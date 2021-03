Kymen Sanomat: Nuoren naisen väitetään yskineen ja aivastelleen asiakkaan päälle ruokakaupassa – poliisi selvittää

Kymen Sanomien uutisen mukaan nuori henkilö aivasteli ja yski toisen asiakkaan päälle kotkalaisessa ruokakaupassa. Poliisi selvittää tapausta.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan tapauksen tutkinta on vielä kesken, sillä nuoren naisen henkilöllisyys ei ole vielä selvinnyt­

Kotkalaisessa ruokakaupassa sattui maanantaina erikoinen tapaus, kun tytön tai nuoren naisen kerrotaan aivastelleen ja yskineen tahallaan toisen asiakkaan päälle. Asiasta kertoi Kymen Sanomat.

Tapaus on herättänyt kiukkua sosiaalisessa mediassa, sillä Kymenlaaksossa ollaan edelleen koronatilanteessa leviämisvaiheessa.

Lehti kertoo, että ryhmä nuoria oli maanantaina kaupassa. Nainen kiinnitti huomiota heidän käytökseensä. Tytöt menivät liukuhissiä väärään suuntaan. Nainen huomautti nuoria tästä. Iltalehden haastatteleman rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkolan mukaan nuori tyttö oli tullut asianomistajan mielestä liian lähelle, aivastellut ja yskinyt.

Tapauksen tutkinta vielä kesken

IS selvitti Kaakkois-Suomen poliisista, tapahtumien kulkua ja sitä, missä vaiheessa tapauksen tutkinta on tässä vaiheessa.

– Tutkinta on vielä kesken, sillä nuoren naisen henkilöllisyys ei ole vielä selvinnyt, rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Epäillyn nuorta naista tai tyttöä ei ole tavoitettu. Teko voi poliisin mukaan periaatteessa täyttää rikoksen tunnusmerkistön, sillä koronavirusajan terveysturvallisuussuosituksia ei noudatettu.

– Juttua ei vielä tutkita millään tietyllä rikosnimikkeellä, sillä vielä ei ole selvinnyt täyttääkö teko jonkin tietyn rikoksen tunnusmerkistön, Rahkola sanoo.

Joitakin mahdollisia nimikkeitä on poliisin mukaan silti yleisellä tasolla olemassa. Jos henkilö on tietoinen siitä, että hänellä on joku tarttuva tauti, hän voi sylkemisellä syyllistyä pahoinpitelyyn tai sen yritykseen.

Kotkassa voimassa tiukat rajoitukset

Kotkan kaupunki kertoo sivuillaan, että Kymenlaaksossa voimassa olevat rajoitukset ja suositukset, joilla pyritään estämään koronaepidemian leviäminen, ovat Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän 24.2. ja 26.2. tekemien linjauksien perusteella voimassa maaliskuun loppuun asti.

– On tärkeä noudattaa kaikkia perusohjeita: huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, pitää kahden metrin turvavälit ja käyttää maskia, jos on 12 vuotta täyttänyt eikä ole terveydellistä estettä maskinkäyttöön, Kotkan kaupunki kertoo sivuillaan.

Kymenlaaksossa koronavirustartuntoja on todettu viime aikoina eniten 40–50 -vuotiailla. Kymsote vetoaa kaikkia noudattamaan suosituksia ja rajoituksia.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Kymsote on sairaanhoitopiiri Kymenlaakson maakunnan alueella