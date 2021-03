Skodan ja Audin järjetön taistelu Kehä III:n herruudesta tallentui Henrikin kojelautakameraan – ei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa

RTK-palvelut: ”Pahoittelemme, että tällaista on tapahtunut.”

Iltapäiväruuhka soljui viikko sitten perjantaina Vantaalla Kehä III:lla levollisena ja tavanomaisena kunnes näkymä muuttui hetkessä kuin videopelin ruuduksi.

Audi ja Skoda taistelivat kehätien herruudesta.

Erittäin täpärä liikenneraivotilanne tallentui helsinkiläisen Henrik Karstenin kojelautakameraan.

– Kusipäitä, sitähän tuo on, kusipäisyyttä, Karsten sanoo ilman turhia korulauseita.

– Niillä oli ilmeisesti tilanne päällä jo aiemmin.

Skoda Fabian liike kaistoilla on levoton. Karsten arvelee, ettei Skoda ollut päästänyt Audia ohitseen vasemmalta.

– Silloin Audi lähtee ohittamaan oikealta, ja Fabia änkeää (siirtyy oikealle) Audia sivuun, ei anna latua, ja sen vuoksi Audi ajautui minun eteeni.

Fabian peittävä liike tuo mieleen äskettäin Salpausselällä ja Oberstdorfissa nähdyt loppusuoratilanteet, joissa olivat mukana Aleksander Bolshunov kahdesti ja Joni Mäki ja Johannes Hösflot Kläbo.

Karsten itse oli jo menossa rampille.

– Luulin ensin, että Audi vain yrittää etuilla ja päästä rampille ennen minua.

Karstenin mukaan kameran laaja kulma ei näytä, kuinka lähellä Audi todellisuudessa kävi hänen oman autonsa keulaa.

– Mutta se ei ollutkaan menossa rampille, vaan oli joutunut pois sieltä ”ladultaan” ja siksi se koukkasi takaisin ja yritti kilkata Fabianin.

Videokuvassa näyttää jopa kuin Skoda Fabia ja Audi osuisivat toisiinsa, mutta näin ei todellisuudessa tapahtunut.

”Sauva” ei ihan katkennut.

– Fabia väistää hiuksen hienosti ja keksii viime hetkellä lähteä ramppia pitkin pois.

Siellä Skoda Fabia kääntyi valoista vasemmalle ja lähti Karstenin havainnon mukaan takaisin kehälle, nyt länteen päin.

Videolla ajetaan Tuupakan liittymän kohdalla kohti itää.

– Tunnelma oli kuin Venäjän liikenneraivokulttuurissa, Karsten huokaa.

– Sellainen what the f*ck!

Hän sanoo, ettei ole sen 44 vuoden aikana, jonka on liikenteessä viettänyt, koskaan aikaisemmin kohdannut vastaavaa piittaamattomuutta.

– Siinä ollaan jännän äärellä, kun ensin Audi meinaa tulla syliin, palaa rampilta kaistalle, yrittää kolkata Skodaa, joka väistää, ja leikkaa viime tipassa rampille.

– Ei ole normimeininkiä, että yritetään 80 km/h vauhdissa kolkata kanssa-autoilijoita.

Audin rekisteri ei näy videolla. Se on niin kurassa. Skodan kyljessä erottuu kolme kirjainta: RTK.

– Se on valitettavasti meidän auto, kertoo RTK-palvelut Oy:n toimitusjohtaja Ismo Heikkonen.

– Se on meidän tuotantoauto. Asiaan on puututtu, henkilö on tiedossamme. Pahoittelemme, että tällaista on tapahtunut. Ei saisi tapahtua.

Heikkonen kertoo kiinteistöpalvelualan yrityksessään olevan töissä lähes 3 000 ihmistä ja autoja on noin 700.

– Näitä tapahtuu valitettavasti silloin tällöin ja joka ainoa selvitetään ja siihen puututaan vakavasti. Painotamme hyvää liikennekäyttäytymistä.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä MTV.