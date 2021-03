Husin toimitusjohtajan mielestä rokotusjärjestyksessä tulisi suosia alueita, joilla on pysyvästi korkeampi ilmaantuvuus.

Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu Suomessa 786.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 264 ihmistä, joista tehohoidossa on 47. Tehohoitopotilaiden määrä on noussut eilisestä kuudella.

Ensimmäisen koronarokotteen on Suomessa saanut yli 565 000 ihmistä. Luku on noussut eilisestä yli 25 000:lla. Toisen rokoteannoksen saaneita on noin 86 000.

Rokotekattavuus Suomessa on ensimmäisen annoksen osalta nyt 10,2 prosenttia.

Hus: Tartuntojen määrä kasvaa kaikissa ikäryhmissä

Koronaviruksen tartuntatilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on nyt mittaushistorian huonoin, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen Husin koronavirusinfossa tänään.

– Suunta on kertakaikkisesti sellainen, että se on saatava käännettyä, Tuominen sanoi.

Tartuntojen määrä kasvaa Tuomisen mukaan kaikissa ikäryhmissä, mukaan lukien ikäihmisten joukossa.

Husin alueella sairaalassa on koronaviruksen vuoksi nyt 95 ihmistä, joista tehohoidossa on 23.

Koko Hyksin erityisvastuualueella sairaalassa on nyt kolminkertainen määrä koronapotilaita verrattuna runsaan kuukauden takaiseen aikaan. Alue koostuu Husin lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireistä.

Tuominen: Korkeimman ilmaantuvuuden alueita suosittava rokotuksissa

Rokotusjärjestyksessä tulisi suosia alueita, joilla on haavoittuvin väki, pysyvästi korkeampi ilmaantuvuus ja sitä kautta suurempi riski vakavaan sairastumiseen, sanoi Tuominen.

– Tällaisia alueita minusta olisi syytä suosia, ja se on riippumatonta siitä, missä päin Suomea tällainen tilanne on.

Tuominen perustelee kantaansa terveyshyödyn ja terveysriskien näkökulmasta.

Uudellamaalla tämänkaltaisia alueita ovat Tuomisen mukaan käytännössä radanvarsialue ja Itäkeskus.

Vieraskielisten osuus korostuu tartunnoissa

Vieraskielisten suuri osuus koronatartunnan saaneista etenkin pääkaupunkiseudulla on noussut viime aikoina esiin.

Ulkomaalaistaustaiset ovat Tuomisen mukaan Husin alueella yliedustettuina koronatartunnoissa. Asiaan vaikuttaa Tuomisen arvion mukaan ainakin asumistiheys ja se, että ulkomaalaistaustaisia on paljon palveluammateissa.

Esimerkiksi Helsingissä vieraskielisten osuus oli viime viikolla 39 prosenttia kaikista koronatartunnoista, kertoi pormestari Jan Vapaavuori eilen tiedotustilaisuudessa. Vieraskielisiä on Helsingin asukkaista noin 17 prosenttia.

Espoossa vieraskielisten osuus Espoon koronatartunnoista on talven aikana ollut noin kolmannes, kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta kerrotaan STT:lle. Muita kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisiä on väestöstä noin 18 prosenttia.

Tartuntoja tiheimmin Ahvenanmaalla, rauhallisinta Kainuussa

Aiemmin tänään koko maassa raportoitiin 706 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 073 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 65 315.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa liki 155 tapausta kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Alueista vaikein tilanne on Ahvenanmaalla, missä ilmaantuvuusluku on yli 381. Manner-Suomen korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 321. Hus-alueen paikkakunnista ilmaantuvuus on suurinta Vantaalla (451), Karkkilassa (424) ja Helsingissä (391).

Vähiten tartuntoja suhteessa väkilukuun on ilmennyt viime viikkoina Kainuussa. Siellä ilmaantuvuusluku on vain 7.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on THL:n mukaan ilmoitettu Suomessa yhteensä 1 736, joista viruksen brittimuunnosta on 1 633.

Turussa suljetaan leikkaussaleja

Tyksin kirurgisessa sairaalassa suljetaan ensi viikon alussa kaksi leikkaussalia, jotta leikkaussali- ja osastohenkilökuntaa voidaan siirtää töihin kantasairaalan teho-osastolle, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Koronapandemia näkyy lisääntyneenä potilasmääränä sekä teho- että vuodeosastoilla, tiedotteessa sanotaan. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä on koronaviruksen vuoksi nyt 13 potilasta vuodeosastoilla ja 9 teho-osastolla.

Tyksiin on tullut keskiviikosta alkaen kymmenen uutta koronapotilasta.

Yli puolet tartunnoista pääkaupunkiseudulla

Paikkakunnista koronan tartuntamäärä ylittänee Helsingissä jokusen päivän kuluessa 20 000:n rajan. Tällä erää pääkaupungissa on raportoitu 19 275 tartuntaa.

Vantaan tartuntamäärä on liki 7 600, ja Espoossa todettuja virustartuntoja on 6 300.

Pääkaupunkiseudun kolmen suuren kaupungin osuus Suomen kaikista koronatartunnoista on jonkin verran yli puolet.