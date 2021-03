Johanna, 22, ja Reijo Oras, 47, rakastuivat – ulkopuoliset pamauttivat kommentteja, joita Johanna ei käsitä vieläkään

– Onneksi silloin ei ollut sosiaalista mediaa, Johanna Oras naurahtaa muistellessaan suhteen alkua.

Rakkaus tulee aina yllättäen, mutta yllätyksenä taiteilija Johanna Orakselle tuli myös se, miten paljon ennakkoluuloja hänen parisuhteensa aluksi herätti. Syynä oli 24,5 vuoden ikäero.

– Olihan meidän yhdessäolo hurja uutinen. Onneksi silloin ei ollut sosiaalista mediaa, Oras naurahtaa.

Oli vuosi 1992, kun Johanna kohtasi galleristina ja taidekauppiaana tunnetun Reijo Oraksen. Johanna oli 22-vuotias aloitteleva kuvataiteilija. Reijo oli 47-vuotias, tunnettu ja elämää kokenut. He menivät naimisiin 1994.

Johanna Oras ei enää edes muista, missä kaikkialla heidän suhdettaan kommentoitiin ikävällä tavalla. Välillä he kuulivat huhuina ihmisten puheita.

– Niissä jutuissa oli ajatuksena, että olen joku hyväksikäyttäjä, koska Reijo oli tunnettu työssään ja minä olin vasta nuori taiteilija. Helposti ajateltiin ilkeämielisesti, eikä rakkautta.

– Siinä tuli sellainen olo, että pitäisi selitellä meidän suhdetta, että pitäisi olla joku muukin syy kuin rakkaus, Johanna muistaa.

” Helposti ajateltiin ilkeämielisesti, eikä rakkautta.

Myös Antti Lindtman, 38, ja Kaija Stormbom, 57, kertoivat eilen Ilta-Sanomien haastattelussa, millaista paheksuntaa heidän rakkaustarinansa on herättänyt.

Vaikka ikäerolla ei ollut pariskunnalle itselleen merkitystä, monia täysin ulkopuolisia se kaihersi. Törkykommentteja tuli varsinkin keskustelupalstoilla ja somessa.

Pari kesti kritiikin kuitenkin hyvin, sillä suhde oli molempien mielestä hyvin onnellinen.

Lindtman ja Stormbom kannustavat kaikkia muitakin kuuntelemaan sydäntään – tuli ulkopuolelta rapaa niskaan tai ei.

Myös Johanna ja Reijo Oraksen yhdessäolon syy on edelleen rakkaus. Onnellisia he ovat myös siitä, että ovat saaneet tehdä yhdessä töitä.

Ilkeät puheet pari jätti alusta asti omaan arvoonsa, mutta eiväthän ne koskaan kivoilta tunnu.

– Onneksi Reijo oli vapailla markkinoilla, kun tapasimme. Olisimme varmaan saaneet vielä ikävämpää palautetta, jos Reijo olisi ollut varattu, Johanna hymähtää.

Enää Orakset eivät kuule törkykommentteja. Eivät ne mielenrauhaa silti vieneet koskaan aiemminkaan. –Ei menetetty yöuniamme sen takia, Johanna Oras toteaa.­

Johanna Oras epäilee, että loukkaavia kommentteja heitellään nykyään vielä helpommin kuin 1990-luvulla. Puhelimella tai tietokoneella on helppo naputella milloin vain mitä vain, eikä välttämättä tarvitse edes omaa nimeä kertoa.

– Se tuntuu olevan ajan henki, someaikakauden yksi huono ilmiö. Hirvittää, mutta aikansa kutakin. Ehkä joskus taas arvostetaan kaunista kieltä, Oras miettii.

Se ei ole Johanna Orakselle vieläkään kirkastunut, miksi ikäero voi ärsyttää ihmisiä niin paljon.

Johanna on nyt 50-vuotias, Reijo on 75-vuotias. Vieläkään Johanna ei keksi ikäerosta erityistä haittaa, ainoastaan toiveet ajankäytöstä heillä ovat nyt hiukan erilaiset: Reijo ei halua eläkkeelle, mutta hän haluaisi enemmän lokoisia päiviä. Johannalla puolestaan on alkanut uransa luovin ja työteliäin vaihe. Hänen seuraava näyttelynsä alkaa toukokuun lopulla Punkaharjulla.

– Mutta ei Reijo malta koskaan jäädä eläkkeelle, Johanna Oras naurahtaa.

Eli luultavasti heidän työtahtinsakin pysyy melko samanlaisena.

Törkykommentit parisuhteesta tuntuvat loppuneen. Eivät ne mielenrauhaa silti vieneet koskaan aiemminkaan.

– Ei menetetty yöuniamme sen takia, Johanna Oras toteaa.