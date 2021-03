Seurasimme kevään abiturienttien elämää viimeisestä koulupäivästä ylioppilaskirjoituksiin. Nyt he kertovat, millaista opiskelu historiallisen koronapandemian keskellä on oikeasti ollut.

Pitäisikö vuokrata toimisto? Paljonkohan sellainen maksaisi?

Ajatus valahti Jenni Heinosen ja Oona Siltalan mieleen Ison Omenan kirjastossa. Kevään ylioppilaskirjoitukset lähestyivät, mutta korona oli jälleen sulkemassa koulut ja kirjastot. Lukuloman alkuun oli enää muutama kuukausi.

Siitä ei tulisi kotona mitään.

Jenni päätti kysyä apua äidiltään. Äiti siivoaa työkseen toimistotiloja, ehkä hän keksisi jotain.

Selvisi nopeasti, että toimistojen hinnat ovat yli opiskelijabudjetin, mutta äidin mieleen muistui vanha, lähes tyhjä toimistorakennus. Sieltä voisi kysyä!

Rakennuksen omistavan Gerakon toimitusjohtaja auttoi mielellään abeja hädässä. Hän antoi tilan käyttöön ilmaiseksi.

Nyt Jenni, Oona ja heidän ystävänsä Nette Lemström, Rasmus Ruohisto ja Alex Onniselkä saapuvat joka aamu Koronakuja 2 B:n kolmanteen kerrokseen käymään etäkoulua vanhassa avokonttorissa.

Sattumalla on välillä melkoinen huumorintaju.

Kello lähentelee iltakuutta tammikuun viimeisenä tiistaina. Tällä toimistolla kukaan ei työskentele vain yhdeksästä viiteen, Rasmus kertoo katsellessaan Jennin työhuoneen seinällä olevia post it -lappuja. Ne muodostavat aikajanan ihmiskunnan historiasta.

Alex (vas), Jenni (kesk) ja Rasmus (oik) tutkivat Jennin toimistohuoneen seinälle kasattua aikajanaa.­

Rasmus: ”Hei, sulta puuttuu täältä Vietnamin sota! Pandemioita et tarvii, ne tuli hissan ylppäreissä jo syksyllä.

Jenni: ”Noniin! Oottekste nähny vielä Oonaa?”

Rasmus: ”Kuinka paskana se on tänään?”

Jenni: ”Nooo… Ei se oo ainakaan itkeny!”

Rasmus: ”Ei ole helppoa tähdätä lääkikseen. Mut siks sillä onkin hienoin office.”

Oonan huoneen yksi seinistä on lasia, mutta muuten se on yhtä koruton kuin muut neljä huonetta. Tärkeintä on, että täällä saa opiskella rauhassa.

Koronakujan abeja yhdistää kenties eniten määrätietoisuus: he ovat kaikki päättäneet jo hyvissä ajoin, minne tähtäävät lukion jälkeen. Rasmus haaveilee oikeustieteellisestä, Alex, Jenni ja Nette haluaisivat kauppakorkeaan, Oona lääketieteelliseen. Mutta ensin pitää selvitä ylioppilaskirjoituksista.

Huomenna on vielä viimeinen koulupäivä. Tänä vuonna se on kuten vuoden kaikki muutkin päivät – ja samalla täysin erilainen kuin viimeiset koulupäivät koskaan aiemmin.

Ikkunoista siivilöityvä aurinko tarttuu armottomasti avokonttorissa leijaileviin pölyhiukkasiin. Ilman huonekaluja se näyttää entistä koruttomammalta.­

Anton, Saaga, Linnea, Jenni, Mikael, Aaro, Elias, Kukka, Jaakko, Elina, Rasmus, Tiitus...

– Mites täällä on näin paljon poissa, äidinkielen opettaja ihmettelee ääneen.

Lonkeronvärisen aamun valjetessa edes kasvomaskit eivät peitä oppilaiden haukotuksia täysin.

Heitä on paikalla seitsemän. Loppujen pitäisi ilmoittautua läsnäolevaksi etäyhteyden välityksellä, mutta monta nimeä jää vaille vastausta.

Syksystä asti etäopetuksessa olleet abit saivat tammikuussa erityisluvan palata lähiopetukseen lähestyvien kirjoitusten takia. Koska ketään ei voi koronan takia pakottaa paikan päälle, päädyttiin hybridiopetukseen: halukkaat tulevat kouluun, loput pysyvät etänä.

Se näyttää käytännössä hyvin haastavalta.

