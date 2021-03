Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Kuinka moni käyttää kasvomaskia Helsingin Itiksessä ja Vantaan Jumbossa? Silmiin pistää ryhmä, joka vaikuttaa lukuihin

Helsingissä koronaviruksen ilmaantuvuudessa on ollut selviä alueellisia jo eroja kuukausien ajan. Itä-Helsingissä kauppakeskus Itis on kannustanut ihmisiä kasvomaskien käyttöön ”maskipakolla”, joka on käytännössä vahva maskisuositus. Vantaalla koronaviruksen ilmaantuvuus on jopa Helsinkiä korkeampi. Paljonko Helsingin Itiksessä ja Vantaan Jumbossa tulee vastaan ihmisiä, jotka eivät käytä kasvomaskeja?

