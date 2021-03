Koronaviruksen uhkan torjuminen ilman rokotteita ei onnistu. Virusmuunnosten levitessä eletään nyt ratkaisevia viikkoja, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

AstraZenecan rokote on kehitetty Qxfordin yliopiston kanssa.­

Yksi tärkeä ja tarpeellinen koronarokote aiheuttaa päänvaivaa EU-maiden rokotusohjelmille.

Suomen Fimea totesi torstaina, että AstraZenecan koronarokotteen käyttöä voidaan jatkaa. Tanskan, Norjan ja Islannin terveysviranomaiset ilmoittivat aiemmin, että rokotteen käyttö keskeytetään väliaikaisesti. Tanskan keskeytyksen pituudeksi ilmoitettiin kaksi viikkoa.

Myös joissain muissa EU-maissa keskeytettiin yhden tietyn AstraZenecan rokote-erän käyttö.

Syynä huoliin on mahdollinen veritulppariski. Joissain harvinaisissa tapauksissa rokotettu on saanut jälkeenpäin veritulpan. Kun rokotetaan valtavia määriä ihmisiä, tällainen saattaa olla puhdas sattuma. Eli veritulpan aiheuttaja voi olla jokin muu asia kuin rokote.

Euroopan lääkevirasto EMA:n mukaan rokotuksia voidaan jatkaa. Verihyytymiä on todettu EMA:n mukaan parillakymmenellä ihmisellä kolmesta miljoonasta rokotetusta Euroopan talousalueella. Viraston mukaan veritulpat eivät ole rokotetuilla sen yleisempiä kuin muulla väestöllä.

Suomessa tällaisia havaintoja ei ole. Myöskään miljoonia asukkaitaan AstraZenecalla rokottaneessa Britanniassa yhteyttä veritulppariskiin ei ole havaittu.

Huonon onnen rokote

Brittiläisruotsalainen AstraZeneca on ollut EU:n murheenkryyni eri tavoin koko kuluneiden kuukausien rokotekampanjoiden. Sen rokote kehitettiin ripeällä yhteistyöllä Oxfordin yliopiston kanssa.

AstraZeneca kuului niihin rokotevalmistajiin, joiden kanssa EU teki ennakkotilauksia. Se ei kuitenkaan saanut ensimmäisenä rokotteena Euroopan lääkeviraston EMA:n hyväksyntää. Britanniassa se otettiin ensin laajaan käyttöön.

Pfizer/BioNTechin ja Modernan rokotteita saatiin aluksi toivottua pienempiä eriä, joten AstraZenecan rokotteesta toivottiin suurta apua. Pettymys oli iso, kun myös AstraZenecan toimitukset jäivät luvattua pienemmiksi.

Asiaa selitettiin rokotteen valmistusmenetelmän hankaluuksilla. Sen teollinen tuottaminen on mutkikkaampaa kuin pienien laboratorioerien.

AstraZenecan tehoa vanhemmissa ikäryhmissä epäiltiin aluksi puutteellisten tutkimustietojen vuoksi. Selvyyden kasvaessa Suomi päätti hiljan, että myös yli 70-vuotiaat voivat saada rokotetta.

Diplomatia koetuksella

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on joutunut diplomaattisiin kiistoihin, kun AstraZenecan on väitetty suosivan toimituksissaan brittejä. Britannian hyvin edennyt rokotusohjelma on kokonaan ”oman rokotteen” varassa.

Hiljan Italia esti 250 000 rokoteannoksen toimittamisen siellä sijaitsevasta tehtaasta Australiaan. Se perusteli tätä AstraZenecan sopimusrikkomuksella.

Maailmalla rokotteella olisi kysyntää.

EMA hyväksyi juuri Johnson & Johnsonin rokotteen ja muitakin rokotteita on tulossa. Hitaan alun jälkeen rokotuskampanjat kiihtyvät.

Ei Venäjän malliin

Yksi Euroopassa keskustelua herättäneistä rokotteista on venäläinen Sputnik V. Rokotteen tehoa pidetään hyvänä. Venäjä markkinoi sitä innokkaasti ympäri maailmaa, joskin tiedot siitä, kuinka paljon rokote-eriä on oikeasti tullut perille, vaihtelevat.

Venäjällä rokotukset ovat lähteneet hitaasti liikkeelle. Kun Suomessa rokotettuja on jo lähes 10 prosenttia, Venäjällä ilmoitettu luku on 3,6 prosenttia. Näin huolimatta omasta rokotteesta.

Tähän voi vaikuttaa toimitusvaikeuksien lisäksi kansalaisten asenne. Pietarilaisen Fontanka-uutissivuston lukijakyselyssä 46 prosenttia vastaajista sanoi, että ei aio ottaa rokotetta. Kyselystä kertoi Helsingin Sanomat.

– Osasyyllisenä tähän on vallanpitäjien harjoittama propaganda, joka on vuosikausia levittänyt valtakunnallisissa tiedotusvälineissä salaliittoteorioita, jotka upposivat televisioyleisöön, väestötieteilijä Aleksei Raksha arvioi Fontankalle.

Nyt valmiiksi salaliittoihin uskova yleisö nielee kyselemättä myös rokotevastaiset salaliittoteoriat. Ilmiö on pienemmässä mittakaavassa tuttu myös länsimaissa, Suomessakin.

Rokotevastaisuus on erityinen ongelma, kun virus ja sen uudet tarttuvammat muutokset leviävät kilpaa rokotusten kanssa.

Tänä keväänä on paljon pelissä.