Opettajan yrityksistä huolimatta etäopiskelijoista ei kuulu nimenhuudon jälkeen mitään. Vapaaehtoisuus ei oikein sovi toiseen asteeseen. Ehkä siitä siksi tehtiin tänä vuonna osa oppivelvollisuutta.

– Ei ihmisiä kiinnosta tulla kouluun. Jengi nukkuu, se on vaan fakta, Rasmus kommentoi matkalla ruokalaan.

– Sit katsotaan jotain kyselyä, jonka mukaan 75 prossaa ei halua lähiopetusta, vaikka oikeasti se 75 prossaa mieluummin nukkuu kuin opiskelee.

Rasmus Ruohisto – Kaitaan lukio­

Viimeiseksi ehtoolliseksi Kaitaan lukiossa tarjoillaan makaronilaatikkoa. Se on hieman vetistä, mutta ehdottomasti kouluruokien parhaasta päästä. Alex pamahtaa ruokalaan Lidlin paistopussi kainalossaan ja ilmoittaa abivideon kuvausten olevan pahasti jäljessä aikataulusta.

Video on osa abien omaa show’ta, joka on perinteisesti järjestetty penkkaripäivänä. Tänä vuonna sekin on etänä. Videon kuvaaminen on ollut työlästä, sillä kukaan ei ole koululla.

– Mut oli tää pakko tehdä. Muuten meillä ei olisi ollut tänä vuonna mitään, Rasmus sanoo.

Perinteisen abivideon kuvaaminen oli abeille tärkeää hankalasta tilanteesta huolimatta.­

Päivän viimeinen tunti kajahtaa yhtaikaa käyntiin kolmesta eri läppäristä. Yhteiskuntaopin opettaja pitää tunnit etäopetuksena, joten nyt niitä tihrustetaan ruudulta koulun käytävällä.

Kaiuttimen miesääni puuroutuu, kun abit kerääntyvät biljardipöydän ympärille. Pallot kilkkaavat toisiaan vasten tänä vuonna ensimmäistä – ja samalla viimeistä kertaa.

– Tämä on ollu pois käytöstä, kun tää on infektioriski, yksi abeista selostaa asiantuntevasti.

– Vikana päivänä voi ottaa bilistä koko vuoden edestä.

Kun lukio siirtyi vuosi sitten etään, Alex putosi tahdista. Nyt hän joutuu suorittamaan kaikki viime keväänä kesken jääneet kurssit valmistuakseen.

Se tarkoittaa ylimääräisten aineiden opiskelua samalla, kun pitäisi valmistautua äidinkielen, englannin, pitkän matematiikan ja yhteiskuntaopin kirjoituksiin.

Koronakujalla Alexin lukuloman ensimmäinen maanantai alkaa heti ruotsin kokeella.

Alex Onniselkä – Kaitaan lukio­

– Sä näytät aika rapeelta, Rasmus seuraa operaatiota vierestä.

– Mä tiiän, mä heräsin äsken. Ja tää koe määrittelee, pääsenkö ylioppilaaksi, Alex vastaa.

– Alexilla oli aika tiukilla, että valmistuuko se edes tänä vuonna, Rasmuksen analyysi jatkuu.

– Siis on. Mulla meni viime keväänä arvosanat aika alamäkeen just ennen kesälomaa. Sain pretty much kaikista kursseista koon, siis keskeytetyn, Alex sanoo ja laittaa kädet puffer-takkinsa taskuihin. Katse hakeutuu kohti likaisenharmaata muovimattoa.

” Suoraan sanottuna vituttaa, että abivuosi on mennyt tälleen. Eikä tää oo vielä edes ohi.

Viime kevät, tosiaan, se ei mennyt hyvin.

– Mun motivaatio vaan kuoli. Se oli sitä aikaa, kun kaikki meni kiinni. Mä en saa kotona muutenkaan mitään tehtyä. Yhtäkkiä pitäisi olla koko päivä koneella samalla, kun koko muu perhe huutaa omia juttujaan oven toisella puolella, hän sanoo.

– En oikeasti ymmärrä, miten sain tasan 75 kurssia täyteen. Mutta sain, ja nyt mä aion päästä tästä ruotsin kokeesta läpi.

Virne palaa kasvoille.

Alex ei tosiaan ole ainoa, jonka pitää vielä lukulomallakin haalia lukiokursseja kasaan. Viime kevät oli monelle toisen asteen opiskelijalle vaikea – eikä silloin osattu edes pelätä, että etäelämä vain jatkuisi ja jatkuisi.

