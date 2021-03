Myyrä kohtasi tunnelissa sianpään – tällainen oli unohdettu taistelu Helsingin metrosta

Helsingin Metrotoimisto järjesti kilpailun, jonka voittaja ei kelvannut kansalle.

Viisikymmentä vuotta sitten leimahti.

Myyrä vai siankärsä?

Helsingin metro muistetaan monesta. Suuria ”metro-oikeudenkäyntejäkin” on kaksi, ensin tuomittiin rötösherra, sitten miekkailivat HKL ja Siemens.

Kiihkeämmin kansakunta kohisi silti metron tunnuksesta: iloinen myyrä vai totinen siankärsä? No, ehkä ei Nilsiässä, mutta Helsingissä kiivailtiin.

Ei se ollut pääkaupungin ensimmäinen taidekiista, mutta ensimmäinen, joka villitsi jopa koulunuorisoa, jolla tuskin oli ollut näkemystä Havis Amandan siveettömyyteen tai myöhemmin Risto Rytin muistomerkin abstraktiin viivakieleen tai Mika Waltarin lohkareiden kompositioon.

Ensin vähän taustaa.

Tšekkiläisen Zdenek Milerin vuonna 1956 luoma Myyrä oli rakastettu piirroshahmo alusta asti eli siitä lähtien, kun sai housut. Myös Suomessa.

Myyrien brändi oli hyvä, myös maamyyrien, vaikka jälkimmäiset eivät ole myyriä, vaan kontiaisia, mikä se kontiainen ikinä onkaan, kun näyttää myyrältä ja tekee myyräntyötä eli kaivaa tunnelia.

Metro kiihotti mieliä: sen urbaani suurkaupunkilaisuus ja olavipaavolaismainen metroseksuaalisuus – toki eri merkityksessä kuin nykyisin.

Toisaalta metroa lyötiin kuin vierasta sikaa: kallis, turha!

Tähän maisemaan järjesti kaupungin Metrotoimisto suunnittelukilpailun metron tunnuksesta. Ehdotusten viimeinen postituspäivä oli maanantai 22. helmikuuta 1971.

Metrovaunun suunnittelu oli isojen poikien tarkkaa työtä. Kuvassa teollisen muotoilun opiskelijat Jorma Vennola (vas.), Pekka Korpijaakko ja alumiinisen metrovaunun kattoa hiomassa Veikko Kamunen. Takana oikealla ”pajamestari”, tekninen ohjaaja Antti Patokoski.­

Kilpailu herätti aluksi maltillista osanottoa (600) kunnes koulujen opettajat ilahduttivat Metrotoimistoa oppilaidensa luovilla näkemyksillä ja hellyttävillä neronleimauksilla. Lopulta ehdotuksia oli yli tuhat.

Tämän kirjoittajakin osallistui kisaan oppikoulun ekaluokkalaisena ja yrittää tappion karvaasta kalkista huolimatta pitää artikkelinsa kiihkottomana.

Opettaja neuvoi tekemään työn, joka olisi helposti monistettavissa, siis pelkistetyn ja virtaviivaisen. Opettaja oli oikeilla jäljillä (ei hän muuten opettaja olisi ollutkaan), sillä raati valitsi voittajaksi Heikki Hollon Tunnelissa-nimisen työn, jossa kaksi pelkistettyä metrojunaa huristelee rinnakkain virtaviivaisessa tunnelissa.

Kansan suussa voittajatyö sai nimen ”siankärsä”, koska se näytti siltä.

Helsingin Sanomat ei jäänyt kiskoille makaamaan. Se järjesti hävinneiden töiden näyttelyn, jossa myyrä nousi tähtistatukseen. Seurasi varjokilpailu, jossa Tunnelissa kohtasi Metromyyrän.

Junat tunnelissa vain metromyyrä?­

Ehdotuksia tuli joka lähtöön, vaikka metro lähti matkaan vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin.­

Lehti kysyi lukijoiltaan, Kumpi näistä metromerkeistä on parempi – Sanokaa mielipiteenne, voitte voittaa kalliin kellon. Jo palkinnon kalleus kertoi, että oltiin tosissaan.

Äänestäjät pyyhkivät design-siankärsällä pöytää ja nostivat suosikikseen touhukkaan housuttoman myyrän. Siitä oli tullut samanlainen ilmiö kuin myöhemmistä Putous-voittajista. Tarroja painettiin ja myytiin ja Myyrä Fan Club -teepaitoja.

– Hyeenat hyökkäsivät kimppuun. Itse en niillä tienannut juuri mitään, mutta en ole katkera, naurahtaa Osmo Leivo, 75, Metromyyrän isä.

Leivo oli 25-vuotias Ateneumin käynyt graafinen suunnittelija lähtiessään myyrällä metrokisaan.

Osmo Leivon tomera myyrä sulatti sydämet.­

– Jostain se vain juolahti mieleen, Helsingin Pitäjän­mäessä eläke­päiviään viettävä Leivo muistelee myyrän syntymistä.

