Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Jarmo Pienimäki on vakuuttunut, että karhut eivät häiriinny.

Ähtärin eläinpuiston ja vieressä olevan seikkailupuisto Flowparkin yhteishanke ei miellytä kansalaisia.

Flowpark aikoo laajentaa yhtä köysirataansa eläinpuiston puolelle siten, että liukuessa ylitetään karhutarha. Rakenteilla oleva köysirata ei ylitä kolmen uroskarhun aitausta kokonaan, vaan se viistää lyhyen matkan vinosti karhutarhan reunan yli.

Eläinpuisto kertoi ensimmäisen kerran uusista köysiratasuunnitelmista kotisivuillaan 16. helmikuuta. Eläinpuisto julkaisi keskiviikkona Twitterissä päivityksen valokuvan kera. Siitä seurasi melkoinen someraivo.

Monet päivitystä kommentoineet tyrmäsivät eläin- ja seikkailupuiston suunnitelmat vastuuttomina lyttyyn. Karhutarhan ylittävää köysirataa pidettiin muun muassa ”typerimpänä ideana ikinä”, ja moni piti sitä huonona vitsinä tai aikaistettuna aprillipilana.

Huolta herätti myös karhujen hyvinvointi. Kommenteissa pohdittiin, miten karhut reagoivat siihen, että säännöllisin väliajoin joku ihminen sujahtaa ilmateitse aitauksen yläpuolelta.

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Jarmo Pienimäki sanoo, että köysirataideaa alettiin toteuttaa huolellisen harkinnan ja pohdinnan jälkeen.

– Tätä on valmisteltu ja suunniteltu yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana intendentti ja eläintenhoitajat. Päätös oli yhteinen, Pienimäki kuvaa.

Ähtärin eläinpuiston karhut saavat kohta uutta ihmeteltävää.­

– Eläinten hyvinvointi ei ole vaarassa. Tästä ei karhuille tule mitään haittavaikutuksia. Jos ammattilaisten havainnot ja asiantuntija-arviot osoittautuvat kaikesta huolimatta vääriksi, niin sitten reagoimme, Pienimäki jatkaa.

Pienimäki ei usko, että ilmassa liitävät ihmiset hämmentäisivät karhuja.

– Karhut näkevät ihmisiä muutoinkin päivittäin. Nyt ihminen näkyy vain eri perspektiivistä.

Pienimäen mielestä ihmisten voimakkaatkin reaktiot johtuvat siitä, että eläimet herättävät ihmisissä aina paljon tunteita.

– Jokaisella on tietysti oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta toivon luottoa. Ähtärin eläinpuisto on ollut toiminnassa 73 vuotta eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin hyväksi. Meillä on ammattilaiset, jotka osaavat asiansa, Pienimäki vakuuttaa.

Eläinpuiston johtaja Jarmo Pienimäki sanoo, että eläinpuiston intendentti ja eläintenhoitajat ovat näyttäneet vihreää valoa köysiratahankkeelle.­

– Siitä olen iloinen, että kommentoijilla on ollut huoli eläimistä. Se huoli on yhteinen. Lupaamme huolehtia karhuista, Pienimäki sanoi.

Karhutarhan ylittävän köysiradan on tarkoitus avautua helatorstaina 13. toukokuuta.

Eläinpuiston ylle on rakenteilla myös toinen köysirata. Se seuraa isopandojen ulkotarhan reunaa mutta ei mene itse aitauksen yläpuolelle.