Opiskelijoiden pahoinvointiin herättiin kunnolla vasta tämän vuoden puolella, kun tarinat tunneilla nukkuvista, masentuneista ja yksinäisistä opiskelijoista levisivät mediassa ja somessa. Tarinoita seurasi sarja kannanottoja, selvityksiä, tutkimuksia ja analyysejä niin vanhemmilta, opettajilta, asiantuntijoilta, viranomaisilta kuin poliitikoilta.

Tänä keväänä ylioppilaaksi yrittävät valmistautuvat kirjoituksiin vietettyään abivuotensa suurimmaksi osin etäopetuksessa. Ei penkkareita, ei abishow’ta, ei abiristeilyä, ei teemapäiviä.

Ei edes tavallista koulua.

Korona on vienyt vuonna 2002 syntyneiltä paljon.

– Kakkosvuoden puolestavälistä eteenpäin nothing was the same, Alex sanoo.

– Suoraan sanottuna vituttaa, että abivuosi on mennyt tälleen. Eikä tää oo vielä edes ohi.

Nuoret viestivät toisilleen kuva- ja viestisovellus Snapchatin välityksellä.­

On vaikeaa elää elämänsä parasta aikaa maailmassa, jossa kavereiden näkeminen, harrastaminen, arkinen hengailu ja jopa perinteinen opiskelu on kiellettyä tai voimakkaasti rajoitettua.

Ei ihme, että Nuorisobarometrin mukaan nuorten tyytyväisyys elämään ei ole koskaan ollut yhtä matalalla tai kokenut yhtä hurjaa laskua kuin koronavuonna.

– Eniten turhauttaa noudattaa rajoituksia, jotka ei perustu mihinkään logiikkaan. Silleen, että kirjastot on kiinni, menkää baariin, Rasmus toteaa.

Suuri osa abeista joutuu edelleen lukemaan kodeissaan. Vuosi sitten julkisten paikkojen sulkeminen oli abien näkökulmasta ymmärrettävää. Enää ei.

– Tää tilanne asettaa opiskelijat ylppäreissä tosi epätasa-arvoiseen asemaan riippuen siitä, missä sattuu asumaan, Alex jatkaa.

Pääkaupunkiseudun lukiolaisten tilanne on ollut monin tavoin hankalampi kuin niillä alueilla, jossa lähiopetus on jatkunut normaalisti.

Monelle nuorelle koti ei ole turvallinen paikka edes olemiseen, saati opiskeluun. Kouluruoka on korvattu viikoittain jaettavilla ruoka-annoksilla, jotka koostuvat näkkileivästä ja valmisruoista.

Jouluna Saarioisten lihakeiton kylkeen sai kaksi piparia muovipussissa.

Viiden opiskelijan kevytkokkailun jälkeen 80-lukua henkivä tupakeittiö näyttää juuri siltä, että sen siivoaminen vaatisi toimiston sääntökirjaan uuden sopimusliitteen.­

Rasmus ja Alex noukkivat Prisman hyllyltä pasta carbonaraa kupissa, johon lisätään pelkkä kiehuva vesi. Pastaa kuluu toimistolla paljon, samoin muita valmisruokia.

Ja energiajuomia: Red Bullia, Monsteria, Kong Strongia, Bangia, Celsiusta ja Batteryä ainakin viidessä eri maussa. Oona ja Nette ovat ostaneet molemmat Noccoa kokonaiset 24 tölkin lavat. Se tulee halvemmaksi kuin yksittäisten tölkkien ostaminen.

Viime päivinä suosiotaan on kasvattanut myös Rasmuksen preworkout-jauhe, joka sisältää kofeiinia niin paljon, että kasvoja alkaa kutittaa.

Alex: ”Jossain oli joku juttu siitä, että kofeiini ois nuorten uus nikotiini. Mut kyl mä sanon, että ne vaan täydentää toisiaan.”

Oona: ”Siis me ollaan 18 ja kaikki kofeiiniaddikteja. Mun vanhemmat joi kahvia ekan kerran tyyliin joskus aikuisena. Niiden mielestä kaikki energiajuomat on syntiä. Jos mulla on joku Red Bull jääkaapissa, ne on silleen että sos.”

Jenni: ”Faija sano joskus, että se alkoi juomaan kahvia lukiessa ylppäreihin. Että muuten se ei ois pärjänny.”

