaan huolissaan, koska osa karanteenissa olevista opiskelijoista ei noudata karanteenimääräyksiä vaan liikkuu opiston ulkopuolella huolettomasti ilman kasvomaskeja.

Bussiyhtiölle koronamatkustaja aiheutti paljon vahinkoa.­

Joukko seudun matkailualan yrittäjiä on vedonnut Itä-Suomen aluehallintovirastoon sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön kansanopiston löyhästä suhtautumisesta karanteenimääräyksiin. Yrittäjät ovat huolissaan tulevasta kesästä, mikäli koronaa ei seudulla saada siihen mennessä aisoihin.

Itä-Suomen aluehallintovirastosta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että he ovat saaneet yrittäjien kirjeen ja vastaus siihen on työn alla.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtajan Anu Liljeströmin mukaan kansanopiston tapaus koskee aluehallintovirastossa useampia vastuualueita ja asiasta tullaan käymään keskustelua niiden kesken.

Koska yrittäjät ovat olleet yhteydessä myös opetus- ja kulttuuriministeriöön, sitäkin tullaan kuulemaan.

– Itse asiassa olemme juuri sopineet asiasta yhteisen palaverin ministeriön kanssa.

Koska asian käsittely on kesken eikä Liljeström tunne kaikkia yksityiskohtia, hän ei ota siihen ja mahdollisiin toimenpiteisiin enemmälti kantaa.

Rehtori pahoillaan

Punkaharjulla kansanopiston löyhä karanteenikuri on tabu, josta ei puhuta avoimesti. Asiasta kirjelmöineet matkailuyrittäjätkään eivät halua asialleen julkisuutta, sillä opistolla on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja yrittäjät varovat leimautumistaan rasisteiksi.

Opiston rehtori Maija Tenojoki on pahoillaan, että opisto on joutunut koronan vuoksi silmätikuksi.

– Meillä on noudatettu tarkkaan annettuja ohjeita ja tehty kaikki voitava tartuntojen hillitsemiseksi. Sille emme vain mahda mitään, jos jotkut aikuiset opiskelijat eivät usko ja tottele karanteeniohjeistuksia.