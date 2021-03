Samanaikaiset infektiot voivat lisätä uusien virusmuunnosten syntymisen mahdollisuutta.

Suomalaisasiantuntijat eivät pidä kovin huolestuttavana CNN:n julkaisemaa uutista, jonka mukaan kaksi kolmekymppistä naista sai kaksi erilaista koronavirusinfektiota samaan aikaan Brasiliassa.

– En olisi uutisesta kauhean huolissani. Jos tautia on liikkeellä paljon, ihminen voi altistua kahdelle eri virustyypille samaan aikaan. Ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että saisi kaksi kertaa pahemman taudin, Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo.

CNN:n mukaan naiset kärsivät vain lievistä tai kohtalaisista flunssaoireista eivätkä joutuneet turvautumaan sairaalahoitoon.

Julkunen sanoo, että periaatteessa Brasilian kaltainen tilanne voisi olla mahdollinen Suomessakin. Ainakin alueilla, joissa kantaviruksen ohella brittivarianttia on liikkeellä paljon.

Kaupunkinäkymää Sao Paulosta Brasiliasta.­

– Kyse on todennäköisyyksistä. Tuo edellyttää, että virusta on liikkeellä paljon ja ilmaantuvuus korkea ja että juuri samoihin aikoihin sama ihminen saa tartunnan kahdelta eri taholta, jotka kantavat vielä eri virustyyppiä. Pidän todennäköisyyttä kuitenkin varsin pienenä, Julkunen sanoo.

Vaikka vaikutukset itse sairastuneessa eivät olisi vakavat, kahden eri virustyypin samanaikaisella sairastamisella voi olla silti kauaskantoisemmat vaikutukset. Se voi nopeuttaa uusien virusvarianttien syntymisen mahdollisuutta.

– Tuollainen antaa mahdollisuuden rekombinaatiolle eli uuden virusmuunnoksen synnylle. Viruksilla voi tapahtua samassa solussa geneettistä perimänvaihtoa, eli virukset ikään kuin harrastavat seksiä keskenään. Se voi nopeuttaa viruksen evoluutiota, jos virus saa pidemmän pätkän muuntunutta genomia, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kuvaa.

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti sanoo, että Brasilian kaltaisia tilanteita on oletettavasti tapahtunut useasti aikaisemminkin. Sekvensöinnin takia se päästiin todentamaan vasta nyt.­

Asiasta ei vielä tiedetä kovin paljon, koska pääasiassa samoilla alueilla ovat liikkuneet samanlaiset virukset, ja tutkimuksissa ei Brasilian kaltaista tilannetta ole tavattu aikaisemmin.

– Se, että tuollainen havaittiin nyt, ei tarkoita sitä, että se tapahtui nyt ensimmäisen kerran. Tällaista ilmiötä on oletettavasti tapahtunut paljon aikaisemminkin, mutta ilman viruksen DNA-tutkimusta tuollaiseen ei ole päästy kiinni. Nyt vasta asia saatiin todennettua, Vapalahti kuvaa.

Julkunen muistuttaa, että maailmassa on havaittu jo yli 500 000 erilaista koronaviruskantaa, ja uusia tulee koko ajan lisää.

– Kehityshaarojakin on monta sataa. Yleensä näissä muunnoksissa on mutaatioita siellä täällä, ja niiden merkitys on varsin vähäinen tai olematon. Pienet muutokset eivät vaikuta taudin kuvaan, Julkunen sanoo.

Biolääketieteen professori Ilkka Julkunen sanoo, että esimerkiksi pienillä lapsilla jopa kymmeneltä prosentilta voi löytyä eri flunssavirustyyppejä yhtä aikaa, esimerkiksi rino-, influenssa- ja RS-virusta.­

– Sitten on tietysti tämä brittivariantti, joka leviää ärhäkämmin. Ja Etelä-Afrikan variantti, jossa on syntynyt isompi muutos viruksen piikkiproteiinissa ja joka pystyy sen takia väistämään sairastetun kantaviruksen tai rokotuksen tuomaa immuniteettia.

Julkunen painottaa, että vaikka virus muuntuu, nykyiset rokotteetkin tepsivät niihin hyvin. Rokotteita myös tuunataan entistä toimivammiksi.

– Rokotteet ovat erittäin hyviä! Nyt on oleellista se, että jaksetaan vielä muutama kuukausi noudattaa viruksen leviämisesto-ohjeistuksia ja suosituksia, Julkunen painottaa.