Oona: ”Ja miettikää, millasta niillä oli. Silloin kun äiti ja iskä kirjoitti, ne sai tehdä äikässä kaksi esseetä, joista vain toinen arvioitiin. Nyt meillä on kaksi, joissa pitää molemmissa onnistua.”

Jenni: ”Siis se hetki, kun kuulin ekan kerran mun iskältä, että niiden piti kirjoittaa reaali... Mä kysyin, että mikä reaali. Ja se oli vaan, että no reaali!”

Alex: ”On muuten aika epäreilua vertailla arvosanoja meihin. Silloin sä pystyit mennä legit kirjoittamaan yh:n, hissan ja uskonnon samaan aikaan, valita niistä helpoimmat kolme esseetä ja olla silleen jes, laudatur.”

Oona: ”Ei mun porukat oo ikinä flexanneet sillä, että ne kirjoitti seitsemän ällää. Mut jos mäkin voisin tehdä reaaleista oman kombon sinne kokeeseen, niin oishan se pikkasen helpompaa.”

Jenni: ”Jep. Jos sä kirjoitat nyt jonkun aineen, sun on pakko osata siitä kaikki.”

Koronakujalla päivät venyvät pitkälle iltaan, mutta onneksi vertaistuki löytyy läheltä. Se on abeille tänä vuonna hyvin harvinaista.­

Ylioppilaskirjoitusten rooli jatko-opintoihin pyrkimisessä on muuttunut radikaalisti viimeisen kolmen vuoden aikana. Viime keväänä korkeakoulut valitsivat yli puolet opiskelijoistaan pelkän yo-todistuksen perusteella.

Käytännössä uudistus on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi pitkästä matematiikasta ropisee enemmän pisteitä psykologiaa opiskelemaan hakevalle kuin psykologiasta itsestään. Lisäksi jo aiemmin ylioppilaiksi valmistuneet saavat nyt korottaa arvosanojaan rajattomasti.

Tämän vuoden abeille muutokset ovat tapahtuneet heidän lukioaikanaan. Kirjoitukset ovat entistäkin suuremmassa roolissa, ei elämää, vaan jatko-opiskelupaikkaa varten!

Oona Siltala – Espoonlahden lukio­

Oona pyörittelee työpöytänsä takana kynää ja näyttää aivan lääkäriltä, jonka vastaanotolle toimiston abit ovat kerääntyneet.

Heidän todellinen huolensa ei ole todistusvalinnassa tai arvosanojen korottajissa. Se on siinä, että kaikki näköjään voi muuttua milloin vain: yliopistojen valintakriteerit, oppiaineista saatavat pisteet, mahdollisuus lähiopetukseen, tai ihan tavalliseen elämään.

Oona: ”Toi aineilla kikkailu laittaa kyllä kaikki tosi inhottavaan asemaan.”

Jenni: ”Hauskintahan tässä on, et näistä jutuista kerrotaan sulle abivuonna, ja sit oot silleen, et no voi vittu.”

Rasmus: ”Jep. Jos sä tajuat kakkosvuonna, että haluaisitkin lääkikseen, mutta sulla on jotain terveystietoa ja lyhyt matikka, niin oot aika kusessa.”

Alex: ”Mä tiesin koko ajan, että haluan kauppikseen. Mutta sitä en tiennyt, että mun olisi sinne päästäkseni kannattanut lukea kemiaa ja fysiikkaa.”

Jenni: ”Mä aloin lukemaan yh:ta, koska mua kiinnostaa talous ja yhteiskunnalliset asiat. Mä haen kauppikseen, koska vihaan luonnontieteitä. Ja niitähän mun olisi sitten pitänyt lukea sinne päästäkseni.”

Jenni haaveilee lukion jälkeen välivuodesta, Alex ihan tavallisesta kesälomasta. Oikeastaan abeille riittäisi edes viikon loma.

Kirjoituksissa onnistuminen palkitsisi luku-urakan ja Koronakujalla kellon ympäri venyvät päivät opiskelupaikalla. Siihen ei voi kuitenkaan luottaa, joten lukeminen jatkuu toukokuun pääsykokeisiin.

– Mä olin jo asennoitunut siihen, että ylppäreiden jälkeen pääsen vihdoin chillaamaan, Jenni sanoo ja äänessä värähtää epätoivo.

Onneksi toimistolla tuki löytyy läheltä.

– Jenni, chilling is never coming. Meillä ei oo varaa yhteiskuntaan, jossa chillataan, Alex lohkaisee

Ahdistus vaihtuu ainakin hetkeksi nauruun.

