Poliisi epäilee Kittilän Levillä oleskelleen henkilön rikkoneen hänelle tartuntatautilain perusteella annettua eristämispäätöstä 9.–10.3. Kenenkään ulkopuolisen ei tässä vaiheessa epäillä altistuneen teon vuoksi.

Poliisi sai tiedon asiasta heille tehdyn ilmoituksen perusteella.

Poliisi ja terveysviranomaiset muistuttavat, että eristämistä ja karanteenia koskevat päätökset ja määräykset ovat velvoittavia. Niiden rikkominen on rikos. Karanteenin rikkominen on terveydensuojelurikkomuksena rangaistavaa ja seuraamuksena on sakko. Eristämisen rikkominen voi tulla arvioitavaksi myös terveyden vaarantamisena, josta rangaistuksena on aina vankeutta.

Eristämismääräyksen tärkeimpänä tavoitteena on estää taudin leviämistä.

– Terveysviranomaiset ovat huolissaan ihmisten asenteesta tilanteessa. Taudinjäljittäjät ovat havainneet joidenkin ihmisten suhtautuvan heidän työhönsä altistumisten selvittämisessä välinpitämättömästi – jopa vääriä tietoja antamalla – vaikka epidemiatilanne on yhä paheneva, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi ja terveysviranomaiset ovat lisäksi huolissaan siitä, että bileet mökeillä jatkuvat eivätkä ihmiset noudata kokoontumissuosituksia.

– Tiedossahan on, että tällaiset tapahtumat ovat niitä joissa tauti leviää, poliisi muistuttaa.