Hän oli piirrellyt erilaisia M-kirjaimen variantteja, kunnes hoksasi myyrän olevan ystävällinen ja maanläheinen tyyppi.

Kilpailussa myyrä ei pärjännyt, mutta kansa vaati myyrää. Syntyi lähes kansanliikkeen ituja ja asiaa käsiteltiin pääkirjoitustasolla Helsingin Sanomissa:

”Palkintolautakunta ei ole osoittanut erityistä huumorintajua ja halua tulla lähelle ihmistä sivuuttaessaan kokonaan ehdotuksen, joka saisi ihmiset hyvälle tuulelle.”

– Ihmiset villiintyivät. Siinä oli varmasti mukana kyllästymistä virkamiesten juttuihin. Metroon liittyi silloin kaikenlaista negatiivisuutta, Leivo miettii.

Metrovaunuja päästiin ihmettelemään jo marraskuussa 1971.­

Virallisen voittajan kanssa Leivo ei ole vaihtanut ajatuksia.

– Hän oli kai arkkitehti. Emme tavanneet koskaan. Ei ollut silloin sähköposteja.

Metromyyrä oli syntyä uudelleen, kun Länsimetroa rakennettiin.

– Joku konsulttifirma otti yhteyttä, mutta idea oli kai kaatunut lautakunnassa.

” Ihmiset villiintyivät. Siinä oli varmasti mukana kyllästymistä virkamiesten juttuihin.

Helsingin Sanomille oli hiukan kiusallista, kun kävi ilmi, että sen ylistämän myyrän piirtänyt Nimimerkki 602471 oli Olavi Leivo, joka taittoi leipätyönään Viikkosanomia, saman konsernin lehteä.

– Hufvudstadsbladet ja Nya Pressen nostivat sen esiin ja sitten siihen tarttuivat jotkut muutkin.

Omat eivät ampuneet alas.

Päinvastoin.

– Sanomien Lehtikuvan johtaja Patricia Seppälä pyysi suunnittelemaan heillekin liikemerkin, ja tein sen kotkan.

Samana vuonna 1971 Leivo valittiin yhdeksi Suomen Kuvalehden sadasta suomalaisesta vaikuttajasta.

Apussa vuonna 1967 alkanut ja Viikkosanomissa 1970 jatkunut taittajan ura eteni 1972 Tuulilasiin, 1989 Tietokoneeseen ja Macmaailmaan (AD) ja vuosituhannen vaihtuessa jälkimmäisen päätoimittajaksi.

Lontoon suomalaisessa merimieskirkossa on esitetty Leivon lastenkirjasta Koira joka meni kouluun sovitettua näytelmää The Dog who Went to School.

Metrovaunut näyttäytyivät maan pinnalla Helsinki-päivänä 1972.­

Virallisen voittajan tie jäi lyhyeksi.

Siankärsä koristi metron koejunia M1–M6 ja nokkajunia M101–M106 sekä lisäksi ihan ensimmäisiä sarjavalmisteisia vaunuja, mutta väistyi pian. Niin, ja M1:n keulassa oli vähän aikaa ilkivaltainen myyrätarra.

Metron avajaiset olivat viisi vuotta aikataulusta myöhässä 2.8.1982.

Metron tunnus on M-kirjain.

”Aika jatkoi kulkuaan”

Tavoitimme 50 vuoden takaisen metrotunnuskisan virallisen voittajan Heikki Hollon, 84, Lahdesta eläkepäiviltä.

Miltä kohu tuntui?

– Noo, aika jatkoi kulkuaan...

– Siinä saattoi olla vähän ammatillistakin kilpailua, kun olin Tampereen teknillisestä opistosta valmistunut rakennusarkkitehti, niin jotkut korkeakoulumiehet huomauttelivat. Ja jotkut sanoivat, että samanlainen olisi Keski-Euroopassa wc:n merkkinä.

Jos olisi tilaisuus lähettää terveisiä Metromyyrän isälle, mitä sanoisitte?

– Näin äkkinäisesti en osaa muuta sanoa, kuin rauha maassa ja ihmisillä hyvät tahto.

Mihin oma työnne perustui?

– Suunnitteluperiaate oli, millainen tunnelin tulisi olla ja se mahdollisimman pienin viivoin, ettei tule liikaa krumeluuria.

Siitä ei tullut kovin pitkäikäistä?

– Ei, sehän oli käytössä lähinnä työmaan aikana, sitten mentiin toisille urille. Kilpailun ajatus taisi olla hankkia huomiota metron rakentamiselle.

Teille ei jäänyt huonoa muistoa?

– Ei ollenkaan. Se edesauttoi minua toimissani, ja vaikka sitä arvosteltiin, niin myös ymmärrettiin. Jäi positiivinen mieli koko asiasta, kaikki meni hyvin. Palkinto oli muistaakseni 50 000 markkaa.

Hollo oli töissä arkkitehtitoimistossa, siirtyi Lahden kaupungin rakennustarkastusvirastoon, opetti teknisessä opistossa ja perusti lopulta oman yrityksen.