Toimistolta löytyy tilaa, mutta viihtyisäksi sitä ei voi kutsua.­

Jennin lukuloman kolmas päivä alkaa englannin preliminäärillä eli yo-koeharjoituksella. Aamuisin Koronakujalla on usein rauhallisinta.

Ei tänään. Ovenraosta kurkistaa Alexin pää.

Alex: ”Hei Jenni, mikä on EKP:n tehtävä?”

Jenni: ”Hallinnoida euroa ja ylläpitää hintavakautta ohjauskoroilla?”

Alex: ”Ei. Make money.”

Rasmus ja Alex ovat aloittaneet päivänsä yhteiskuntaopin valmistavalla kokeella, joka koostuu kahdesta esseestä. Toinen niistä kirvoittaa kiivaan keskustelun bruttokansantuotteen muutoksista maailmalla viimeisten 30 vuoden aikana.

Jenni Heinonen – Kaitaan lukio­

Ei ainakaan mikään meemitehtävä, Jenni toteaa. Hän kaivaa puhelimestaan syksyn yo-koetehtävää parodioivan Instagram-videon.

– Siis tää oli niin mun fiilikset silloin.

Pian venähtävät myös Rasmuksen ja Alexin ilmeet: yhteiskuntaopin tehtäviin olisikin ollut aikaa koko päivä kahden tunnin sijaan.

– Mä en tajuu. Siinä luki vaan, että toinen essee tulee ysiltä ja toinen kymmeneltä. Yleensä se on tarkoittanut sitä, että kirjoitusaikaa on se tunti, Rasmus ihmettelee turhautuneena.

– Silleen, ei vaatisi ihan hirveästi kirjoittaa tehtävänantoon, että palautusaikaa on koko päivä. Kyllä sillä on väliä, kuinka kauan aikaa on näyttää sun osaamista, Jenni myötäilee.

Jos vuodella olisi kantava teema, se olisi säätäminen.

Jenni saa englannin prelinsä valmiiksi iltapäivällä. Monet abeista kirjoittivat jo syksyllä englannin ja toisen reaaliaineen. Jenni päätti keskittyä vain yhteiskuntaoppiin. Arvosanaksi tuli C, pettymys, kun yli neljän kuukauden luku-urakan tavoitteena oli E.

” Jos ekat ylppärit olisivat menneet paremmin, olisi varmaan helpompaa. Nyt on kauhea paine siitä, meneekö kaikki työ hukkaan.

– Jos ekat ylppärit olisivat menneet paremmin, olisi varmaan helpompaa. Nyt on kauhea paine siitä, meneekö kaikki työ hukkaan, hän sanoo.

Tulosten vertailu jättää ristiriitaisen olon.

– Ei sitä haluaisi vertailla muihin, kun monet ovat kirjoittaneet ihan eri aineitakin... Mutta silti vertaa. Yksi kavereista sai L:n, vaikka ei lukenut tyyliin ollenkaan.

Onneksi todistusvalinta ei ole ainut väylä yliopistoon. Voihan sitä lukea pääsykokeisiinkin tai yrittää avoimen yliopiston kautta. Ehkä Jenni käy korottamassa yhteiskuntaopin arvosanaa, ehkä ei. Joka tapauksessa sillä on ikuisesti paikka hänen ylioppilaslakissaan.

– Meillä sai valita yo-lakkiin lyhyen tekstin. Laitoin sit siihen, että ”kun odotit E:tä, mutta tulikin C”.

Alex: ”Hei Jenni, mikä on EKP:n tehtävä?” Jenni: ”Hallinnoida euroa ja ylläpitää hintavakautta ohjauskoroilla.” Alex: ”Ei. Make money.”­

Lukiota on takana kolme vuotta. 75 kurssia, 570 aamuisin pirisevää herätyskelloa, 2 850 tuntia opetusta ja satoja tunteja pänttäämistä päälle.

Takana on valtavasti työtä.

Ja silti: mitä jos ei pääse edes kirjoittamaan!

Abeille on suositeltu kahden viikon vapaaehtoista karanteenia ennen kirjoituksia.

Nette Lemström­

Koronassa kokeisiin ei pääse, mutta karanteenissa oleville koulu voi järjestää mahdollisuuden kirjoittaa erityisjärjestelyillä. Velvoitetta tähän ei ole, joten kirjoitusten kaatuminen karanteeniin riippuu siitä, missä lukiossa sattuu olemaan.

Houkutus tulla altistuneena kokeeseen on suuri, abit tietävät.

– Mä tiedän tyyppejä, jotka meni syksyllä oireettomana karanteenissa kirjoituksiin. Ja suoraan sanottuna mä ymmärrän niitä. Sen sijaan, että syyllistettäisiin, voitaisiin järjestää niille tilat, Jenni kertoo.

– Mulla melkeen kävi niin. Pääsin just ja just karanteenista ennen enkun kirjotuksia. Joku oli silloin tullut koronassa kouluun, eikä sillä ollut edes maskia. Vittu se hajotti, Rasmus jatkaa.

Talvinen aurinko valaa energiaa luku-urakkaan, josta ei pidetä vapaapäiviä. Abivideo valmistui ajoissa, ja penkkarirekka vaihtui limusiiniin. Tunnin ajelu irtosi huomattavasti halvemmalla kuin ajo Vanhojen tanssien jatkoille vuosi sitten.

Alex: ”Jos pitäis sanoa lukion paras päivä, niin se oli kyllä Vanhat. Pääsi kuitenkin chillaamaan koulussa puku päällä ja kaikkea.”

Oona: ”Joo, se oli kunnon prinsessapäivä. Mä täytin sillä viikolla 18.”

Nette: ”Mullakin oli synttärit just ennen ku kaikki meni kiinni. Kävin sit baarissa ekaa kertaa vasta kesällä.”

Nuorten suosiman viestisovellus Snapchatin muistoihin on tallentunut monia ikimuistoisia hetkiä niin Vanhojen tansseista kuin toimiston hepulikohtauksista.­

Tänä vuonna ”kaikki” ehtii mennä kiinni ennen Neten syntymäpäivää. Kirjoitukset ovat aivan kulman takana, mutta arki on käynyt koronarajoitusten takia entistäkin ahtaammaksi. Riisutummaksi.

– Mä en jotenkin osaa rentoutua, Nette myöntää.

– Mä vaan oon. Musta tuntuu, että meen muutenkin nukkumaan melkein heti, kun pääsen illalla kotiin. Näiden 12-tuntisten päivien jälkeen mihinkään ylimääräiseen ei ole enää energiaa.

– Joo, joskus jää vain tuijottamaan jotain seinää, kun ei vaan jaksa mitään muuta, Jenni toteaa.

” Kaikista eniten mua motivoi se, että tää on väliaikaista. Että tää loppuu joskus.

Milloin sitä ehtisi elää? Tai edes voisi?

Vielä jokin aika sitten pääsi infrapunasaunaan.

Sauna nousi lukioaikana abien suosikiksi vain ja juuri siksi, ettei siellä voi tehdä mitään muuta kuin olla. Puhelinkin täytyy jättää pukukaappiin.

Se on erikokoisten ruutujen tuijottamisen aikakaudella melkoista luksusta.

– Sit kun tää kaikki on ohi, mennään yhdessä infraan oikeen kunnolla, Nette lupaa.

Oona, Nette ja Jenni ovat tunteneet toisensa jo lapsesta asti.­

Sitä ennen luetaan, käydään viikonlopputöissä niin Mäkkärissä kuin kaupassa – ja luetaan lisää.

Oona: ”Jenni ja Nette on vielä tollaisia työihmisiä. Tai siis, teidän on pakko tehdä töitä joku 15 tuntia viikossa.”

Jenni: ”Mä taas mietin aina töissä sitä, kuinka Oona on varmaan silläkin hetkellä lukemassa.”

Oona: ”Ja mites Jenni tää sun sääntö siitä, että ’jos mä tuun Oonan ja Neten jälkeen, niin mun pitää lähteä myös niiden jälkeen?’”

Jenni: ”Mä oon kilpailuhenkinen. Se motivoi mua. Mut kaikista eniten mua motivoi se, että tää on väliaikaista. Että tää loppuu joskus.”

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset alkavat 16. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon kokeella päivälleen vuosi sen jälkeen, kun hallitus tiedotti ottavansa käyttöön valmiuslain ensi kertaa Suomen historiassa koronaviruksen leviämisen taltuttamiseksi.

Päivälleen vuotta myöhemmin koronan koulimat abiturientit aloittavat tähänastisen elämänsä tärkeimmän koitoksensa vähintään historiallisista lähtökuopista.

Ei koulua, vaan elämää varten. Jatkuisipa se elämä pian.